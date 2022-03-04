家族榮耀｜衰表舅父艾威現實是暖男 曾花盡積蓄為妻醫病 財困堅持助養兒童
家族榮耀｜20集｜艾威為親女李彩華向熊黛林復仇
艾威在《家族榮耀》飾演衰表舅父「何啟禮」， 當得悉熊黛林（飾葉彩薇）令李彩華小產，立即向熊黛林勒索千萬，第19集（3日）驚爆李彩華（演賈洛儀）原來是自己的親生女，同時揭開年輕時強暴李彩華媽媽，艾威一度自責。第20 集（4日）艾威決定向罪𣁽禍首熊黛林展開復仇大計，除了施技讓拍下罪證的片段曝光，又向本來已精神狀態有異的熊黛林逼癲，一句「冤有頭，債有主」對白表情兇狠﹗
衰到利用個孫去勒索熊黛林﹗？
艾威指「衰表舅父」唔算大奸大惡 好介意被稱甘草演員
艾威親自解構角色唔衰得晒，指「衰表舅父」會為親情有所改變，唔算大奸大惡，又大讚角色夠真實同立體，艾威接受傳媒訪問時指《家族榮耀》的戲份之多，是三十多年來拍過無綫劇都不及的，他指離開無綫反而獲得此機會。艾威效力無綫三十多年，2012年離巢，其後曾過檔HKTV可惜開唔成台，又為ViuTV拍節目，近年主力在內地工作﹗
對演戲熱誠從未減退 籌備出歌㘣歌手夢
63歲艾威慨嘆在無綫多年來未能擔正，亦沒有代表作，戲份較多的不出五套刻，艾威指經歷人生低潮，最介意被稱為甘草演員、綠葉等，他指以前會好嬲呢啲稱呼﹗艾威指自己對演戲一直充滿熱誠，年齡無阻他追夢的心，他在訪問中透露正籌備推出個人單曲，並以甘草演員做歌曲主題，對這個稱呼由反感變成人生的體驗﹗
去年離婚 關係友好夾份投資開店
去年8月艾威同太太Lisa結束十八年婚姻，二人共同育養嘅愛犬伯恩山Sashimi則跟艾威生活，為了愛犬做絕育手術合體照顧，再見亦是朋友﹗早前艾威前妻鐘錶店開幕，亦找來艾威做代言人，並孖住出席開幕活動，及後艾威指自己也有份投資，指和前妻互相支持，而艾威前妻Lisa指現時大家關係良好，感情更勝從前﹗
重溫：艾威人生低潮花盡積蓄為妻治病 財困仍堅持助養28名兒童
資深演員艾威，雖然演過不少大奸大惡角色，但其實現實中卻是個大好人及愛妻號，皆因除為前妻醫病花逾百萬積蓄外，廿多年來即使生活困難仍堅持繼續助養28名兒童！1979年，艾威出身於無綫第8期藝員訓練班，同期訓練班同學有湯鎮業、周秀蘭及廖啓智等，入行已40年的他拍劇無數，不時演出大奸大惡角色令觀眾留下深刻印象。
太太需進行3次大手術
另一方面，2002年，艾威與圈外太太Lisa結婚，二人一直未有小朋友，只因太太於2015年不幸被診斷子宮生了巨型腫瘤。面對工作與家庭都雙雙大受打擊下，他依然努力撐住自己，照顧太太，並攜手度過難關。
太太手術費花盡積蓄
艾威曾表示太太多年前曾試過卵巢生瘤，後來做手術切除，直至15年再度發現子宮長巨瘤，巨瘤令肚隆起，令太太一度誤以為懷孕！不料，其太太於兩個月內做3次大手術割瘤，而手術後肝、腎出現積水和氣泡，身形暴瘦40磅，肝功能只剩下兩成功能。
Lisa曾於患病期間對老公艾威說：「我很不捨得你，我不知會否很快離開這個世界。我突然覺得你好靚仔，想看多你兩眼…」，艾威面對太太，心中雖非常難受，但亦只能不斷安慰對方不要想那麼多，最後艾威為太太三次手術合共花近百萬元積蓄！
艾威：這是天經地義的
艾威的不離不棄感動不少身邊人，然而，他反說：「對太太不離不棄也值得讚美？我不覺得這件事有多難得，這是天經地義的，老婆是我自己選的，我就要承擔責任，難道一走了之嗎？然後有人告訴我說，很多人會選擇離開，我只想問這樣的社會是否有問題？」面對困難及問題，他選擇堅持及不以離開對方作解決方法！
雖然二人沒有子女，卻養了一隻伯恩山犬，取名為Sashimi，艾威曾透露：「兩公婆無BB就養多隻狗，狗狗給予我們很多歡樂，諗起愛犬就好開心，好像多了一個小朋友，也是我和太太之間的和事佬。」
善心助養兒童
而且，艾威從1997年起，連續超過廿年、先後助養共28位兒童，他坦言多年來生活上雖曾多次出現困難，但從未考慮放棄助養任何一位兒童：「如果因為你家裡出現經濟問題，你會斷絕家中一個成員的糧食嗎？」