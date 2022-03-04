家族榮耀｜衰表舅父艾威現實是暖男 曾花盡積蓄為妻醫病 財困堅持助養兒童

《家族榮耀》熱播中，除了是楊茜堯生B後復出之作，更有不少前無綫演員助陣，飾演馬家表舅父「何啟禮」艾威劇中生最愛四圍搵著數，又曾迷姦李彩華母而因姦成孕唔認數﹗衰到貼地﹗不過現實生活中的艾威名副其實是一名暖男，跟太太去年離婚，但之前為太太醫病做手術，花盡積蓄兼不離不棄，又愛低調行善，愛心爆棚﹗