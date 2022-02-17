家族榮耀｜富貴奶奶陳曼娜現實中一樣咁有錢 2,500呎豪宅百看不厭

劇集《家族榮耀》中飾演馬氏奶奶劉愛歡的陳曼娜（Manna姐）認真係入型入格，面口尖酸刻薄，卻又帶點和靄慈祥，富貴闊太嘅形象真係入晒血！但其實現時70歲嘅Manna姐唔單止劇入面富貴，連現實都一樣係出晒名嘅大富婆，現時半退休嘅佢之前仲直言唔再拍TVB添！