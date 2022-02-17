家族榮耀｜富貴奶奶陳曼娜現實中一樣咁有錢 2,500呎豪宅百看不厭

劇集《家族榮耀》中飾演馬氏奶奶劉愛歡的陳曼娜（Manna姐）認真係入型入格，面口尖酸刻薄，卻又帶點和靄慈祥，富貴闊太嘅形象真係入晒血！但其實現時70歲嘅Manna姐唔單止劇入面富貴，連現實都一樣係出晒名嘅大富婆，現時半退休嘅佢之前仲直言唔再拍TVB添！
陳曼娜 曾是TVB「御用闊太」
入行超過50年的陳曼娜曾經是TVB「御用闊太」，經常飾演一些尖酸刻薄的闊太角色，除了在《家族榮耀》之外，於多年前在《十月初五的月光》的萬朱莎華一角，更是她的代表作之一，早前就有不少網友都以為TVB相隔21年再拍新版《十月初五的月光》，會再搵陳曼娜來重演這個極有氣勢的角色，但最後這個角色卻由現年43歲的姚嘉妮頂上。
住2,500呎海景豪宅
劇中經常飾演富婆的陳曼娜，現實中亦是圈中超級富婆，善於買樓投資，眼光獨到，高峰期曾手持九肚山、深灣軒、海名軒等多個豪宅單位，前年底她搬新居，曾在社交網晒出宴客相，令她的海名軒2,500呎海景豪宅曝光。
陳曼娜拒回巢 指TVB「有大把人才」
久未露面的陳曼娜日前現身西九文化區戲曲中心大劇院，欣賞其好友兼資深傳媒人彭美施出品的新編粵劇《呂布情傾貂蟬》的開鑼演出，接受傳媒訪問時，她笑言知道新版的萬朱莎華由姚嘉妮飾演，但尚未有時間欣賞，至於會否考慮再返TVB拍劇，陳曼娜回應指TVB有大把人才，不用她這些老人家來拍。
早前曾演ViuTV《反起跑線聯盟》
選美出身的陳曼娜曾做過麗的及亞視，自1990年加入無綫，至2012年離巢，之後又做過香港電視，到2015年約滿香港電視後，陳曼娜少有再拍劇，直到去年底她到內地拍攝由梁家樹監製的劇集《家族榮耀》，早前又曾演出ViuTV新劇《反起跑線聯盟》。
直言以前拍TVB劇因為冇得揀
陳曼娜直言現時在外面拍劇比起以前在TVB時舒服好多，完全是兩回事。她指現時在外面每日開工不會超過10小時，人工又好好多。以前是TVB演員冇得揀，但她自言現在已是半退休狀態，拍劇只為過戲癮，所以可以揀劇本，有好劇本、好角色才會接演。
仔女都係醫生
陳曼娜育有一子一女，早年在誕下女兒後便與丈夫離婚，兒子Allen是畢業於哈佛大學的心臟科醫生，女兒Joie則是畢業於美國耶魯大學的牙醫學博士，陳曼娜仲有兩個可愛孫女，分別是現年4歲的外孫女Kaelyn，和現年1歲的孫女Eleanor。