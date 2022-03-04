家族榮耀｜顏仟汶驚喜現身獲讚凍齡有術 憑拍三級片彈起 傳搞散詹秉熙婚姻
《家族榮耀》顏仟汶 獲讚聲線獨特
在《家族榮耀》中，李彩華飾演的賈洛儀在單親家庭長大，母親賈桂蓮（李焯寧飾）曾是馬老爺馬世宏（于洋飾）情婦，被分手後跳樓自殺，賈洛儀嫁入馬家目的就是為母報仇。日前顏仟汶飾演的角色芳姨快閃現身，告知李彩華有關生父的線索，亦成功為網民送上驚喜。
出身無綫藝訓班
現年51歲的顏仟汶出身89年的無綫藝員訓練班，當屆同學有林家棟、黃德斌、雷宇揚、黎芷珊等，至96年離巢無綫後，顏仟汶在98年加入亞視，期間曾與杜汶澤拍拖。及後顏仟汶因為雜誌拍了一輯裸照，而被亞視解約，從此轉投電影圈。
為患癌父下海拍三級片
為了付患癌爸爸的醫藥費，顏仟汶由2000年開始加入脫星行列，4年內拍了廿多部三級片，包括《獸性新人類》、《色慾中環》、《生人勿近之邪花》等，可惜都未能突圍而出，04年心灰意冷退出影圈。之後顔仟汶曾與麥家琪聯手開舖賣Bra，二人更輪流看鋪，相當勤力。
返無綫做串星 商演變女神
2019年，顏仟汶以特約演員身份重返無綫，先後客串演出過《愛·回家之開心速遞》及《大醬園》兩部無綫劇，也曾以特約演員身份接拍廣告。近年她在內地登台或商演之時，宣傳海報上大都是被冠以「香港TVB女神」或「中國香港著名演員」之名。此外，她早前亦有份參演由謝天華、何珮瑜等主演的內地電影《72小時黃金行動》。
介入契哥詹秉熙婚姻變小三
除了杜汶澤外，有指顏仟汶曾在2000年起與一名圈外人相戀，並於2008年結婚，至2018年離婚，同年顏仟汶被指介入男藝人詹秉熙與太太Sandy的婚姻中，她曾一再澄清與「契哥」詹秉熙只是好朋友關係，解釋只是因為她性格比較男仔頭，經常同好多契哥、契細佬攬頭攬頸，先至惹人誤會。及後詹秉熙太太爆離婚又公開請顏仟汶不要搞小動作，顏仟汶最後發「絕交」聲明跟二人劃清界線﹗
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