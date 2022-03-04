家族榮耀｜顏仟汶驚喜現身獲讚凍齡有術 憑拍三級片彈起 傳搞散詹秉熙婚姻

久未露面的顏仟汶（Sophie）日前驚喜現身人氣劇《家族榮耀》，飾演李彩華媽媽生前好姊妹芳姨，雖然只有短短兩分鐘，但都被不少眼利網民認出，除了指她的聲線相當獨特好易認之外，亦大讚她保養得宜，一點也看不出已經年屆「入五」！