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家族榮耀｜顏仟汶驚喜現身獲讚凍齡有術 憑拍三級片彈起 傳搞散詹秉熙婚姻

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久未露面的顏仟汶（Sophie）日前驚喜現身人氣劇《家族榮耀》，飾演李彩華媽媽生前好姊妹芳姨，雖然只有短短兩分鐘，但都被不少眼利網民認出，除了指她的聲線相當獨特好易認之外，亦大讚她保養得宜，一點也看不出已經年屆「入五」！

《家族榮耀》顏仟汶 獲讚聲線獨特

在《家族榮耀》中，李彩華飾演的賈洛儀在單親家庭長大，母親賈桂蓮（李焯寧飾）曾是馬老爺馬世宏（于洋飾）情婦，被分手後跳樓自殺，賈洛儀嫁入馬家目的就是為母報仇。日前顏仟汶飾演的角色芳姨快閃現身，告知李彩華有關生父的線索，亦成功為網民送上驚喜。

家族榮耀 雖然只有短短兩分鐘，但顏千汶的相關場口，獲網民大讚相當有發揮。
雖然只有短短兩分鐘，但顏仟汶的相關場口，獲網民大讚相當有發揮。（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
家族榮耀 《家族榮耀》被指暗藏不少久未露面藝人彩蛋，其中包括顏千汶。
《家族榮耀》暗藏不少久未露面藝人彩蛋，其中包括顏仟汶。（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
家族榮耀 顏千汶聲線被指相當獨特好易認，網民更大讚她保養得宜，一點也不像已年屆50。
顏仟汶聲線被指相當獨特好易認，網民更大讚她保養得宜，一點也不像已年屆50。（圖片來源：《家族榮耀》截圖）

出身無綫藝訓班

現年51歲的顏仟汶出身89年的無綫藝員訓練班，當屆同學有林家棟、黃德斌、雷宇揚、黎芷珊等，至96年離巢無綫後，顏仟汶在98年加入亞視，期間曾與杜汶澤拍拖。及後顏仟汶因為雜誌拍了一輯裸照，而被亞視解約，從此轉投電影圈。

家族榮耀 年輕時的顏仟汶。
年輕時的顏仟汶。（圖片來源：新傳媒照片庫）
家族榮耀 加入亞視期間，顏仟汶曾與杜汶澤拍拖。
加入亞視期間，顏仟汶曾與杜汶澤拍拖。（圖片來源：新傳媒照片庫）
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顏仟汶曾為給雜誌拍裸照，而被亞視炒魷魚。（圖片來源：新傳媒照片庫）

為患癌父下海拍三級片

為了付患癌爸爸的醫藥費，顏仟汶由2000年開始加入脫星行列，4年內拍了廿多部三級片，包括《獸性新人類》、《色慾中環》、《生人勿近之邪花》等，可惜都未能突圍而出，04年心灰意冷退出影圈。之後顔仟汶曾與麥家琪聯手開舖賣Bra，二人更輪流看鋪，相當勤力。

家族榮耀 曾有傳聞指顔仟汶拍三級片是為幫男友杜汶澤還債，她在訪問中特別澄清當年她其實是為了付患癌爸爸的醫療費，才會選擇拍三級片。
曾有傳聞指顔仟汶拍三級片是為幫男友杜汶澤還債，她在訪問中特別澄清當年她其實是為了付患癌爸爸的醫療費，才會選擇拍三級片。（圖片來源：新傳媒照片庫）
家族榮耀 顔仟汶對父親好孝順。
顔仟汶對父親好孝順。（圖片來源：[email protected]
家族榮耀 顔仟汶拍三級片時搏到盡，曾有三點盡露的演出。
顔仟汶拍三級片時搏到盡，曾有三點盡露的演出。（圖片來源：新傳媒照片庫）
家族榮耀 曾經同任達華拍過《生人勿近之邪花》。
曾經同任達華拍過《生人勿近之邪花》。（圖片來源：新傳媒照片庫）
家族榮耀 又同鄭浩南拍過《殺人渡假屋》。
又同鄭浩南拍過《殺人渡假屋》。（圖片來源：新傳媒照片庫）
家族榮耀 拍《色慾中環》時，對手有姜皓文。
拍《色慾中環》時，對手有姜皓文。（圖片來源：新傳媒照片庫）
家族榮耀 息影轉行賣Bra時期，顔仟汶笑言會教導女顧客們如何正確戴Bra。
曾息影轉行賣Bra，顔仟汶表示會教導女顧客們如何正確戴Bra。（圖片來源：新傳媒照片庫）

返無綫做串星 商演變女神

2019年，顏仟汶以特約演員身份重返無綫，先後客串演出過《愛·回家之開心速遞》及《大醬園》兩部無綫劇，也曾以特約演員身份接拍廣告。近年她在內地登台或商演之時，宣傳海報上大都是被冠以「香港TVB女神」或「中國香港著名演員」之名。此外，她早前亦有份參演由謝天華、何珮瑜等主演的內地電影《72小時黃金行動》。

家族榮耀 顏仟汶早前參演內地電影《72小時黃金行動》，同謝天華合作。
顏仟汶早前參演內地電影《72小時黃金行動》，同謝天華合作。（圖片來源：微博@顏仟汶）
家族榮耀 顏仟汶在內地商演時，被冠以「香港TVB女神」之名。
顏仟汶在內地商演時，被冠以「香港TVB女神」之名。（圖片來源：[email protected]
家族榮耀 呢個係寫「香港TVB魅力女神」。
呢個係寫「香港TVB魅力女神」。（圖片來源：[email protected]
家族榮耀 也有寫上「香港TVB明星」。
也有寫上「香港TVB明星」。（圖片來源：微博@顏仟汶）
家族榮耀 呢個就冇寫TVB，只係寫「中國香港著名演員」。
呢個就冇寫TVB，只係寫「中國香港著名演員」。（圖片來源：[email protected]

介入契哥詹秉熙婚姻變小三

除了杜汶澤外，有指顏仟汶曾在2000年起與一名圈外人相戀，並於2008年結婚，至2018年離婚，同年顏仟汶被指介入男藝人詹秉熙與太太Sandy的婚姻中，她曾一再澄清與「契哥」詹秉熙只是好朋友關係，解釋只是因為她性格比較男仔頭，經常同好多契哥、契細佬攬頭攬頸，先至惹人誤會。及後詹秉熙太太爆離婚又公開請顏仟汶不要搞小動作，顏仟汶最後發「絕交」聲明跟二人劃清界線﹗

家族榮耀 詹秉熙在90年代初亦拍過不少三級片。
詹秉熙在90年代初亦拍過不少三級片。（圖片來源：《蝦碌情聖》影碟封面）
家族榮耀 除了外貌凍齡外，經常做運動keep fit的顏仟汶，身形亦零走樣。
除了外貌凍齡外，經常做運動keep fit的顏仟汶，身形亦零走樣。（圖片來源：[email protected]
家族榮耀 經常出海暢泳。
經常出海暢泳。（圖片來源：[email protected]
家族榮耀 點睇都唔似年過50！
點睇都唔似年過50！（圖片來源：[email protected]顏仟汶SophieN）

撰文：東方新地圖片來源：微博@顏仟汶、[email protected][email protected]顏仟汶SophieN、《家族榮耀》截圖、新傳媒照片庫

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