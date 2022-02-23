家族榮耀｜ 劉沛蘅Hillary被熊黛林掌摑超迫真 母女真實原來只差11年
熊黛林怒摑Hillary
第十三集提到招娣（劉沛蘅 Hillary 飾）因為與甄誠（朱鑑然飾）變成好朋友被阿媽葉彩薇（熊黛林飾）發現，繼而強行要求二人斷絕來往，及後招娣不服，母女二人隨即發起爭執，最後葉彩薇在氣憤之下掌摑招娣！而劇中嘅熊黛林一啲都唔留手，雖然面對住同門師妹Hillary，但為求迫真演出去到盡！事後仲讚劇中兩個囡囡又靚又好戲，作為大師姐果然識得提攜後輩！
成日俾人話個樣好細個好甜美 其實我心底𥚃係想自己可以型格啲 有女人味啲
家底豐厚 千小小姐住何文田豪宅
劉沛蘅被封為「 模界薛凱琪」 介紹日本民宿大受好評
劉沛蘅是模特兒出身，被模界封為「 模界薛凱琪 」，曾與狄以達拍拖四年，到2014年分手。劉沛蘅曾拍過微電影，還參演過電影 《蝕日風暴》 、 《十二金鴨》 及 《八個女人一台戲》 ，其中 《八》 的角色更是她經過試 鏡取得，她表示：
「做完之後我真係好有滿足感，殺青嘅時候導演仲話我做得好，真係好開心！」
搣甩「狄易達前女友」標籤、水著大解放
Hillary還是模特兒的年代，曾以狄易達（2017年改名狄以達）「正印女友」身份出現於娛樂版，二人關係長達五年，2010年到2011年屬「地下情」，去到11年因為狄易達被指撻着33C師妹蔚雨芯（Rainky），劉沛蘅於網上發表愛的宣言：「因為愛，明知不是事實也會不高興……」當時狄易達亦公開留言：「因為你，我知道愛。」戀情更因緋聞而浮面，但最終在2014年9月正式對外宣布分手，期後劉沛蘅較多嘗試不同造型，也有更多福利照派街收兵：
常見問題
劉沛蘅Hillary是誰？
劉沛蘅Hillary是《膠戰》的成員之一，亦時常被成員稱為「家姐」。本身是模界出身，亦是Angelababy的…詳情請看。
《家族榮耀》黃浩然幾時死？飾演黃浩然小三的角色是誰？
《家族榮耀》全劇30集的長劇由2月7日（年初七）逢星期一至五晚8:30無線翡翠台開播，按此看詳情，至於飾演黃浩然小三的Mandy由新演員劉悅飾演，有指角色影射Mandy Lieu⋯⋯按此看詳情。