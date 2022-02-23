家族榮耀｜ 劉沛蘅Hillary被熊黛林掌摑超迫真 母女真實原來只差11年

《膠戰》家姐Hillary劉沛蘅在近日TVB播放的劇集《家族榮耀》飾演大千金馬招娣，年齡比熊黛林（41歲）細11歲的Hillary（30歲），兩人來自同一間模特兒公司，天生一副童顏的Hillary，做師姐的囡囡絕對唔突兀，戲份仲唔少添！