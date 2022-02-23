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家族榮耀｜ 劉沛蘅Hillary被熊黛林掌摑超迫真 母女真實原來只差11年

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《膠戰》家姐Hillary劉沛蘅在近日TVB播放的劇集《家族榮耀》飾演大千金馬招娣，年齡比熊黛林（41歲）細11歲的Hillary（30歲），兩人來自同一間模特兒公司，天生一副童顏的Hillary，做師姐的囡囡絕對唔突兀，戲份仲唔少添！

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（圖片來源：《家族榮耀》劉沛蘅 Hillary 劇照）
Hillary 劇中劉沛蘅在朋友開的酒吧做調酒師，認識了飾楊怡細佬的Nick，由朱鑑然飾演。
劇中劉沛蘅在朋友開的酒吧做調酒師，認識了飾楊怡細佬的Nick，由朱鑑然飾演。（圖片來源：《家族榮耀》劉沛蘅 Hillary 劇照）
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（圖片來源：《家族榮耀》劉沛蘅 Hillary 劇照）

熊黛林怒摑Hillary

第十三集提到招娣（劉沛蘅 Hillary 飾）因為與甄誠（朱鑑然飾）變成好朋友被阿媽葉彩薇（熊黛林飾）發現，繼而強行要求二人斷絕來往，及後招娣不服，母女二人隨即發起爭執，最後葉彩薇在氣憤之下掌摑招娣！而劇中嘅熊黛林一啲都唔留手，雖然面對住同門師妹Hillary，但為求迫真演出去到盡！事後仲讚劇中兩個囡囡又靚又好戲，作為大師姐果然識得提攜後輩！

Hillary 熊黛林
熊黛林掌摑Hillary，動作好流暢！馬尾造型發揮作用！（圖片來源：《家族榮耀》劉沛蘅 Hillary 劇照）
Hillary 兩母女演出時相當肉緊！
兩母女演出時相當肉緊！（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
Hillary 熊黛林一啲都唔客氣！
熊黛林一啲都唔客氣！（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
Hillary 兩母女演出時相當肉緊！img class=
第17集有重要角色身亡，馬家葬禮上，作為長孤女，Hillary都有戲份。（圖片來源：《家族榮耀》劉沛蘅 Hillary 劇照）
飾演Hillary細妹的，是26歲潘藝桐，同樣來自熊黛林所屬的模特兒公司，潘藝桐飾演馬家自閉症孫女，對白唔多。
飾演Hillary細妹的，是26歲潘藝桐，同樣來自熊黛林所屬的模特兒公司，潘藝桐飾演馬家自閉症孫女，對白唔多。（圖片來源：《家族榮耀》劉沛蘅 Hillary 劇照）
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（圖片來源：《家族榮耀》劉沛蘅 Hillary 劇照）
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（圖片來源：《家族榮耀》劉沛蘅 Hillary 劇照）

成日俾人話個樣好細個好甜美 其實我心底𥚃係想自己可以型格啲 有女人味啲

家底豐厚 千小小姐住何文田豪宅

有指Hillary家底豐厚，是名乎其實的千金小姐，兩姐妹與爸爸感情要好。
有指Hillary家底豐厚，是名乎其實的千金小姐，兩姐妹與爸爸感情要好。（圖片來源：[email protected]
Hillary在前年完成《家族榮耀》拍攝之後，正式加入《膠戰》第一季團隊，成為綜藝新星。
Hillary在前年完成《家族榮耀》拍攝之後，正式加入《膠戰》第一季團隊，成為綜藝新星。（圖片來源：[email protected]

劉沛蘅被封為「 模界薛凱琪」 介紹日本民宿大受好評

劉沛蘅是模特兒出身，被模界封為「 模界薛凱琪 」，曾與狄以達拍拖四年，到2014年分手。劉沛蘅曾拍過微電影，還參演過電影 《蝕日風暴》 、 《十二金鴨》 及 《八個女人一台戲》 ，其中 《八》 的角色更是她經過試 鏡取得，她表示：

「做完之後我真係好有滿足感，殺青嘅時候導演仲話我做得好，真係好開心！」

Hillary 《膠戰》劉沛蘅入行12年童顏阻戲路 Angelababy小師妹被封「翻版薛凱琪」
Hillary劉沛蘅之前憑《膠戰》「家姐」成功入屋！（圖片來源：《膠戰》截圖）
Hillary 劉沛蘅去年曾在 ViuTV 劇集《 詭探前傳 》飾演「 珠女 」一角，與前輩鄭少秋和陶大宇合作，今年她亦有份演出另一套 ViuTV 劇《 地產仔 》。
劉沛蘅去年曾在 ViuTV 劇集《 詭探前傳 》飾演「 珠女 」一角，與前輩鄭少秋和陶大宇合作，今年她亦有份演出另一套 ViuTV 劇《 地產仔 》。（圖片來源：東方新地）
Hillary 劉沛蘅去年曾飛到日本山形縣，擔任洪卓立歌曲〈數寄屋橋次郎 〉的 MV 女主角。
劉沛蘅去年曾飛到日本山形縣，擔任洪卓立歌曲〈數寄屋橋次郎 〉的 MV 女主角。（圖片來源：東方新地）

搣甩「狄易達前女友」標籤、水著大解放

Hillary還是模特兒的年代，曾以狄易達（2017年改名狄以達）「正印女友」身份出現於娛樂版，二人關係長達五年，2010年到2011年屬「地下情」，去到11年因為狄易達被指撻着33C師妹蔚雨芯（Rainky），劉沛蘅於網上發表愛的宣言：「因為愛，明知不是事實也會不高興……」當時狄易達亦公開留言：「因為你，我知道愛。」戀情更因緋聞而浮面，但最終在2014年9月正式對外宣布分手，期後劉沛蘅較多嘗試不同造型，也有更多福利照派街收兵：

Hillary Angelababy小師妹被封「翻版薛凱琪」 28歲劉沛蘅入行12年童顏阻戲路
（圖片來源：[email protected]
Hillary Angelababy小師妹被封「翻版薛凱琪」 28歲劉沛蘅入行12年童顏阻戲路
（圖片來源：[email protected]
Hillary Angelababy小師妹被封「翻版薛凱琪」 28歲劉沛蘅入行12年童顏阻戲路
（圖片來源：[email protected]

常見問題

劉沛蘅Hillary是誰？

劉沛蘅Hillary是《膠戰》的成員之一，亦時常被成員稱為「家姐」。本身是模界出身，亦是Angelababy的…詳情請看

《家族榮耀》黃浩然幾時死？飾演黃浩然小三的角色是誰？

《家族榮耀》全劇30集的長劇由2月7日（年初七）逢星期一至五晚8:30無線翡翠台開播，按此看詳情，至於飾演黃浩然小三的Mandy由新演員劉悅飾演，有指角色影射Mandy Lieu⋯⋯按此看詳情

撰文：東方新地圖片來源：《家族榮耀》劇照

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