家族榮耀2

家族榮耀2｜佘詩曼夜店揈頭狂歡 陳瀅、余安安同場一樣High爆

最新娛聞
東方新地

廣告

《家族榮耀》續集《家族榮耀之繼承者》近日已完成在馬來西亞的外景戲份，臨離開大馬前，劇組幾位主角包括視后佘詩曼、陳瀅、余安安和梁諾妍等，被網民發現在夜店集體開Party，佘詩曼更隨著音樂揈手又揈頭，全程High爆！

家族榮耀2 馬來西亞戲份如期煞科，讓佘詩曼能趕及回港會合「七魔女」，為好姊妹姚樂怡慶生。
馬來西亞戲份如期煞科，讓佘詩曼能趕及回港會合「七魔女」，為好姊妹姚樂怡慶生。（圖片來源：IG@charmaine_sheh）
家族榮耀2 佘詩曼又透露《家族榮耀之繼承者》的香港戲份，將會在10月開拍。
佘詩曼又透露《家族榮耀之繼承者》的香港戲份，將會在10月開拍。（圖片來源：IG@charmaine_sheh）

家族榮耀2｜佘詩曼 被揭夜店狂歡

《家族榮耀之繼承者》自今年7月在大馬開鏡，最近劇組透露大馬的外景戲已煞科，有一位大馬網民日前就在社交網分享了一段影片，興奮爆料：「我看到佘詩曼了！《家族榮耀之繼承者》的一些香港演員都來party，可惜林峯不在。你們看到哪一位演員呢？」

家族榮耀2 網民指看到《家族榮耀之繼承者》中一些香港演員去到夜店參加party。
網民指看到《家族榮耀之繼承者》中一些香港演員去到夜店參加party。（圖片來源：IG@charmaine_sheh）
家族榮耀2 不過鏡頭只集中在阿佘身上，影住她High爆跳舞。
不過鏡頭只集中在阿佘身上，影住她High爆跳舞。（圖片來源：小紅書圖片）

佘詩曼 揈到披頭散髮

片中佘詩曼穿著一件白色T恤配牛仔褲，隨著音樂高舉右手搖擺，又不停揈頭，令頭髮披散，不過之後她似乎發現被人偷拍，改為戴上口罩，遮掩面容。網民還認出在她身旁有陳瀅、余安安和梁諾妍等人，同樣都隨著音樂High爆揈手，不過現場就未發現有陳靜和王敏奕等人的蹤影。

家族榮耀2 揈完一輪，阿佘出手整理頭髮。
揈完一輪，阿佘出手整理頭髮。（圖片來源：小紅書圖片）
家族榮耀2 站在阿佘對面的陳瀅穿著一身長袖黑色外套，與阿佘一同揈手狂歡。
站在阿佘對面的陳瀅穿著一身長袖黑色外套，與阿佘一同揈手狂歡。（圖片來源：小紅書圖片）
家族榮耀2 陳瀅劇中飾演羅嘉良女兒、阿佘堂妹。
陳瀅劇中飾演羅嘉良女兒、阿佘堂妹。（圖片來源：IG@missjni）
家族榮耀2 發現被偷拍，阿佘戴上口罩，並逐漸行到舞池邊緣。
發現被偷拍，阿佘戴上口罩，並逐漸行到舞池邊緣。（圖片來源：小紅書圖片）
家族榮耀2 最後站在余安安身邊一齊揈手。
最後站在余安安身邊一齊揈手。（圖片來源：小紅書圖片）
家族榮耀2 影片結尾余安安拎出手機，未知是否想反拍該名偷拍的網民。
影片結尾余安安拎出手機，未知是否想反拍該名偷拍的網民。（圖片來源：小紅書圖片）
家族榮耀2 余安安劇中飾演羅嘉良老婆、羅子溢阿媽。
余安安劇中飾演羅嘉良老婆、羅子溢阿媽。（圖片來源：微博@網劇家族榮耀之繼承者）
家族榮耀2 同場仲見到梁諾妍。
同場仲見到梁諾妍。（圖片來源：小紅書圖片）
家族榮耀2 家族榮耀 羅子溢仲想財色兼收
梁諾妍在劇中同羅子溢有感情線。（圖片來源：微博@網劇家族榮耀之繼承者）

網民在廁所偶遇林峯

雖然拍片的網民未有看到林峯，但就另有網民指出原來林峯當日也在場，只是坐在VIP房中，未有去舞池和眾人一齊狂歡，網民指是在去廁所時，看到林峯站在他旁邊小便，他更指看到在廁所外守著很多保安。

家族榮耀2 林峯時隔9年再次同老拍檔佘詩曼合作，張馨月早前曾帶同囡囡一齊到馬來西亞探班。
林峯時隔9年再次同老拍檔佘詩曼合作，張馨月早前曾帶同囡囡一齊到馬來西亞探班。（圖片來源：微博@張馨月Carina）
家族榮耀2 囡囡同佘詩曼合照時都笑得好燦爛。
囡囡同佘詩曼合照時都笑得好燦爛。（圖片來源：微博@張馨月Carina）

拍片者被責打擾阿佘

網民都大讚阿佘玩得夠放，亦有不少網民譴責拍片者，指她不應該在夜店偷拍佘詩曼：「不拍比較好，不要去打擾明星享受的時光」、「如果真的喜歡她，請大家手下留情吧」、「是人也會去狂歡，只要不做不乾淨的事情就好，enjoy」等。

家族榮耀2 最近阿佘與友人在街頭邊行邊食雪糕時，也被網民偶遇並拍片放上網。
最近阿佘與友人在街頭邊行邊食雪糕時，也被網民偶遇並拍片放上網。（圖片來源：小紅書圖片）
家族榮耀2 阿佘獲網民勁讚無論樣貌和身形都keep得勁好，一點都不似48歲。
阿佘獲網民勁讚無論樣貌和身形都keep得勁好，一點都不似48歲。（圖片來源：微博@佘詩曼Charmaine）

阿佘被爆曾出手阻偷拍

有網民就指阿佘一向喜愛夜蒲，有網民更爆料指曾在夜店工作時，招待過阿佘還有吳鎮宇，並指當日阿佘去舞台跳舞時，發現有人偷拍，即出手打掉偷拍者的手機。此外更有網民搞笑指片中打碟DJ的聲音好似阿Bob林盛斌。

家族榮耀2 阿佘曾與吳鎮宇合拍《使徒行者》、《衝上雲霄》和《洩密者》等電影。
阿佘曾與吳鎮宇合拍《使徒行者》、《衝上雲霄》和《洩密者》等電影。（圖片來源：《使徒行者》劇照）
家族榮耀2 網民大讚已48歲的阿佘在夜蒲一晚後，翌日搭機離開大馬時，依然精神奕奕。
網民大讚已48歲的阿佘在夜蒲一晚後，翌日搭機離開大馬時，依然精神奕奕。（圖片來源：IG@charmaine_sheh）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@charmaine_sheh、IG@missjni、微博@佘詩曼Charmaine、小紅書圖片、微博@網劇家族榮耀之繼承者、《使徒行者》劇照、微博@張馨月Carina

讀者留言

熱門文章

 