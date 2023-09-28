家族榮耀2｜佘詩曼夜店揈頭狂歡 陳瀅、余安安同場一樣High爆

《家族榮耀》續集《家族榮耀之繼承者》近日已完成在馬來西亞的外景戲份，臨離開大馬前，劇組幾位主角包括視后佘詩曼、陳瀅、余安安和梁諾妍等，被網民發現在夜店集體開Party，佘詩曼更隨著音樂揈手又揈頭，全程High爆！