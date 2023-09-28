家族榮耀2｜佘詩曼夜店揈頭狂歡 陳瀅、余安安同場一樣High爆
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《家族榮耀》續集《家族榮耀之繼承者》近日已完成在馬來西亞的外景戲份，臨離開大馬前，劇組幾位主角包括視后佘詩曼、陳瀅、余安安和梁諾妍等，被網民發現在夜店集體開Party，佘詩曼更隨著音樂揈手又揈頭，全程High爆！
家族榮耀2｜佘詩曼 被揭夜店狂歡
《家族榮耀之繼承者》自今年7月在大馬開鏡，最近劇組透露大馬的外景戲已煞科，有一位大馬網民日前就在社交網分享了一段影片，興奮爆料：「我看到佘詩曼了！《家族榮耀之繼承者》的一些香港演員都來party，可惜林峯不在。你們看到哪一位演員呢？」
佘詩曼 揈到披頭散髮
片中佘詩曼穿著一件白色T恤配牛仔褲，隨著音樂高舉右手搖擺，又不停揈頭，令頭髮披散，不過之後她似乎發現被人偷拍，改為戴上口罩，遮掩面容。網民還認出在她身旁有陳瀅、余安安和梁諾妍等人，同樣都隨著音樂High爆揈手，不過現場就未發現有陳靜和王敏奕等人的蹤影。
網民在廁所偶遇林峯
雖然拍片的網民未有看到林峯，但就另有網民指出原來林峯當日也在場，只是坐在VIP房中，未有去舞池和眾人一齊狂歡，網民指是在去廁所時，看到林峯站在他旁邊小便，他更指看到在廁所外守著很多保安。
拍片者被責打擾阿佘
網民都大讚阿佘玩得夠放，亦有不少網民譴責拍片者，指她不應該在夜店偷拍佘詩曼：「不拍比較好，不要去打擾明星享受的時光」、「如果真的喜歡她，請大家手下留情吧」、「是人也會去狂歡，只要不做不乾淨的事情就好，enjoy」等。
阿佘被爆曾出手阻偷拍
有網民就指阿佘一向喜愛夜蒲，有網民更爆料指曾在夜店工作時，招待過阿佘還有吳鎮宇，並指當日阿佘去舞台跳舞時，發現有人偷拍，即出手打掉偷拍者的手機。此外更有網民搞笑指片中打碟DJ的聲音好似阿Bob林盛斌。
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撰文：東方新地圖片來源：IG@charmaine_sheh、IG@missjni、微博@佘詩曼Charmaine、小紅書圖片、微博@網劇家族榮耀之繼承者、《使徒行者》劇照、微博@張馨月Carina