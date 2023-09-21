家族榮耀2｜羅子溢上身赤裸激吻王敏奕 林峯與神秘女車廂激戰

萬眾期待的《家族榮耀》續集《家族榮耀之繼承者》，馬來西亞外景戲份近日煞科，幾位主角視后佘詩曼、林峯和羅子溢等人於前日已陸續回港，羅子溢更獲太太楊茜堯帶同子女接機，一家人終於團聚。而劇集的首支預告片於日前率先流出，畫面相當吸睛！