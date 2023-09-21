家族榮耀2｜羅子溢上身赤裸激吻王敏奕 林峯與神秘女車廂激戰
家族榮耀2｜首支預告片率先睇
萬眾期待的《家族榮耀之繼承者》的首支預告片於日前（9/20）在網上發放，當中包括羅嘉良虐打吳岱融、余安安與陳靜潑水嗌交戲、林峯與佘詩曼的纏綿戲，以及羅子溢周旋於王敏奕與梁諾妍之間，主角間關係錯綜複雜，劇情亦相當緊湊！
家族榮耀2｜羅子溢上身赤裸激吻王敏奕
羅子溢向來甚少演奸角，他直言今次好玩兼有所發揮。而當中一幕要赤裸上身與王敏奕激吻，他表示拍劇通常都必須有感情線，他更直言與王敏奕好有默契，更大讚王敏奕的表現都有獲全組人激讚，反而首次拍劇的梁諾妍有些少緊張，不過羅子溢表示私下與洪永城非常老友，所以大家都有商有量。另外，提到大前輩羅嘉良，今次亦與對方培養出「父子情」來。
家族榮耀2｜林峯周旋多女之間佘詩曼與梁靖琪爭仔
除了羅子溢，林峯亦將周旋在佘詩曼和梁靖琪之間，預告片中佘詩曼有一幕更提及自己有兩對象可以選擇。再來，林峯更有一幕與一位火辣女子在車廂中激吻的畫面。眾主角都陷入多角戀情，既想追求愛情，亦想名利雙收，陷於兩難局面，大考眾主角演技！
據悉，劇組在馬來西亞煞科前一日，特意安排一眾演員盛裝打扮拍攝了一場晚宴場面，大家都趁機會拍照留念，大隊亦將會有約一星期休息，緊接即將開展香港戲份的拍攝。
家族榮耀2｜佘詩曼林峯圓夢六搭再演情侶
片段中還包括佘詩曼、林峯、羅子溢（羅仲謙）等人的演出，此次《家族榮耀之繼承者》也是佘詩曼、林峯繼《覆雨翻雲》、《歲月風雲》、《花花世界花家姐》《使徒行者》、《無限超越班》等多部經典影視綜藝作品之後的第六次合作，去年二人曾在節目中提及再度合作依舊想演情侶，沒想到這麼快就可以在《家族榮耀之繼承者》劇組成功圓夢，網友紛紛表示：這波經典港劇情懷被喚醒「爺青回」。
家族榮耀2｜「繼承者之位」爆發激烈爭奪戰
《家族榮耀之繼承者》劇集主要講述了豪門家族丘氏，因集團創辦人突然病重，在公司繼承人未確立的情況下，引發的一場「繼承者之位」之爭，當中親情、愛情、友情與現實利益的一場角力，讓主角們嘗盡人生高低起伏的精彩故事，同時弘揚家庭的溫情和正能量。
家族榮耀2｜佘詩曼飾演第三代女繼承者丘皓兒
女主角佘詩曼今次在《家族榮耀之繼承者》中，飾演的女主丘皓兒是丘家不得勢的孫女，從小爭強好勝，事業心極強的她相信自己絕對有當繼承者的能力，重男輕女的丘家老太爺突然病重，留下一封令眾人嘩然的委託書，反常地委託丘皓兒全權代理集團主席的工作。
家族榮耀2｜林峯做律師支持佘詩曼
面對家中眾人的質疑與阻撓，丘皓兒憤然應戰，在林峯飾演的律師的暗中幫助下，力證委託書的真實性，坦然接下代理主席一職。然而丘老爺突然離世，留下一錘定音的遺書，讓這場豪門爭鬥無疾而終，故事走向全新的篇章。
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