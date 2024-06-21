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家族榮耀3之復仇聯盟丨第三輯開鏡情報曝光 由胡杏兒取代佘詩曼？！

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《家族榮耀》系列已拍了兩輯，第二輯《家族榮耀之繼承者》在TVB迎來大結局，早前寰亞亦宣布將開拍第三輯《家族榮耀之復仇聯盟》，而主演名單亦逐漸曝光。

《家族榮耀之復仇聯盟》預計年中開拍

《家族榮耀之復仇聯盟》早前宣布將在今年中開拍，並再次到馬來西亞取景，從目前曝光的消息來看，劇情將會增加商戰和復仇元素，並將豪門爭鬥進一步升級，讓劇情更加複雜多變，而主演陣容則傳出將有新人馬上陣。

家族榮耀 《家族榮耀2》未播出就宣佈會拍第三季！（圖片來源：微博圖片）
《家族榮耀2》未播出就宣佈會拍第三季！（圖片來源：微博圖片）

《家族榮耀之繼承者》劇情被批太狗血

《家族榮耀之繼承者》結局周羅嘉良演技大爆發，吸引了不少觀眾的目光和討論，但作為《家族榮耀》系列的續作，這部劇承襲了楊茜堯首輯的口碑，來到第二輯，觀眾的反應卻出乎意料地平淡，劇情甚至被批評「狗血」，羅子溢被指黑化得過於生硬，林峯和佘詩曼的CP亦被批關係進展得太緩慢。

家族榮耀 羅嘉良在《家族榮耀之繼承者》結局周演技大爆發。（圖片來源：TVB）
羅嘉良在《家族榮耀之繼承者》結局周演技大爆發。（圖片來源：TVB
家族榮耀 羅子溢劇中演反派，被批評黑化得過於刻意，讓人感到生硬。（圖片來源：TVB）
羅子溢劇中演反派，被批評黑化得過於刻意，讓人感到生硬。（圖片來源：TVB
家族榮耀 楊茜堯主演的第一輯《家族榮耀》曾獲得最高收視28.6點，第二輯《家族榮耀之繼承者》最高收視卻只得24.3點。（圖片來源：微博@楊怡TaviaYeung是楊茜堯）
楊茜堯主演的第一輯《家族榮耀》曾獲得最高收視28.6點，第二輯《家族榮耀之繼承者》最高收視卻只得24.3點。（圖片來源：微博@楊怡TaviaYeung是楊茜堯）

視后胡杏兒有望取代佘詩曼擔演女主角

盡管如此，第三輯《家族榮耀之復仇聯盟》仍獲宣布開拍，從目前透露的消息來看，《家族榮耀之復仇聯盟》將繼續由原班幕後團隊操刀，主演陣容則尚未公布，雖然羅子溢表示希望搵其老婆楊茜堯與佘詩曼鬥戲，但有傳言指視后胡杏兒有望取代佘詩曼，出演女主角！

家族榮耀 胡杏兒有傳將會接拍《家族榮耀3》。（圖片來源：IG@myoliemyolie）
胡杏兒有傳將會接拍《家族榮耀3》。（圖片來源：IG@myoliemyolie）

去年胡杏兒曾參與《家族榮耀》飯局

去年《家族榮耀之繼承者》拍攝前，原本就有傳由胡杏兒和林峯擔演男女主角，當時胡杏兒更曾與監製梁家樹及一眾演員一同出席飯局，後來卻疑被佘詩曼截胡，因此胡杏兒今次能否如願以償加盟新作，也成為觀眾熱議的話題。

此外郭晉安、陳曉華主演的新劇《金式森林》亦將開拍，羅子溢也在其中飾演一角，同樣是有份爭奪家產的角色，相當忙碌。

家族榮耀 監製梁家樹（後排右三）去年曾與林峯、胡杏兒、羅子溢、黃浩然及女兒梁靖琪等一眾演員飯聚，被指是為了開拍《家族榮耀之繼承者》做準備。（圖片來源：IG圖片）
監製梁家樹（後排右三）去年曾與林峯、胡杏兒、羅子溢、黃浩然及女兒梁靖琪等一眾演員飯聚，被指是為了開拍《家族榮耀之繼承者》做準備。（圖片來源：IG圖片）

佘詩曼曾因撼贏胡杏兒奪視后成眾矢之的

佘詩曼在2006年憑在《鳳凰四重奏》中一人分飾四角，盡顯精湛演技，成功打敗當年為《肥田囍事》增肥40磅的胡杏兒，勇奪當年《萬千星輝頒獎典禮2006》「最佳女主角」和「我最喜愛的電視女角色」。不過當年有不少觀眾都認為佘詩曼不值奪得雙料視后，替胡杏兒感到不值。佘詩曼在訪問中就有大談奪取雙料視后的感受：

我冇諗過會攞兩個獎，我是但一個我都好開心，勁敵有咁多個，有兩個獎，可以其中攞一個我已經覺得好好，係好Surprise可以攞到兩個獎。我諗住冇（我最喜愛的電視女角色）硬㗎喇，因為好少可會畀兩個獎你，我都會諗今次應該冇㗎喇。其實如果有睇台慶頒獎禮，都會睇到我唔開心嗰表情都有出到嚟。

家族榮耀 阿佘在2006年憑《鳳凰四重奏》成為雙料視后。（圖片來源：TVB）
阿佘在2006年憑《鳳凰四重奏》成為雙料視后。（圖片來源：TVB
家族榮耀 成功撼贏為劇集增肥40磅的胡杏兒。（圖片來源：新傳媒照片庫）
成功撼贏為劇集增肥40磅的胡杏兒。（圖片來源：新傳媒照片庫）

羅子溢訪問態度超謙虛 爆金句冧爆老婆獲激讚

早前《家族榮耀之繼承者》主角林峯、佘詩曼和羅子溢接受《東張西望》訪問，其中羅子溢大談對《家族榮耀3》演員陣容的預測，又狂爆金句冧老婆，態度獲網民激讚，大讚佢夠謙虛又識冧老婆！

被問到對劇集收視有何看法時，羅子溢表示能夠與林峯、佘詩曼等好對手合作拍攝第二季《家族榮耀》已經好開心。佘詩曼回應指：「冇你我哋都唔可以拍第二輯啦，有你拍第一輯，我哋先可以拍第二輯」。羅子溢聽言即刻耍手擰頭，並大爆金句：「唔關自己事，都係歸功我老婆」，獲林峯同佘詩曼都大讚答得好。

家族榮耀 佘詩曼同林峯指全靠有羅子溢拍第一季，所以先有第二季，聽到羅子溢都好唔好意思，笑指全部都係歸功老婆。（圖片來源：TVB）
佘詩曼同林峯指全靠有羅子溢拍第一季，所以先有第二季，聽到羅子溢都好唔好意思，笑指全部都係歸功老婆。（圖片來源：TVB
家族榮耀 羅子溢嘅花式冧老婆招數連坐旁邊的林峯都忍唔住開聲大讚！（圖片來源：TVB）
羅子溢嘅花式冧老婆招數連坐旁邊的林峯都忍唔住開聲大讚！（圖片來源：TVB）
家族榮耀 林峯都大讚羅子溢兜得好！（圖片來源：TVB）
林峯都大讚羅子溢兜得好！（圖片來源：TVB）

預告楊茜堯將加入《家族榮耀3》

羅子溢續指：「我估計第三輯應該係阿怡（楊茜堯）同阿佘喇」，疑似預告太太楊茜堯都將會加入《家族榮耀3》，同佘詩曼鬥戲。此言一出，聽到在場的林峯同佘詩曼都嚇一跳，佘詩曼即刻笑住圓場：「咁你冇得玩㗎喇喎」。

家族榮耀 羅子溢預告楊茜堯將加入《家族榮耀3》。（圖片來源：TVB）
羅子溢預告楊茜堯將加入《家族榮耀3》。（圖片來源：TVB）
家族榮耀 昔日楊茜堯與佘詩曼在《宮心計》一劇中明爭暗鬥，劇外亦傳出因為爭獎不和，觀眾都好期待兩人可以再合體拍劇。 （圖片來源：無綫《宮心計》劇照）
昔日楊茜堯與佘詩曼在《宮心計》一劇中明爭暗鬥，劇外亦傳出因為爭獎不和，觀眾都好期待兩人可以再合體拍劇。 （圖片來源：無綫《宮心計》劇照）

羅子溢《家族榮耀》兩季角色大不同

羅子溢由《家族榮耀》到《家族榮耀之繼承者》都有份飾演重要角色。在《家族榮耀》中飾演馬氏家族三少馬耀堂，性格外向看似沒有太大野心，但實情就「扮豬吃老虎」，野心不小。在第二輯《家族榮耀之繼承者》就飾演表面玩世不恭，沉迷玩樂及女色，加上性格衝動、經常四處闖禍的丘家唯一男孫丘智斌。今次羅子溢所飾演的角色心狠手辣、詭計多端，簡直奸到出汁！

家族榮耀 羅子溢在《家族榮耀1》飾演「扮豬吃老虎」的三少馬耀堂。（圖片來源：TVB）
羅子溢在《家族榮耀1》飾演「扮豬吃老虎」的三少馬耀堂。（圖片來源：TVB）
家族榮耀 《家族榮耀之繼承者》就直接奸到出汁！（圖片來源：TVB）
《家族榮耀之繼承者》就直接奸到出汁！（圖片來源：TVB）

撰文：東方新地圖片來源：家族榮耀 劇照、IG@myoliemyolie、新傳媒照片庫

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