家族榮耀3之復仇聯盟丨第三輯開鏡情報曝光 由胡杏兒取代佘詩曼？！
《家族榮耀之復仇聯盟》預計年中開拍
《家族榮耀之復仇聯盟》早前宣布將在今年中開拍，並再次到馬來西亞取景，從目前曝光的消息來看，劇情將會增加商戰和復仇元素，並將豪門爭鬥進一步升級，讓劇情更加複雜多變，而主演陣容則傳出將有新人馬上陣。
《家族榮耀之繼承者》劇情被批太狗血
《家族榮耀之繼承者》結局周羅嘉良演技大爆發，吸引了不少觀眾的目光和討論，但作為《家族榮耀》系列的續作，這部劇承襲了楊茜堯首輯的口碑，來到第二輯，觀眾的反應卻出乎意料地平淡，劇情甚至被批評「狗血」，羅子溢被指黑化得過於生硬，林峯和佘詩曼的CP亦被批關係進展得太緩慢。
視后胡杏兒有望取代佘詩曼擔演女主角
盡管如此，第三輯《家族榮耀之復仇聯盟》仍獲宣布開拍，從目前透露的消息來看，《家族榮耀之復仇聯盟》將繼續由原班幕後團隊操刀，主演陣容則尚未公布，雖然羅子溢表示希望搵其老婆楊茜堯與佘詩曼鬥戲，但有傳言指視后胡杏兒有望取代佘詩曼，出演女主角！
去年胡杏兒曾參與《家族榮耀》飯局
去年《家族榮耀之繼承者》拍攝前，原本就有傳由胡杏兒和林峯擔演男女主角，當時胡杏兒更曾與監製梁家樹及一眾演員一同出席飯局，後來卻疑被佘詩曼截胡，因此胡杏兒今次能否如願以償加盟新作，也成為觀眾熱議的話題。
此外郭晉安、陳曉華主演的新劇《金式森林》亦將開拍，羅子溢也在其中飾演一角，同樣是有份爭奪家產的角色，相當忙碌。
佘詩曼曾因撼贏胡杏兒奪視后成眾矢之的
佘詩曼在2006年憑在《鳳凰四重奏》中一人分飾四角，盡顯精湛演技，成功打敗當年為《肥田囍事》增肥40磅的胡杏兒，勇奪當年《萬千星輝頒獎典禮2006》「最佳女主角」和「我最喜愛的電視女角色」。不過當年有不少觀眾都認為佘詩曼不值奪得雙料視后，替胡杏兒感到不值。佘詩曼在訪問中就有大談奪取雙料視后的感受：
我冇諗過會攞兩個獎，我是但一個我都好開心，勁敵有咁多個，有兩個獎，可以其中攞一個我已經覺得好好，係好Surprise可以攞到兩個獎。我諗住冇（我最喜愛的電視女角色）硬㗎喇，因為好少可會畀兩個獎你，我都會諗今次應該冇㗎喇。其實如果有睇台慶頒獎禮，都會睇到我唔開心嗰表情都有出到嚟。
羅子溢訪問態度超謙虛 爆金句冧爆老婆獲激讚
早前《家族榮耀之繼承者》主角林峯、佘詩曼和羅子溢接受《東張西望》訪問，其中羅子溢大談對《家族榮耀3》演員陣容的預測，又狂爆金句冧老婆，態度獲網民激讚，大讚佢夠謙虛又識冧老婆！
被問到對劇集收視有何看法時，羅子溢表示能夠與林峯、佘詩曼等好對手合作拍攝第二季《家族榮耀》已經好開心。佘詩曼回應指：「冇你我哋都唔可以拍第二輯啦，有你拍第一輯，我哋先可以拍第二輯」。羅子溢聽言即刻耍手擰頭，並大爆金句：「唔關自己事，都係歸功我老婆」，獲林峯同佘詩曼都大讚答得好。
預告楊茜堯將加入《家族榮耀3》
羅子溢續指：「我估計第三輯應該係阿怡（楊茜堯）同阿佘喇」，疑似預告太太楊茜堯都將會加入《家族榮耀3》，同佘詩曼鬥戲。此言一出，聽到在場的林峯同佘詩曼都嚇一跳，佘詩曼即刻笑住圓場：「咁你冇得玩㗎喇喎」。
羅子溢《家族榮耀》兩季角色大不同
羅子溢由《家族榮耀》到《家族榮耀之繼承者》都有份飾演重要角色。在《家族榮耀》中飾演馬氏家族三少馬耀堂，性格外向看似沒有太大野心，但實情就「扮豬吃老虎」，野心不小。在第二輯《家族榮耀之繼承者》就飾演表面玩世不恭，沉迷玩樂及女色，加上性格衝動、經常四處闖禍的丘家唯一男孫丘智斌。今次羅子溢所飾演的角色心狠手辣、詭計多端，簡直奸到出汁！