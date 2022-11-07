林鈺洧媽媽家暴事件曝光！一文看清8位曾慘遭家暴女藝人
一文看清8位曾慘遭家暴女藝人
1 / 林鈺洧母親稱被林俊賢打腫面
林鈺洧母親Jasmine早前公開指控80年代紅極一時的林俊賢，在離婚前曾經多次暴力對待自己，更以「X男人」來形容林俊賢的所有惡行。Jasmine指自己當年與林俊賢拍拖5年發現意外懷孕，男方竟要求墮胎，最後擔心奉子成婚破壞形象，只返英國簽紙，用一張婚紙打發記者。結婚後亦多次被暴力對待，她憶述曾經遭林俊賢一巴打到飛落床，成塊面腫咗。
2 / 林欣彤遭前度打腫眼
現時和ONE PROMISE鼓手幸福蜜運中的林欣彤，一路而來的情路並不平坦。林欣彤在節目中曾經談及到當年與初戀男友多次分分合合，前男友經常懷疑林欣彤出軌，甚至大打出手。有傳當時林欣彤被前度打到眼睛瘀腫，需要要帶墨鏡才能出席公開活動！
3 / 譚凱倫遭前男友拳毆
《晚吹 – 戀講嘢》主持之一譚凱倫與節目中曾透露被前男友暴力對待。當時兩人正處於鬧分手的階段，譚凱倫在前男友家拿回自己物品的時候，前男友突然一拳打向譚凱倫，令她後腦撞向墻壁，即時暈倒在場。在譚凱倫還沒恢復意識的時候，前男友繼續向她拳打腳踢，譚凱倫表示雖然當時自己因為心軟所以沒有報警，但她依然奉勸觀眾對於家暴一事一定不能啞忍，必須報警處理！
4 / 郭奕芯遭前度揑頸
同樣為《晚吹 – 戀講嘢》主持之一的郭奕芯亦在節目中大爆曾與暴力男友的經歷。她憶述自己在17歲的時候，曾經被前男友揑頸質問是否有新的曖昧對象，最後打算逃走的時候，再次被前男友拉住繼續揑頸，非常恐怖！
5 / 龔嘉欣被前度推向門
龔嘉欣自爆曾遭前度男友家暴，她表示在一次吵架時，前度大力把她推向門，令她腰間撞正門鎖，但當時的嘉欣卻因不想孤單而選擇原諒對方，更為對方找藉口，以為愛情應該是這樣，現在回想起，當然覺得自己很傻，亦令本來一直渴慕愛情的龔嘉欣從此睇法不同，發誓不再靠男人！
6 / 張慧儀被未婚夫毒打
張慧儀自93年代表大馬選華姐入行，之後在電視台備受力捧。張慧儀早年入行曾與林偉、盧慶輝拍過拖，都因為男方花心怒斬情絲，02年戀上拉丁舞王霍紹裘，更一度訂婚，卻慘被未婚夫毒打令婚事告吹，她憶述：「 當年好天真地以為我哋會結婚，點知喺宣布消息後，先發現對方唔係一個可以寄託終生嘅人。我哋雙方都有為呢件事討論，但過程中繼而變成辯論，繼而再演變成動武、家暴。」
7 / 肥媽被前夫拳打腳踢
肥媽亦曾經經歷過家暴事件，在肥媽18歲當時曾嫁給比自己大22年的律賓酒廊琴師，對方家境平俗，家庭經濟全靠肥媽支撐，養活一家八口。 肥媽在節目中透露，當時前夫在婚後一年後失業，每天都向肥媽要錢，最後更偷食家中女傭，令對方懷孕。為了控制肥媽，前夫更時不時拳打腳踢，有次更出動刀仔威脅肥媽！
8 / 趙頌茹遭周永恆家暴
趙頌茹與周永恆在2003年因為拍攝電視劇《青出於藍》撻著，直至2010年奉女成婚，及後二人再誕一女。周永恆其後被揭有婚外情，當時趙頌茹仍然嘗試努力維繫婚姻，但到同年8月，趙頌茹慘遭對方家暴，報警後決定分居。被封為「世紀賤男」的周永恆在守行為期間更多次騷擾趙頌茹，包括用短訊恐嚇殺死妻兒和自殺等行為，此事引起全港關注。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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