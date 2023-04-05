車婉婉眼紅腫疑遭毒打？丨盤點娛圈十大家暴事件 叉頸掌摑出刀乜都齊
雖然今之婉婉的疑似家暴事件只是虛驚一場，但其實香港娛樂圈中都不乏藝人慘遭前度家暴的事件，有些拳打腳踢有之，更有試過出刀，認真離譜，今次就跟大家一齊盤點一下娛圈家暴黑歷史。
林欣彤 遭初戀男友掟埋牆
2011年憑《超級巨聲》入行的林欣彤（Mag），於2015年與初戀男友復合，但卻慘遭對方家暴，當時有指Mag的初戀男友因Mag入行做藝人，認定娛樂圈複雜，亦常常懷疑女方出軌，於是不時郁手郁腳把她掟向牆，更曾打到Mag眼腫周身傷，甚至出席活動時要戴黑超遮掩傷勢，結果Mag在忍無可忍之下決定分手，但卻遭對方上網抹黑，因而決定公開事件。2020年時Mag在ViuTV節目《吃掉前男友》中，也曾提到曾經遭受男友出軌的遭遇，更試過向對方下跪苦求不要分手，但卻遭到拒絕。
張慧儀 搵未婚夫理論變暴打
1993年代表馬來西亞參加《國際華裔小姐》入行TVB的張慧儀，當年曾是性感女神。但於2002年她宣佈與拉丁舞王霍紹裘有意拉埋天窗，但同時卻傳出男方另有新歡，據指張慧儀到場與男方理論，於激烈理論過程中，演變成家暴事件！她曾於ViuTV節目《吃掉前男友》重提遭家暴經過，她表示當年與未婚夫因感情問題大打出手，最後演變成家暴令婚事告吹。張慧儀更因而宣布退出香港娛樂圈，返回馬來西亞從商，之後轉到北京做健康食品生意，更因而在孤兒院見到收養了養子Hanson，總算解開她對愛的心結。
肥媽 前夫出刀傷害仔女
肥媽（Maria Cordero）有過兩段婚姻，首任丈夫是她18歲時，在酒廊當歌手結織比她大22年的琴師，二人結婚一年後，老公就開始失業，並由她負責養活一家八口長達十多年，其中四口更是前夫與前妻所出。她於TVB節目《關你家事》曾提到當時前夫控制慾較強，當發生爭執時更會激動到拿刀仔，意圖傷害仔女，肥媽用身體想要擋刀，竟遭對方摑了幾下耳光，並說：「你賺錢養家好巴閉咩？」肥媽更指仔女都看不過眼，勸肥媽離婚，後來前夫與女傭有染兼大了肚，令肥媽終於受夠於1989年選擇離婚。肥媽至1999年遇上葡籍丈夫Rick，二人相愛21年，Rick於2020年因病逝世，肥媽至今仍對老公念念不忘。
黎燕珊 申請人身保護令禁劉永埋身
首屆「亞洲小姐」冠軍黎燕珊，因拍攝亞視劇集《成吉思汗》與劉永撻着，二人更於1992年拉埋天窗。不過當時劉永已因為在台灣以刀襲擊前妻戴良純的面部，令她差點毀容，而遭台灣通緝，劉永逃到香港避開法律制裁，不過黎燕珊當時未有理會好友勸告，而堅決與劉永結婚，婚後不久即遭丈夫虐打，黎燕珊曾在有線節目《往事．並不如煙》中提到，與劉永婚姻似是惡夢一場，二人育有一對子女，黎燕珊最終決定申請離婚，與劉永結束8年的夫妻關係，更向高等法院申請人身保護令，禁止劉永靠近自己，以保障自身和一對子女的安全。
趙頌茹 揭周永恆有外遇死忍家暴
近日在《和解在後》客串為兒子投訴音樂老師教學不符的趙頌茹（Yu），當年是因遭周永恆家暴才離婚，並獨力湊大兩個囡囡。2010年與周永恆奉子成婚的阿Yu，自2014年開始揭發周永恆有外遇，當時周永恆更被指向阿Yu家暴，周永恆襲擊罪名成立，原本法官判周永恆自簽3000元擔保及守行為18個月，但他其後上門恐嚇阿Yu一家，結果被改判監兩個月緩刑18個月。事件拖拖拉拉至2015年二人才正式分居，事後阿Yu曾在商業一台《星光背後》節目中剖白，是因為不想兩個囡囡在單親家庭長大，以及思想傳統而一直不想離婚：「但當發覺再堅持下去，對小朋友成長更加不好，就唯有做好自己，做埋爸爸那一份。」
可嵐 前夫迫墮胎終心死
2008年出道做歌手的可嵐，於2010年嫁給圈外人尤子威，二人育有一子，但可嵐於2014年7月突然爆出遭受家暴，並開記者會指婚姻四年內不時被暴力對待，宣布離婚。她曾在TVB節目《360秒人生課堂》中談到四年的陰暗歲月，坦言每晚等前夫回家時都心慌慌，因不知對方心情如何，前夫更曾迫她墮胎終令她徹底死心。之後二人一直為兒子的撫養權及贍養費爭拗，最終以調解方式解決，她成功獲兒子撫養權及贍養費。
譚凱倫 後腦撞牆暈倒再被狂踢
ViuTV節目《晚吹-戀講嘢》的主持譚凱倫（Helen）在節目中透露自己曾經被前男友施暴。當時與男友鬧分手，男友以取回物件為由約她到自己家，見面時突然一拳打向她，令她後腦撞向牆壁暈倒。事後男友拍醒Helen，在她還未恢復意識時再起腳狂踢其身體，她只好縮起來保護自己。Helen稱年少時經常被打，所以被男友施暴時已失去求生意欲，不敢報警。Helen承認自己心軟放過前度應負上責任，更建議其他人日後遇到暴力事件必須報警。
郭奕芯 分別遭兩前男友施暴
郭奕芯（Ashina）亦曾在ViuTV節目《晚吹-戀講嘢》中透露遭前男友暴力對待，更不止一個，她最初指與舊愛爭執時有身體接碰撞，其後才說被揼了心口一拳，更腫了一塊。另一恐怖經歴則是Ashina只有17歲時，當時戀上28歲男子，二人分手後幾個月她應邀與前男友飲酒，在坐的士回家途中已遭叉頸問「呢排同邊條友曖昧！」Ashina說當時受到驚嚇，已即時落車打算逃走，但遭前男友拉住並跌倒：「我仲記我條白色裙污糟咗，佢捉住手袋唔放，跌喺地繼續叉頸，又打到我甩咗一隻con。」
崔建邦 叉女友頸轉戰幕後
當年獲無綫力捧做主持的崔建邦，09年涉嫌與緋聞女友鄺敏慧(Elizabete)因感情瓜葛起爭執，女方報警並聲稱被人叉頸毆打，到灣仔律敦治醫院驗傷，警方事後邀請崔建邦協助調查。由於之前崔建邦一直未有公開與鄺敏慧的戀情，因此事件震驚娛樂圈。崔建邦被停工，其後轉做幕後由PA做起，案件擾釀至2010年5月，鄺敏慧不作追究，故法庭判崔建邦自簽5000元守行為一年，只要一年內不再對任何人作出任何暴力行為，便可回復自由身兼免留案底。
林俊賢 被指掌摑前妻打到飛埋床
應屆港姐冠軍林鈺洧（Denise）的媽媽Jasmine，去年接受傳媒訪問時大爆當年遭前夫、八十年代當紅小生林俊賢多次暴力對待，除了出手掌摑至面腫，更曾把她一巴打到飛埋床，亦試過要求Jasmine墮胎，直到林鈺洧15歲時重遇父親林俊賢，竟被要求驗DNA確認身份。不過林俊賢反擊指Jasmine作故仔，又指自己是遭家暴的一方，出手只是反擊對方的暴力行為。林鈺洧就指自己當時太年幼，對事件沒有任何記憶，只證實母親所講，被要求驗DNA一事確有其事。
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