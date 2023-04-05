車婉婉眼紅腫疑遭毒打？丨盤點娛圈十大家暴事件 叉頸掌摑出刀乜都齊

現年48歲的車婉婉，近日忙於主持TVB音樂比賽節目《中年好聲音》，又要開工拍攝劇《痞子無間道》，不過日前她卻在IG貼出眼睛又紅又腫的相片，更hashtag了#有朋友見到問我係咪俾人打咗一鑊，即引發外界惴測婉婉是否遭到家暴，不過她很快已澄清是細菌入眼，可能因開工化妝太久引致。