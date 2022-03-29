講你都唔信｜家燕姐自爆50年前菲律賓登台險失身 當地醉漢突然衝上房勁危急
家燕姐菲律賓登台遇恐怖狂迷
家燕姐在節目中透露於1973年在菲律賓登台，當時萬人空巷，家燕姐更拿出當年照片作證。原本打算在當地做兩場騷的家燕姐，做完第一天後坐車返回酒店途中，發現一名20多歲年輕男子隨街小便，但該名男子認出家燕姐後表現雀躍，家燕姐一行人則嚇得急急腳返回酒店。回到酒店後，該名男子多次打電話上家燕姐酒店房要求見面，酒店職員更指該名男子正帶著手槍衝上房，並提醒家燕姐鎖好房門。
男歌手被挾持
該名男子見多次拍門未有回應，更找上住在隔壁、與家燕姐同行的男歌手，男歌手見該名男子似喝醉了並拿著手槍，即醒目地指不知道家燕姐在哪，但該名男子還是挾持了男歌手並威迫他喝酒，更每喝一支便開一次槍，非常誇張。
家燕姐嚇至花容失色
當年只有20歲的家燕姐被嚇到爆喊，並即打電話催職員報警，但原來該名男子為當地有勢力人士，警察到場後不久即快閃離場，留下該名男子繼續搞事。最後事件驚動該名男子的爸爸到場調停方算了事；男子爸爸向家燕姐一行人道歉及賠償一切損失；被嚇破膽的家燕姐還沒完成第二場騷，便趕搭第二朝的飛機返港。
即重溫Nancy Sit年青靚樣：
家燕姐講到想喊
事隔50年再憶述這陳年舊事，家燕姐仍十分激動，更差點喊出來，她說：「我第一次差啲失身，就係咁喇……真係好得人驚㗎……」眾人見狀即時安慰她，並叫她不要哭。雖然家燕姐的真人真事相當嚇人，但最終還是由阮兆祥、鄧兆尊及何遠東一隊勝出，並於今晚再決戰商天娥、曹永廉及車婉婉，有備而來的商天娥更帶同陳年珍貴剪報做證據。
任達華送花畀靚女出事
見慣大場面的肥媽亦表示曾遇過類似經歷，她透露有次與任達華一同到印尼登台，她指由於華哥唱歌時喜歡送花給靚女，結果搞出大頭佛得罪當地有勢力人士，該名有勢力人士更拿著槍迫華哥喝酒，見勢色唔對的肥媽竟勇猛地衝出來頂酒：「我就拎住杯酒飲咗一啖，嗰個人見到之後話要同我飲，我話得！唱完隻歌出嚟再同你不醉不散，之後唱完我就走啦！」
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過程真係好驚險呀！