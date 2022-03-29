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講你都唔信｜家燕姐自爆50年前菲律賓登台險失身 當地醉漢突然衝上房勁危急

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無綫節目《講你都唔信》昨晚（3月28 日）一集，「獎門人」曾志偉聯同錢嘉樂，帶領馮盈盈及鄭衍峰擔任主持，嘉賓則由肥媽Maria Cordero 、家燕姐（薛家燕）、陸浩明（6號），對戰阮兆祥、鄧兆尊同何遠東。今集主題是「第一次」，家燕姐自揭50年前第一次險失身經歷，說時猶有餘悸，更講到面紅耳赤，差點喊出來！

家燕姐 昨晚一集《講你都唔信》嘉賓有陸浩明左起）、家燕姐及肥媽。
昨晚一集《講你都唔信》嘉賓有陸浩明（左起）、家燕姐及肥媽。（圖片來源：無綫提供）
家燕姐 還有阮兆祥左起）、何遠東及鄧兆尊。
還有阮兆祥（左起）、何遠東及鄧兆尊。（圖片來源：無綫提供）

家燕姐菲律賓登台遇恐怖狂迷

家燕姐在節目中透露於1973年在菲律賓登台，當時萬人空巷，家燕姐更拿出當年照片作證。原本打算在當地做兩場騷的家燕姐，做完第一天後坐車返回酒店途中，發現一名20多歲年輕男子隨街小便，但該名男子認出家燕姐後表現雀躍，家燕姐一行人則嚇得急急腳返回酒店。回到酒店後，該名男子多次打電話上家燕姐酒店房要求見面，酒店職員更指該名男子正帶著手槍衝上房，並提醒家燕姐鎖好房門。

家燕姐 家燕姐提供了 1973 年在菲律賓登台的剪報，當時佢大受歡迎，好多人撐佢場。
家燕姐提供了 1973 年在菲律賓登台的剪報，當時佢大受歡迎，好多人撐佢場。（圖片來源：無綫提供）

男歌手被挾持

該名男子見多次拍門未有回應，更找上住在隔壁、與家燕姐同行的男歌手，男歌手見該名男子似喝醉了並拿著手槍，即醒目地指不知道家燕姐在哪，但該名男子還是挾持了男歌手並威迫他喝酒，更每喝一支便開一次槍，非常誇張。

家燕姐 家燕姐講番50年前的恐怖經歷仲係好激動。
家燕姐講番50年前的恐怖經歷仲係好激動。（圖片來源：無綫提供）
家燕姐 個狂迷帶埋槍上酒店要求見家燕姐，家燕姐即時嚇到鎖門。
個狂迷帶埋槍上酒店要求見家燕姐，家燕姐即時嚇到鎖門。（圖片來源：無綫提供）

家燕姐嚇至花容失色

當年只有20歲的家燕姐被嚇到爆喊，並即打電話催職員報警，但原來該名男子為當地有勢力人士，警察到場後不久即快閃離場，留下該名男子繼續搞事。最後事件驚動該名男子的爸爸到場調停方算了事；男子爸爸向家燕姐一行人道歉及賠償一切損失；被嚇破膽的家燕姐還沒完成第二場騷，便趕搭第二朝的飛機返港。

家燕姐 好彩同行男歌手夠醒目，但最後都被威迫飲酒，狂徒預備了40枝啤酒，仲要每飲一支個狂迷就開一次 槍！
好彩同行男歌手夠醒目，但最後都被威迫飲酒，狂徒預備了40枝啤酒，仲要每飲一支個狂迷就開一次
槍！（圖片來源：無綫提供）
家燕姐 家燕姐當年只有20歲，被醉男嚇一嚇，就話自己爭啲失身，會唔會誇張咗？
家燕姐當年只有20歲，被醉男嚇一嚇，就話自己爭啲失身，會唔會誇張咗？（圖片來源：無綫提供）

即重溫Nancy Sit年青靚樣：

家燕姐講到想喊

事隔50年再憶述這陳年舊事，家燕姐仍十分激動，更差點喊出來，她說：「我第一次差啲失身，就係咁喇……真係好得人驚㗎……」眾人見狀即時安慰她，並叫她不要哭。雖然家燕姐的真人真事相當嚇人，但最終還是由阮兆祥、鄧兆尊及何遠東一隊勝出，並於今晚再決戰商天娥、曹永廉及車婉婉，有備而來的商天娥更帶同陳年珍貴剪報做證據。

家燕姐 家燕姐講到想喊，大家都即時安慰佢。
家燕姐講到想喊，大家都即時安慰佢。（圖片來源：無綫提供）

任達華送花畀靚女出事

見慣大場面的肥媽亦表示曾遇過類似經歷，她透露有次與任達華一同到印尼登台，她指由於華哥唱歌時喜歡送花給靚女，結果搞出大頭佛得罪當地有勢力人士，該名有勢力人士更拿著槍迫華哥喝酒，見勢色唔對的肥媽竟勇猛地衝出來頂酒：「我就拎住杯酒飲咗一啖，嗰個人見到之後話要同我飲，我話得！唱完隻歌出嚟再同你不醉不散，之後唱完我就走啦！」

家燕姐 肥媽同任達華登台時都遇過類似經歷，肥媽話華哥因為送花送出禍，得罪當地有勢力人士，華哥被迫飲酒，肥媽見勢色唔對，即時衝出去頂酒，好彩最後借酒遁化險為夷。
肥媽同任達華登台時都遇過類似經歷，肥媽話華哥因為送花送出禍，得罪當地有勢力人士，華哥被迫飲酒，肥媽見勢色唔對，即時衝出去頂酒，好彩最後借酒遁化險為夷。（圖片來源：無綫提供）
家燕姐 今晚一集有曹永廉左起）、商天娥同埋車婉婉做嘉賓，商天娥有備而來，仲拎埋陳年珍貴剪報做證據。
今晚一集有曹永廉（左起）、商天娥同埋車婉婉做嘉賓，商天娥有備而來，仲拎埋陳年珍貴剪報做證據。（圖片來源：無綫提供）

去片！睇家燕姐自揭「第一次」險失身

過程真係好驚險呀！

撰文：東方新地圖片來源：無綫提供、新傳媒資料庫影片來源：[email protected]

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