講你都唔信｜家燕姐自爆50年前菲律賓登台險失身 當地醉漢突然衝上房勁危急

無綫節目《講你都唔信》昨晚（3月28 日）一集，「獎門人」曾志偉聯同錢嘉樂，帶領馮盈盈及鄭衍峰擔任主持，嘉賓則由肥媽Maria Cordero 、家燕姐（薛家燕）、陸浩明（6號），對戰阮兆祥、鄧兆尊同何遠東。今集主題是「第一次」，家燕姐自揭50年前第一次險失身經歷，說時猶有餘悸，更講到面紅耳赤，差點喊出來！