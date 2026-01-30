容天佑新婚3個月晒超聲波宣布做爸爸 「億萬駙馬」自爆雙喜臨門背後有洋蔥

30歲TVB男星容天佑憑《法言人》「Tony仔」一角入屋後，去年11月豪娶珠寶批發商千金扶天恩（Winnie），成為人人羨慕的「億萬駙馬」。豈料新婚不足3個月，容天佑突然在社交平台晒出超聲波照片，宣布升呢做準爸爸，更幽默表示「今年新年終於唔使比三姑六婆問到口啞啞了」，雙喜臨門背後原來有段洋蔥故事。