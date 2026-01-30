容天佑新婚3個月晒超聲波宣布做爸爸 「億萬駙馬」自爆雙喜臨門背後有洋蔥
新婚3個月即報喜晒超聲波照
容天佑在Instagram貼出多張溫馨照片，包括從後抱住老婆孕肚並做心心手勢的甜蜜合照，以及BB的超聲波照片。他開心宣布：「Coming soon … #今年新年終於唔使比三姑六婆問到口啞啞了！」這個突如其來的好消息令一眾粉絲大感驚喜，紛紛留言恭喜這對新婚夫婦。容天佑與拍拖8年的圈外女友Winnie於去年11月27日在麗思卡爾頓酒店舉行婚禮，如今不足3個月就傳出懷孕喜訊，時間之快令人意外。
容天佑自爆雙喜臨門背後有洋蔥
對於這個意外驚喜，容天佑坦言一切都是緣份安排。他透露：「其實所有野都係一個緣份，我哋啱啱得到兩邊父母嘅同意，開始籌辦婚禮2個月左右，就發現有咗，所以將婚禮嘅時間即刻縮短。所以一切都係上天嘅安排，係上天嘅禮物。」原來在籌備婚禮期間，容天佑的父親突然中風入院進行了兩次手術，令整個家庭承受巨大壓力。就在父親情況穩定之際，老婆Winnie發現懷孕，希望在肚子變大前完成婚禮，所以所有事情都在3個月內發生。
大讚BB孝順老婆零孕吐反應
容天佑更大讚BB非常孝順，令老婆在懷孕初期完全沒有不適。他感恩地說：「有咗bb但未發現嘅時候，我哋又搬屋，搬搬抬抬，又日日揸車去醫院探爸爸，又好辛苦咁籌備婚禮，基本上係嗰半年每日都只有4,5小時休息，但係我老婆都完全無孕吐或其他不適嘅地方，所以所有嘢都好感恩。」這段艱難時期中，Winnie不但要應付搬屋、探病和籌備婚禮的忙碌生活，更在不知情的情況下懷孕，但身體狀況依然良好，令容天佑深感BB的貼心。
老婆家世顯赫珠寶批發商出身
容天佑的老婆Winnie家世顯赫，家族從事珠寶首飾生意多年。容天佑曾大方承認：「佢哋家族都係做關於珠寶，Winnie外公做玉，姨姨做翡翠，爸爸就做鑽石首飾批發。」對於外界關注會否有壓力，他表示：「又無乜壓力嘅，佢哋都好支持我，我會用我龐大嘅愛錫愛錫返佢哋。」正因為Winnie的富家千金身份，容天佑被外界稱為「億萬駙馬」，這段門第懸殊的戀情一直備受關注。兩人拍拖8年感情穩定，終於修成正果並即將迎來愛情結晶。
網民祝福聲不斷期待公布BB性別
消息公布後，網民紛紛留言祝福這對新婚夫婦。有網民留言：「恭喜恭喜！BB來得正是時候」、「好幸福啊！期待小王子或小公主降臨」、「容天佑真係人生勝利組，娶到富家女仲咁快有BB」。對於BB性別，容天佑表示：「仔女遲啲再公布，不過仔女對我嚟講都一樣開心。」不少粉絲都期待這位準爸爸盡快公布更多BB的消息，見證這個幸福家庭的成長。