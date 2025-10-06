《法言人》Tony仔容天佑求婚成功！ 曾被前任母嫌窮分手 今曬巨鑽黑色婚照反擊？
憑藉劇集《法言人》中「Tony仔」一角成功入屋的30歲男星容天佑，10月6日在社交平台猝不及防地宣布求婚成功，並上載多張與未婚妻拍攝的全黑型格婚照，閃瞎眾人！回顧他昔日曾窮到戶口只剩40元，更傳聞因此被前度林穎彤的母親嫌棄而棒打鴛鴦，如今事業愛情兩得意，高調曬出巨型鑽戒，似乎是守得雲開見月明。
容天佑黑馬婚照型格十足 巨型方鑽閃爆眼球
容天佑今日在Instagram上載多張與未婚妻的婚照，正式公布喜訊。照片風格破格，二人均以全黑打扮，戴上太陽眼鏡在沙灘上取景，身旁更有一匹雄赳赳的黑色駿馬，氣勢十足，畫面極具電影感。除了型格婚照，容天佑亦大方分享求婚的巨型方鑽戒指，閃爍的光芒羨煞旁人。他更甜蜜地寫下愛的宣言：「From ME to WE #求完婚就要踏上籌備婚禮嘅路程。」字裡行間充滿了對未來的期盼和喜悅。
回顧容天佑辛酸史 戶口僅$40被嫌窮分手
現年30歲的容天佑，自2011年參加《功夫新星》入行後，在TVB打滾多年大多飾演三、四線角色，星途平平。直至在《法言人》中飾演熱血衝動的見習師爺「Tony仔」才成功彈起，其後在《隱形戰隊》及《逆天奇案2》的演出亦備受關注。不過，最為人熟知的必定是他與前度林穎彤的兩年情。據悉，當時容天佑因收入不穩，曾到酒樓做侍應及兼職搬運，戶口更試過只剩下40元，有傳聞指他因此被林穎彤的母親嫌棄，最終導致戀情告終。
圈中好友紛紛送祝福 網民大讚勵志
喜訊一出，容天佑的社交平台即時被圈中好友及網民的祝福洗版，大家紛紛留言恭賀他覓得真愛，踏入人生新階段。不少網民對比他今昔的經歷，都大讚他的故事非常勵志，認為他憑藉努力成功逆轉人生。有網民留言表示：「恭喜Tony仔！守得雲開見月明！」，亦有人鼓勵道：「好勵志，證明努力係有回報！你值得擁有幸福！」大家除了祝福一對新人外，也對容天佑的堅持和奮鬥表示肯定，認為他是個有擔當的好男人。
圖片來源：TVB、IG@yungtinyau、IG@bella_lam資料或影片來源：原文刊於新假期