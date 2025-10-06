《法言人》Tony仔容天佑求婚成功！ 曾被前任母嫌窮分手 今曬巨鑽黑色婚照反擊？

憑藉劇集《法言人》中「Tony仔」一角成功入屋的30歲男星容天佑，10月6日在社交平台猝不及防地宣布求婚成功，並上載多張與未婚妻拍攝的全黑型格婚照，閃瞎眾人！回顧他昔日曾窮到戶口只剩40元，更傳聞因此被前度林穎彤的母親嫌棄而棒打鴛鴦，如今事業愛情兩得意，高調曬出巨型鑽戒，似乎是守得雲開見月明。