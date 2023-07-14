容祖兒演唱會｜一文睇晒頭場5大亮點！完整歌單公開 歌曲編排勁有驚喜
1.Secret Life dress code有心思
首晚為歌迷場，大家都非常之投入聽祖兒呼喚，按照Secret Lifedress code，不少歌迷昨晚都花盡心思，扮雞，扮外星人，王子，金黃爆炸頭，場面歡樂搞笑。而祖兒死黨蔡卓妍、師妹Gin Lee、好友林海峰等都有到場捧場。
2.相隔六年再做SECRET•LIVE
相隔六年再於演藝學院做SECRET•LIVE，今次無論制作，歌曲編排，都重本打造，每一部份都讓觀眾目不暇給、嘆為觀止。整晚氣氛都又歡樂又感動，不時歌迷更與祖兒大合唱，及一齊跳舞，令演藝學院變了一個熱鬧大party room ，完騷後歌迷不停叫安歌了近十五分鐘才依依不捨離場。
3.演唱會分七部份
是次整個演唱會分為七部份，第一部份帶大家穿梭時空，大家分享她小時侯的SECRET，接著再轉帶大家返回校園，跟著祖兒上學堂，聽祖兒談到小時侯及讀書的故事，笑中有淚溫馨動人。
第三部份 空間大轉移，10人大樂隊出場，與祖兒一同勁歌熱舞，分享她的平日於錄音室的最私密空間，第4、5、6部份，私密來到祖兒的內心世界，跟觀眾分享不少好歌之餘，也分享了這幾年間，為工作不得不離港獨自生活的心聲，演唱會最後部份是點唱環節，祖祖現場抽出歌迷一早寫下希望點唱的歌曲，而歌迷亦為她準備了一個幾層的生日蛋糕，補祝她之前6月生日，大家一起大合照。
4.大放笑彈搞氣氛
四年未踏上過香港舞台，祖兒跟觀眾打招呼時搞笑道，「熟口熟面，又係呢個地方，又係呢 d 人，大家覺得我有冇變呀？」歌迷大叫: 「有呀，變靚左！」繼而她又發覺自己身上的短裙，這麼近觀眾席，打底褲都比人睇晒，無論她行去什麼位置，都是一樣半走光，「哎，走去邊都睇到？(觀眾: 我想睇呀！)哈哈，你又想睇？前面個d 開始流晒鼻血啦！哎也，咁點呀，唔緊要啦，反正大家一家人，打底褲就係用黎打底，就係預左比大家見到架啦。呢d 咪就係SECRET•LIVE囉！哈哈。」
5.罕有談及內心世界
到談及內心世界的部份，祖兒坦言，自己是一個歌手之外，another side 就係一個中女，「有事業，生活無憂，但重係一個人吊吊揈。」她反問觀眾，擔不擔心她？然後笑道最緊張她的感情生活有沒有著落的人，應該是好朋友蔡卓妍！「我同蔡卓姸感情不用介紹啦，今晚佢都有來，佢有段時間，真係好瘋狂，佢應該係全世界最希望我得到幸福嘅人 ，最瘋狂的日子，佢見到所有男人，都會落個啱唔啱容祖兒嘅filter，重同我講，你咁可愛又咁搞笑，我係男人我溝你啦！對阿Sa 個份真心、認真、熱誠，我唔想辜負佢，所以有一次佢介紹左一位異性俾我識，咁我地就禮貌上交換個電話之後各有各忙，我同對方，只係斷斷續續text 好一段日子，都係個啲 : 加油，how are you， i am fine 之類啦，我個人好慢熱，都為禮貌，為阿Sa一番心意。」
祖兒再講：「對方呢，見我回多一兩次，就開始send自拍照比我，報告自己生活狀況呀咁，我當時都驚一驚，但為左尊重阿Sa，我唔識回答，都留左個Emoji 咁….. 點名佢竟然再努力，留言 : I miss you baby ！個一刻我真係嚇死啦，baby後重唔停喎！重話不如我地一齊試下發展！你又唔了解我…..但對方不知何來的自信，竟然再同我講 : 我已經睇晒你啲演唱會！好了解知我係咩人……各位觀眾！睇完晒我演唱會DVD想同我拍拖？咁你哋由細睇到我大，我咪要同晒你哋….哈哈…….」語畢令全場觀眾起哄拍掌大笑大叫。而完騷後，祖兒話，「收到好多朋友恭喜我個騷咁成功，個個都大讚好睇，兼人人最後都係個句: I MISS YOU BABY，笑死，哈哈哈。」
容祖兒演唱會《ANOTHER SIDE….JOEY•MY SECRET•LIVE》完整歌單：
- 溶
- 渴望晨曦的女孩
- 一個人砌圖
- 我杯茶
- 侯鳥樹
- 28個我
- 敬請留步
- 我好得閒
- 13點
- Honey
- 小日子
- 煙花紀
- 戀人未滿
- 圓謊
- 無人知道雙子座
- 玩家
- 蜃樓
- 飛
- 夢非夢
- 男朋友與歌
- 東京人壽
- 陪我長大
- 舊日回憶的山丘
- 螢
- ANOTHER SIDE MEDLEY
- 最好時光
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