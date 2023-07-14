容祖兒演唱會｜一文睇晒頭場5大亮點！完整歌單公開 歌曲編排勁有驚喜

容祖兒一連34 場《ANOTHER SIDE….JOEY•MY SECRET•LIVE》演唱會昨晚於演藝學院展開，首晚為歌迷場，氣氛相當好，歌迷亦為她準備了一個幾層的生日蛋糕，補祝她之前6月生日，大家一起大合照！