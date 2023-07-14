容祖兒演唱會 5大亮點

容祖兒演唱會｜一文睇晒頭場5大亮點！完整歌單公開 歌曲編排勁有驚喜

最新娛聞
東方新地

廣告

容祖兒一連34 場《ANOTHER SIDE….JOEY•MY SECRET•LIVE》演唱會昨晚於演藝學院展開，首晚為歌迷場，氣氛相當好，歌迷亦為她準備了一個幾層的生日蛋糕，補祝她之前6月生日，大家一起大合照！

容祖兒演唱會 5大亮點 歌迷亦為她準備了一個幾層的生日蛋糕，補祝她之前6月生日，大家一起大合照！
歌迷亦為她準備了一個幾層的生日蛋糕，補祝她之前6月生日，大家一起大合照！（圖片來源：大會提供）

1.Secret Life dress code有心思

首晚為歌迷場，大家都非常之投入聽祖兒呼喚，按照Secret Lifedress code，不少歌迷昨晚都花盡心思，扮雞，扮外星人，王子，金黃爆炸頭，場面歡樂搞笑。而祖兒死黨蔡卓妍、師妹Gin Lee、好友林海峰等都有到場捧場。

容祖兒演唱會 5大亮點 歌迷好有心思！
歌迷好有心思！（圖片來源：大會提供）

2.相隔六年再做SECRET•LIVE

相隔六年再於演藝學院做SECRET•LIVE，今次無論制作，歌曲編排，都重本打造，每一部份都讓觀眾目不暇給、嘆為觀止。整晚氣氛都又歡樂又感動，不時歌迷更與祖兒大合唱，及一齊跳舞，令演藝學院變了一個熱鬧大party room ，完騷後歌迷不停叫安歌了近十五分鐘才依依不捨離場。

容祖兒演唱會 5大亮點 相隔六年再於演藝學院做SECRET•LIVE，今次無論制作，歌曲編排，都重本打造。
相隔六年再於演藝學院做SECRET•LIVE，今次無論制作，歌曲編排，都重本打造。（圖片來源：大會提供）

3.演唱會分七部份

是次整個演唱會分為七部份，第一部份帶大家穿梭時空，大家分享她小時侯的SECRET，接著再轉帶大家返回校園，跟著祖兒上學堂，聽祖兒談到小時侯及讀書的故事，笑中有淚溫馨動人。
第三部份 空間大轉移，10人大樂隊出場，與祖兒一同勁歌熱舞，分享她的平日於錄音室的最私密空間，第4、5、6部份，私密來到祖兒的內心世界，跟觀眾分享不少好歌之餘，也分享了這幾年間，為工作不得不離港獨自生活的心聲，演唱會最後部份是點唱環節，祖祖現場抽出歌迷一早寫下希望點唱的歌曲，而歌迷亦為她準備了一個幾層的生日蛋糕，補祝她之前6月生日，大家一起大合照。

容祖兒演唱會 5大亮點 是次整個演唱會分為七部份。
是次整個演唱會分為七部份。（圖片來源：大會提供）

4.大放笑彈搞氣氛

四年未踏上過香港舞台，祖兒跟觀眾打招呼時搞笑道，「熟口熟面，又係呢個地方，又係呢 d 人，大家覺得我有冇變呀？」歌迷大叫: 「有呀，變靚左！」繼而她又發覺自己身上的短裙，這麼近觀眾席，打底褲都比人睇晒，無論她行去什麼位置，都是一樣半走光，「哎，走去邊都睇到？(觀眾: 我想睇呀！)哈哈，你又想睇？前面個d 開始流晒鼻血啦！哎也，咁點呀，唔緊要啦，反正大家一家人，打底褲就係用黎打底，就係預左比大家見到架啦。呢d 咪就係SECRET•LIVE囉！哈哈。」

容祖兒演唱會 5大亮點 祖兒問觀眾：大家覺得我有冇變呀？
祖兒問觀眾：大家覺得我有冇變呀？（圖片來源：大會提供）

5.罕有談及內心世界

到談及內心世界的部份，祖兒坦言，自己是一個歌手之外，another side 就係一個中女，「有事業，生活無憂，但重係一個人吊吊揈。」她反問觀眾，擔不擔心她？然後笑道最緊張她的感情生活有沒有著落的人，應該是好朋友蔡卓妍！「我同蔡卓姸感情不用介紹啦，今晚佢都有來，佢有段時間，真係好瘋狂，佢應該係全世界最希望我得到幸福嘅人 ，最瘋狂的日子，佢見到所有男人，都會落個啱唔啱容祖兒嘅filter，重同我講，你咁可愛又咁搞笑，我係男人我溝你啦！對阿Sa 個份真心、認真、熱誠，我唔想辜負佢，所以有一次佢介紹左一位異性俾我識，咁我地就禮貌上交換個電話之後各有各忙，我同對方，只係斷斷續續text 好一段日子，都係個啲 : 加油，how are you， i am fine 之類啦，我個人好慢熱，都為禮貌，為阿Sa一番心意。」

祖兒再講：「對方呢，見我回多一兩次，就開始send自拍照比我，報告自己生活狀況呀咁，我當時都驚一驚，但為左尊重阿Sa，我唔識回答，都留左個Emoji 咁….. 點名佢竟然再努力，留言 : I miss you baby ！個一刻我真係嚇死啦，baby後重唔停喎！重話不如我地一齊試下發展！你又唔了解我…..但對方不知何來的自信，竟然再同我講 : 我已經睇晒你啲演唱會！好了解知我係咩人……各位觀眾！睇完晒我演唱會DVD想同我拍拖？咁你哋由細睇到我大，我咪要同晒你哋….哈哈…….」語畢令全場觀眾起哄拍掌大笑大叫。而完騷後，祖兒話，「收到好多朋友恭喜我個騷咁成功，個個都大讚好睇，兼人人最後都係個句: I MISS YOU BABY，笑死，哈哈哈。」

容祖兒演唱會 5大亮點 祖兒再講蔡卓姸應該係全世界最希望佢得到幸福嘅人。
祖兒再講蔡卓姸應該係全世界最希望佢得到幸福嘅人。（圖片來源：大會提供）
容祖兒演唱會 5大亮點 師妹Gin Lee
師妹Gin Lee（圖片來源：大會提供）

容祖兒演唱會《ANOTHER SIDE….JOEY•MY SECRET•LIVE》完整歌單：

  2. 渴望晨曦的女孩
  3. 一個人砌圖
  4. 我杯茶
  5. 侯鳥樹
  6. 28個我
  7. 敬請留步
  8. 我好得閒
  9. 13點
  10. Honey
  11. 小日子
  12. 煙花紀
  13. 戀人未滿
  14. 圓謊
  15. 無人知道雙子座
  16. 玩家
  17. 蜃樓
  19. 夢非夢
  20. 男朋友與歌
  21. 東京人壽
  22. 陪我長大
  23. 舊日回憶的山丘
  25. ANOTHER SIDE MEDLEY
  26. 最好時光

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：大會提供

讀者留言

熱門文章

 