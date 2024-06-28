容祖兒收生日驚喜竟擺烏龍 勁讚Edan呂爵安有心兼有「雷」
容祖兒孖Edan呂爵安亮相《Music Panda》 Edan大讚祖兒零架子
今次二人一齊上節目做嘉賓，祖兒透露是由古巨基牽線，Edan則分享了與祖兒的生肖相合，他說：「我屬鼠，佢屬猴，老鼠同猴子好夾，咁啱我阿妹又係馬騮。」除了生肖好夾外，Edan又大讚祖兒零架子：「其實之前我遇到一啲前輩可能都會易緊張，但對住佢（祖兒）我一啲緊張都冇，完全唔驚又可以一齊玩，我覺得真係好正。」他又表示好欣賞祖兒的專業態度：「佢用佢錄音時間去畀我哋練習，最後佢冇錄到自己首新歌，只係同我練歌。」
Edan續說：「之前我都想練，但時間夾唔到，咁啱嗰日佢錄緊音，問要唔要練吓，我就話好喎，因為我本身都喺屋企練，所以去咗舒老闆（舒文）嗰度練咗4﹑5小時，研究點樣唱，大家唱乜嘢Key，我嗰一刻真係好佩服，佢一定好多經驗，唱咗好多唔同嘅歌，仍認真對待每一份工作。」
祖兒自己唱生日歌賀自己？
在片尾還有一個小彩蛋，本來節目組安排了一個驚喜，為容祖兒慶祝生日，點知生日歌音樂一起，祖兒竟然自己起歌唱出「Happy Birthday To You」，網民都笑指祖兒實在太專業：「天后即是天后，一聽見起生日歌就要唱」、「天后Joey並不是浪得虛名，反射動作自動生效」、「天后音樂直覺」等。
Edan為朋友圓夢見祖兒
此外Edan入行前，原來在大學宿舍有個好朋友，是容祖兒的超級Fans，當時他不但鼓勵Edan入行，仲講笑提及：「第二時你同容祖兒合作記得搵我做助手！」結果9年前一個願望，到現在終於成真，Edan帶了這位朋友上《Music Panda》見偶像容祖兒，為他圓夢。網民都大讚Edan係暖男，好重情重義！
祖兒數Edan優點 大讚：正呀！
節目播出後，容祖兒在社交網出po，亦有提及此事，更逐一講到鍾意Edan這位搞笑新朋友的理由：「鍾意佢有心，比我迫佢上錄音室練歌，佢一call即到。鐘意佢有雷（指義氣），九年前同學仔同佢講嘅佢仲記得，全場感動。鍾意佢手琴，即興彈E先生，比我唱到半首過下癮。正呀！下次再玩過。」
祖兒錄音曾差啲暈低
睇番節目中，祖兒分享了自己錄音時曾發生過的一段小插曲：「我想話我以前好戇居嘅，喺錄音室懶係想有情調，點蠟燭差啲暈低，缺氧呀！點咗一嚿一嚿小蠟燭，吸晒我啲氧，然後我暈囉。」而被主持KB問及是否有任何奇怪的習慣時，她就坦言不喜歡在錄音時有太多人觀看，她比喻錄音室如同浴室般私密。忙於工作的祖兒直言寧願少休息，盡量排滿所有行程：「我將自己生活擺得好低，我唔係唔想攤喺屋企，但係又好似好多嘢都我自己好想做，又覺得好有趣，比如今次可以認識新朋友（Edan），都係可以嘗試吓嘅機會。」她又
祖兒 Edan 分享愛情觀
對於愛情，祖兒表示自己不會刻意追求，而是順其自然，她說：「真係呀，麻麻，自己都知自己乜嘢事，所以唔強求啦﹗其實我唔係唔鍾意，只不過未遇到，講都唔信呀﹗」而Edan就講到要平衡愛情與工作：「咁我入行年數就快6年，我覺得的確有啲轉變，之前專注工作，完全唔諗其他嘢，但漸漸地覺得如果遇到嘅，都未必唔係一件唔好嘅事，工作同生活要取得平衡，我唔會強求，緣分控制唔到，真係上天安排畀你。」他又透露對另一半的要求，是一定要令他心動想一齊先得，但他直言：「我比較難心動。」
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Music Panda EP42 容祖兒 Edan呂爵安