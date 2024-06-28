容祖兒舞台照獲激讚：男人嘅理想對象！ 真身竟係韓國女團成員

現年44歲的「樂壇天后」容祖兒（Joey）出道25年，除了在音樂方面作品不斷外，在影視方面同樣表現出色，亦因此累積極高人氣！日前就有網民在社交平台上以「容祖兒應該係大部分男人嘅理想對象」為題，曬出1張靚到爆嘅照片，瞬間引起網民熱議！

