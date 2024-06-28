容祖兒 容祖兒

容祖兒舞台照獲激讚：男人嘅理想對象！ 真身竟係韓國女團成員

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現年44歲的「樂壇天后」容祖兒（Joey）出道25年，除了在音樂方面作品不斷外，在影視方面同樣表現出色，亦因此累積極高人氣！日前就有網民在社交平台上以「容祖兒應該係大部分男人嘅理想對象」為題，曬出1張靚到爆嘅照片，瞬間引起網民熱議！

容祖兒獲網民激讚係「男人嘅理想對象」

今日連環有網民在社交平台曬出1張在舞台上拍攝的照片，並表示「容祖兒應該係大部分男人嘅理想對象」、「其實樂壇天后都幾正」！相中人正踎在台前飲水，靚樣出鏡更獲網民激讚「真係靚到嘩出聲」、「最喜歡呢啲自然又唔做作的樣子」、「喜歡她是有原因的」、「感覺可以媲美不少韓星了」等。

容祖兒 容祖兒 日前有網民在社交平台以「容祖兒應該係大部分男人嘅理想對象」為題開po。（圖片來源：Facebook截圖）
日前有網民在社交平台以「容祖兒應該係大部分男人嘅理想對象」為題開po。（圖片來源：Facebook截圖）
容祖兒 容祖兒 容祖兒的靚爆舞台照更連環獲網民開po激讚！（圖片來源：Facebook截圖）
容祖兒的靚爆舞台照更連環獲網民開po激讚！（圖片來源：Facebook截圖）
容祖兒 容祖兒 （圖片來源：IG@yungchoyee）
（圖片來源：IG@yungchoyee）
容祖兒 容祖兒 （圖片來源：IG@yungchoyee）
（圖片來源：IG@yungchoyee）

網民爆笑提醒「點錯相」

雖然該帖文引起不少人激讚兼討論，但係就有網民留言提醒原來係「點錯相」，相中人並非容祖兒而係韓國人氣女團BLACKPINK的成員Jennie。唔少網民都爆笑留言呻「集體炒車」：「真係好似容祖兒」、「明明張相點睇都係容祖兒嚟」、「如果Joey依家先出道，都唔係冇可能入BLACKPINK㗎」、「簡直係失散嘅兩姐妹啦！」

容祖兒 容祖兒 不過就有網民留言告知原來相中人其實係BLACKPINK嘅Jennie！（圖片來源：Facebook截圖）
不過就有網民留言告知原來相中人其實係BLACKPINK嘅Jennie！（圖片來源：Facebook截圖）
容祖兒 容祖兒 網民更貼出另一角度嘅照片為證！（圖片來源：網上圖片）
網民更貼出另一角度嘅照片為證！（圖片來源：網上圖片）
容祖兒 容祖兒 網民都紛紛留言搞笑表示「炒晒車」。（圖片來源：Facebook截圖）
網民都紛紛留言搞笑表示「炒晒車」。（圖片來源：Facebook截圖）
容祖兒 容祖兒 Jennie@BLACKPINK在全球擁有極高人氣。（圖片來源：IG@jennierubyjane）
Jennie@BLACKPINK在全球擁有極高人氣。（圖片來源：IG@jennierubyjane）

撰文：東方新地圖片來源：Facebook截圖、網上圖片、IG@yungchoyee、IG@jennierubyjane

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