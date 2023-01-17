容祖兒新年返香港開 show！大年初三沙田馬場同粉絲近距離唱 Live兼拜年 (內附$50馬場餐飲券登記方法)

容祖兒近年主力參加內地綜藝節目搵真銀，又穿梭多個國家舉行演唱會，香港歌迷想見佢一面都難！臨近農曆新年，重視家人的 Joey 已經返港，準備與屋企人過年。當然 Joey 沒有忘記一眾粉絲，大年初三會入沙田馬場開show同大家一齊賀新歲！