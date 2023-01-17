容祖兒新年返香港開 show！大年初三沙田馬場同粉絲近距離唱 Live兼拜年 (內附$50馬場餐飲券登記方法)
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容祖兒近年主力參加內地綜藝節目搵真銀，又穿梭多個國家舉行演唱會，香港歌迷想見佢一面都難！臨近農曆新年，重視家人的 Joey 已經返港，準備與屋企人過年。當然 Joey 沒有忘記一眾粉絲，大年初三會入沙田馬場開show同大家一齊賀新歲！
容祖兒空降沙田馬場 勁歌熱舞催好運！
平時睇演唱會飛一票難求，現在以最低$10入場費就可以聽到Joey 唱 Live，超級期待！當日上午 11時 15分，Joey將會在馬匹亮相圈舉行的綜合匯演中跳唱經典快歌，一定全場 high 爆！而醒獅亦會與一眾騎師向大家拜年，祝賀大家兔年行大運！
「富貴吉祥桃花林」打卡催旺桃花運
睇完Joey的演出，當然要去行返個大運喇！當日馬場內特別擺放多棵大型搖錢樹及桃花，大家可以影靚相放上社交平台與親友拜年之餘，仲可以逛多兩圈，催旺自己的桃花運及財運！
3大獎賞 未入場先興奮！
除了一連串豐富節目，獎賞亦停不了！入場可獲年度限量嘅「招財筆」乙支*，有儲開的朋友不要錯過！同時隨筆附送抽獎卡乙張#，揭中可贏得24K包金馬擺件乙個（獎品合共800份，總值逾港幣290,000元），一於試試自己的手氣啦！
當日咁早入去霸位睇Live Show，兼有咁多節目俾你玩，一定要食飽個肚！東方新地特別為讀者送上好正嘅獎賞，只要到https://pzm.me/OS完成登記，即可獲得$50馬場餐飲券^，名額有限，先到先得，記得約埋朋友一齊登記，就可以食多幾款新年限定美食啦！
沙田馬場已經全面開放，可以即場購票入場，年初三一齊入場行大運，實行年頭好到年尾！
農曆新年賽馬日
日期：1月24日
時間：上午10時30分至下午6時
地點：沙田馬場
詳情：https://bit.ly/3WTY3GP
*適用於沙田及跑馬地馬場，派發至下午3:30，派完即止。
#推廣生意的競賽牌照號碼: 56539-40
^受條款及細則約束，獎品數量有限，先到先得，額滿即止。
圖片只供參考，與禮品真實的外貌及顏色可能有差異。
(Presented by HKJC)