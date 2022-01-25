容祖兒張衞健Twins稱霸春晚 林曉峰首任主持覓得事業第二春
春晚向來是內地各電視台的年度盛事，今年廣東衛視以大灣區作為主題，請來多位香港紅星坐陣。而林曉峰因參加內地節目《披荊斬棘的哥哥》後人氣急升，將會繼續受重用首任春晚主持。
文：東方新地 ｜圖：[email protected]、[email protected]霍汶希Mani、[email protected]張衞健、[email protected]林曉峰lo、[email protected]
港星稱霸春晚
向來春晚是內地各電視台的年度盛事，今年廣東衛視以大灣區作為主題，請來多位香港紅星坐陣，包括天后容祖兒（Joey）、張衞健、組合Twins、關智斌（Kenny）及林曉峰等，節目日前正式公布表演項目，Joey將會是重量級開場嘉賓，率領Kenny、孫楠等藝人坐住無人機出場，更以快歌《亞亞亞》熱爆舞台。至於張衞健會用交響樂配合流行曲《鐵血丹心》，重新演繹經典粵劇《分飛燕》，令人十分期待。
林曉峰首任春晚主持
至於近年專注北上發展的林曉峰，更首次以嘉賓主持身份亮相春晚，他會同內地歌手薛之謙一唱一和搞爛Gag，推高現場氣氛。其實林曉峰自去年參加內地節目《披荊斬棘的哥哥》後人氣急升，彷如覓得事業第二春，之後與好友張智霖、陳小春、謝天華及梁漢文一同主持內地綜藝節目《大灣仔的夜》，同樣大受內地網民歡迎。近年長駐內地的林曉峰，不時在社交網分享到國內名勝遊覽的旅遊照，早前他就到北京天壇遊覽，趁機在IG分享自拍照，眼見他戴上「我愛你中國」口罩盡顯一片愛國心，引來網民留言表示：「Lo哥，你愛中國，我愛你和中國。」