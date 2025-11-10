容祖兒帶師弟登全運會開幕禮 曾比特首個job已是大場面表演嘉賓
容祖兒企正C位震撼全場
「2025第十五屆全國運動會」開幕禮昨晚於廣州的廣東奧林匹克體育中心舉行，容祖兒與師弟曾比特企正C位，配合搖滾樂隊Daze In White兩位成員鄭宗健及李肇航，四個單位組合勁有新鮮感。歌曲《龍騰伶仃洋》氣勢磅礴，隔住個Mon都feel到震憾感，現場觀眾反應熱烈。整個「第三章《同夢同圓》：成世夢圓」環節由祖兒等人與另外三個單位共同演出，場面相當壯觀。
容祖兒興奮分享帶師弟出大場面感受
演出過後，容祖兒仍然興奮不已，表示「好榮幸有機會喺全運會嘅開幕禮演出，希望大家都可以喺全運會入面搵到屬於自己嘅夢想。」提到帶着師弟們出大場面，祖兒即笑說「唔好咁講，大家差唔多年紀，我早出道啫，哈哈。」她更讚賞合作夥伴，指「其實係好開心可以同佢哋一齊演出，今次同Mike、Daze In White合作好新鮮，佢哋把聲好有力量。」
曾比特首個job已是大型盛事表演嘉賓
剛加入公司的曾比特，首個工作便是於大型盛事任表演嘉賓，他坦言收到邀請時十分驚訝。曾比特透露「同埋知道合唱嘅對象除咗大師姐，亦都有同門嘅樂隊，同埋有澳門、廣州代表嘅時候，自己有少少緊張，因為好似代表一個香港嘅年青人去演繹呢個青春熱情。」為了準備這次演出，他做了大量功課，「所以自己都做咗好多功課，一路練習，又send俾導演聽，等佢俾啲意見我可以點樣演繹得更加好，希望大家會滿意。」表演完畢後，曾比特坦言這是他人生第一次面對那麼多觀眾，難掩興奮之情。
網民大讚新組合有驚喜
網民對這次跨單位合作反應正面，紛紛留言讚賞「容祖兒帶師弟出場好有愛」、「曾比特第一次大舞台表現唔錯」、「Daze In White同流行歌手合作好新鮮」。有觀眾表示「隔住個Mon都feel到震憾感，現場一定更加勁」，亦有網民認為「呢個組合好有新鮮感，希望之後有更多合作機會」。至於Daze In White的兩位成員Felix及Eugene則分享道「我哋希望透過音樂，令大家感受到團結同友誼嘅力量，呢個亦正正係全運會嘅精神！」