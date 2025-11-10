容祖兒帶師弟登全運會開幕禮 曾比特首個job已是大場面表演嘉賓

容祖兒昨晚帶同師弟曾比特及樂隊Daze In White現身廣州全運會開幕禮，四個單位同台合唱主題曲《龍騰伶仃洋》，現場氣氛熾熱。剛加入公司的曾比特首次登上如此大型舞台，面對數萬觀眾難掩興奮之情，更坦言這是人生第一次面對那麼多觀眾的表演經歷。

容祖兒企正C位震撼全場

「2025第十五屆全國運動會」開幕禮昨晚於廣州的廣東奧林匹克體育中心舉行，容祖兒與師弟曾比特企正C位，配合搖滾樂隊Daze In White兩位成員鄭宗健及李肇航，四個單位組合勁有新鮮感。歌曲《龍騰伶仃洋》氣勢磅礴，隔住個Mon都feel到震憾感，現場觀眾反應熱烈。整個「第三章《同夢同圓》：成世夢圓」環節由祖兒等人與另外三個單位共同演出，場面相當壯觀。

容祖兒興奮分享帶師弟出大場面感受

演出過後，容祖兒仍然興奮不已，表示「好榮幸有機會喺全運會嘅開幕禮演出，希望大家都可以喺全運會入面搵到屬於自己嘅夢想。」提到帶着師弟們出大場面，祖兒即笑說「唔好咁講，大家差唔多年紀，我早出道啫，哈哈。」她更讚賞合作夥伴，指「其實係好開心可以同佢哋一齊演出，今次同Mike、Daze In White合作好新鮮，佢哋把聲好有力量。」

曾比特首個job已是大型盛事表演嘉賓

剛加入公司的曾比特，首個工作便是於大型盛事任表演嘉賓，他坦言收到邀請時十分驚訝。曾比特透露「同埋知道合唱嘅對象除咗大師姐，亦都有同門嘅樂隊，同埋有澳門、廣州代表嘅時候，自己有少少緊張，因為好似代表一個香港嘅年青人去演繹呢個青春熱情。」為了準備這次演出，他做了大量功課，「所以自己都做咗好多功課，一路練習，又send俾導演聽，等佢俾啲意見我可以點樣演繹得更加好，希望大家會滿意。」表演完畢後，曾比特坦言這是他人生第一次面對那麼多觀眾，難掩興奮之情。

網民大讚新組合有驚喜

網民對這次跨單位合作反應正面，紛紛留言讚賞「容祖兒帶師弟出場好有愛」、「曾比特第一次大舞台表現唔錯」、「Daze In White同流行歌手合作好新鮮」。有觀眾表示「隔住個Mon都feel到震憾感，現場一定更加勁」，亦有網民認為「呢個組合好有新鮮感，希望之後有更多合作機會」。至於Daze In White的兩位成員Felix及Eugene則分享道「我哋希望透過音樂，令大家感受到團結同友誼嘅力量，呢個亦正正係全運會嘅精神！」

容祖兒 曾比特 （圖片來源：大會提供）
容祖兒 曾比特 （圖片來源：大會提供）
容祖兒 曾比特 （圖片來源：大會提供）
容祖兒 曾比特 （圖片來源：大會提供）
容祖兒 曾比特 （圖片來源：大會提供）
容祖兒 曾比特 （圖片來源：大會提供）
容祖兒 曾比特 （圖片來源：大會提供）
容祖兒 曾比特 （圖片來源：大會提供）
容祖兒 曾比特 （圖片來源：大會提供）
容祖兒 曾比特 （圖片來源：大會提供）
容祖兒 曾比特 （圖片來源：大會提供）
容祖兒 曾比特 （圖片來源：大會提供）
容祖兒 曾比特 （左）Eugene、（右）Felix（圖片來源：大會提供）
容祖兒 曾比特 （左）Eugene、（右）Felix（圖片來源：大會提供）
