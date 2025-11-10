容祖兒帶師弟登全運會開幕禮 曾比特首個job已是大場面表演嘉賓

容祖兒昨晚帶同師弟曾比特及樂隊Daze In White現身廣州全運會開幕禮，四個單位同台合唱主題曲《龍騰伶仃洋》，現場氣氛熾熱。剛加入公司的曾比特首次登上如此大型舞台，面對數萬觀眾難掩興奮之情，更坦言這是人生第一次面對那麼多觀眾的表演經歷。