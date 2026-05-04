25+英皇群星演唱會｜容祖兒哽咽感謝公司 首場爆滿 古巨基聲帶發炎堅持演出
Twins關智斌開場勁歌熱舞 阿Sa獲全場祝賀新婚
演唱會開場即展現宏偉場面，由Twins蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌）的《明愛暗戀補習社》、《愛情當入樽》打頭陣，阿Sa高呼「起身啦！你哋做乜仲坐喺度㗎！」全場即起身跳舞，場面壯觀。隨後加入關智斌（Kenny）《Lala世界》，率領樂隊及舞蹈員近百人同台勁歌熱舞，氣勢磅礡。Kenny更乘機帶領全場4萬人以「新婚快樂」祝賀阿Sa，阿Sa搞笑回應「呢啲嘢返後台先搞啦」。談及入行多年，阿嬌自嘲是「長青樹、元老級」，阿Sa和議「其實我哋係前輩嚟㗎！」Kenny形容公司像「夢幻島Neverland」，讓藝人永不長大，阿Sa即調侃「智商方面呀？」引來全場笑聲。
古巨基聲帶發炎堅持演出 啟德變身巨型K房
古巨基特別為今次演出打造全長逾11分鐘的全新Medley《勁金K歌》，串連《友共情》、《必殺技》等多首經典作品，全新編曲加上無縫接駁的流暢設計，瞬間勾起全場集體回憶。觀眾由第一首歌開始便跟着大合唱，場面震撼，有樂迷在社交平台形容「啟德原地變咗K房」。基仔唱畢後以明顯沙啞的聲線坦言，自己的聲帶已經發炎腫脹數日，為了不辜負觀眾期望，聽從醫生吩咐使用類固醇勉強開聲。他又透露刻意將《愛與誠》從Medley中抽出，留待最後邀請全場一同大合唱，「如果之後有機會，再唱返我最好嘅狀態俾大家，好唔好呀？」當熟悉的前奏響起，全場4萬人立即進入K房模式。
李克勤自嘲公司輩分尷尬 與曾比特首度同台
李克勤（Hacken）的環節由鋼琴家張貝芝（Joyce Cheung）獨奏揭開序幕，克勤隨後出場獻唱多首膾炙人口的經典金曲。他表示「好耐冇喺香港唱歌，琴日都仲喺內地演出緊。首先恭祝英皇25+生日快樂，其實我喺呢間公司嘅位置好尷尬，以我呢個年齡同資歷應該係屬於耆英級，輩分好高嘅，但由於我入嚟呢間公司嘅時間唔係好長，我喺後台見到阿Sa同阿嬌都係嗌Sa姐、嬌姐同埋Kenny哥。」全場大笑。當《紅日》前奏響起時，歌迷已忍不住大聲歡呼，由首歌開始便已經全場大合唱，氣氛熾熱。最後他與剛加入英皇大家庭的曾比特（Mike）首次同台合唱《給自己的信》。
張敬軒首次香港4萬人場館演出 萬人歌聲震撼交織
張敬軒（軒仔）華麗登場，全場歡呼聲此起彼落。他夥拍嚴勵行（Johnny Yim），一連演繹多首深情作品，將演唱會氣氛推至另一高峰。站在啟德主場館的舞台上，軒仔難掩興奮，「大家好嗎？好耐冇講過呢句：山頂嘅朋友你哋好嗎？」他感謝樂迷到場一同慶祝英皇娛樂25周年生日，並感性回顧加入公司13年的點滴「時間過得好快，一眨眼我已經入咗英皇娛樂十三年，呢個大家庭俾咗好多資源，做咗我人生好多個好有里程碑、意義嘅演唱會、好多嘅音樂。」他更激動地說「我人生第一次喺香港4萬人嘅場館唱歌，所以好希望今晚可以聽到4萬人嘅合唱，好嗎？」隨即唱出《酷愛》、《騷靈情歌》、《青春告別式》、《只是太愛你》及《櫻花樹下》，台下觀眾全程跟着大合唱，萬人歌聲交織，場面震撼動人。
陳偉霆感謝容祖兒提攜 17歲簽約至今23年情深
久未現身香港舞台的陳偉霆（William），與女子組合VIVA及霆鋒徒弟、世界跆拳道冠軍林秋楠同台演出，帶來連場勁歌熱舞。演唱《Do You Wanna Dance》時他更走到台下，跟觀眾作近距離接觸，最後跑到場地後段的舞台。William感性回顧自己與英皇娛樂的深厚淵源，他笑言17歲簽約公司參加新秀時，「嗰啲走晒音呀、跳舞好岩巉嗰啲大家都睇過啦。」引來全場笑聲。轉眼間已過23年，他坦言自己首個最大的表演場地是紅館，而這個機會正是大師姐容祖兒所給予，「祖兒話：『偉霆咁多年都好似冇乜機會咁樣，不如開演唱會俾機會佢上台同我跳返part舞。』」他感慨地說那一跳便開始了他的演藝事業生涯，最後以自身經歷鼓勵全場「所以我相信在座各位，若果陳偉霆都有機會嘅話，你哋都唔好放棄，你哋都會得嘅。」
容祖兒壓軸哽咽感謝伯樂 眼濕濕唱《我的驕傲》
大師姐容祖兒（Joey）壓軸出場，她先以元老級藝人身份自我介紹，「大家好，我係1999年出道嘅容祖兒，你哋好嗎？」全場隨即報以熱烈歡呼。入行27年，她感激公司給予她事業與人生的起點，才能一次比一次站上更大的舞台，並笑言「其實都幾緊張㗎喎！都幾興奮㗎喎！哈哈。」她表示為了公司25周年生日派對，即使排練時間增加也完全值得，隨後送上全新編排的Medley及多首本名曲。祖兒感性地說「在座嘅所有歌迷其實都係我哋EEG family嘅其中一位家人。如果冇你哋一路嘅支持，我哋絕對唔會有咁多力量行到今日。」她特別感謝天上的羅文老師，「佢俾我一個機會，第一次上到一個好大嘅舞台。我同自己講，如果有朝一日我紅咗，我都要做返呢樣嘢！呢個係一定嘅！」最後，她哽咽感謝兩位在她生命中的伯樂：英皇集團主席楊受成博士及經理人霍汶希（Mani），「我永遠都唔會忘記喺27年前有兩位尊敬嘅朋友。」她眼眶通紅、聲音顫抖地說「佢哋好堅定對我嘅信任，決定要簽我⋯⋯如果你哋覺得喺呢二十幾年裏面我所付出嘅努力係值得你哋小小嘅掌聲，我好希望將呢啲掌聲、呢啲所有嘅榮耀都係俾佢哋兩位。」說罷，她強忍淚水唱出《我的驕傲》，為首日的演唱會畫上圓滿句號。
政商娛樂界名人雲集 謝霆鋒明晚壓軸登場
除了台上陣容強勁，台下觀眾席同樣星光熠熠，雲集政商界及演藝界名人，包括呂耀東、戴德豐、蔡志明、劉鑾雄、邱達昌、王冬勝、鄧智輝、石禮謙、陳鴻道、謝偉銓、蘇樹輝、郭少明、鄧鉅明、范駿華、譚鎮國等；演藝界則有張家輝、樂易玲、韋家輝、吳家偉、劉偉恆、劉浩良、麥啟光、馬浚偉等成為座上客。明天將舉辦第二場【25+ 英皇群星演唱會】，內容與今晚有所不同，例如祖兒將以快歌與熱舞示人，剛完成成都演唱會的大師兄謝霆鋒亦將加入陣容，為當日演出壓軸表演，把「鋒式搖滾」的搖滾狂熱再次帶到啟德。
首場演出歌單及演唱歌手：
- Twins（蔡卓妍、鍾欣潼）：《明愛暗戀補習社》、《愛情當入樽》
- 關智斌：《Lala世界》
- 古巨基：《勁金K歌》Medley（《友共情》、《必殺技》等）、《愛與誠》
- 李克勤：《紅日》等經典金曲
- 曾比特與李克勤：《給自己的信》
- 洪卓立、衛詩雅、陳家樂：《彌敦道》音樂劇
- 陳慧嫻：兩首名曲、《跳舞街》
- Gin Lee李幸倪、泳兒、鄧小巧、許靖韻：四人crossover演出
- 海兒：《卡門》經典詠嘆調《L’amour est un oiseau rebelle》
- 張敬軒與嚴勵行：《酷愛》、《騷靈情歌》、《青春告別式》、《只是太愛你》、《櫻花樹下》
- 陳偉霆與VIVA、林秋楠：《Do You Wanna Dance》等勁歌熱舞
- 容祖兒：全新編排Medley及多首本名曲、《我的驕傲》