25+英皇群星演唱會｜容祖兒哽咽感謝公司 首場爆滿 古巨基聲帶發炎堅持演出

英皇娛樂昨晚（5月3日）在啟德主場館舉辦【25+ 英皇群星演唱會】首場演出，容祖兒、古巨基、李克勤、張敬軒等天王天后破天荒同台，巨型皇冠從天而降的震撼開場效果令全場4萬觀眾為之瘋狂。演唱會流程緊湊豐富，意想不到的組合充滿新鮮感，台下更是政商娛樂界名人雲集，精彩程度絕對值回票價。容祖兒壓軸演出時更一度哽咽感謝伯樂，眼濕濕唱出《我的驕傲》為首場演出劃下完美句號。