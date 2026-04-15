容祖兒關智斌星光大道狂推限量校刊 復刻版Yes雜誌8000本掀搶購熱潮
容祖兒關智斌化身星級導賞員 狂推限量校刊手信
揭幕禮上，容祖兒和關智斌親自前往「英皇25周年限定店」擔任導賞員，向絡繹不絕的途人「大sell」紀念品。祖兒遇到內地粉絲圍觀時更開玩笑表示：「呢本雜誌係宜家最火嘅必買手信，只此一家，手快有手慢無！」關智斌則飛快打開自己的專訪頁面，向粉絲透露：「入面有絕密採訪，更藏有一張『福利照』，有興趣嘅話買返去慢慢揭！」兩人賣力推銷的模樣令現場氣氛高漲，不少遊客即場購買收藏。
復刻版Yes校刊引爆集體回憶 限量8000本極具收藏價值
今次最矚目的周邊產品必數《Yes!英皇25+紀念校刊》雜誌，完美復刻經典「有信到」、「城市驚喜」、「校花校草選舉」及「出賣朋友計劃」等欄目，超過100頁精彩內容勾起無數樂迷的青春回憶。雜誌限量發行8,000本，加上其他周邊商品包括藝人演唱會模擬工作證、微縮版打卡歌詞鏡、歌詞磁石貼、貼紙及限量tote bag，全部極具收藏價值。不少網民已開始討論搶購攻略，預料五一長假期間將出現排隊搶購盛況。
星光大道11個巨型展板成打卡熱點 維港夜景襯托完美
展覽在星光大道設置11個大型「當年今日」藝人展板，配合打卡歌詞鏡讓粉絲與心愛歌手及經典歌曲同框拍照。容祖兒對選址深有感受：「星光大道係香港娛樂產業嘅輝煌象徵，沿路有好多我哋非常敬重嘅演藝前輩，相信沒有另外一個地方更加適合做我哋25+限定展。」關智斌亦表示：「星光大道係一個非常有代表性嘅香港景點，亦有好多內地及海外遊客，可以趁機向佢哋介紹我哋公司藝人同埋香港本地流行文化。」
森美主持競猜遊戲笑料百出 容祖兒大獲全勝
揭幕禮上，主持人森美與祖兒及Kenny大玩競猜經典CD封套遊戲，場面搞笑。祖兒笑言作品實在太多，考起她的記憶力，希望森美可以提供答案提示或者改做「連連看」！不過她最後還是大獲全勝，表示感激自己擁有那麼多讓人十分深刻的好作品。森美在台上大讚Kenny外貌二十年如一日，問他有什麼保養秘訣，Kenny表示：「開心、寬心和運動是年齡最大的『敵人』」，順便感謝老闆楊博士及台下的經紀人Mani，多年來為他營造一個愉快、少煩惱的工作環境。
4月17至18日草地公園音樂表演 驚喜陣容率先公布
活動上率先公布，將於4月17及18日在草地公園舉行一連兩日的音樂表演，驚喜陣容包括李幸倪、許靖韻、鄧小巧、洪助昇、黎展峯、曾傲棐、黃明德，以及樂隊Locksmiths開鎖佬、Daze in White、SULIS及鄭嘉欣。他們將分兩天於維港夜景襯托下輪流獻唱，帶來精彩的戶外音樂體驗。另外，陳家樂也將於17日出現在限定展中與大家見面，為展覽增添更多驚喜元素。
容祖兒關智斌透露演唱會驚喜 兩場歌單完全不同
被問及5月3及4日演唱會安排時，祖兒興奮表示：「宜家好忙，因為我兩場都會以SOLO為主，而且歌單兩日都唔一樣，等於籌備兩次小型演唱會，粉絲們一定要睇晒兩場唔好錯過！」而被問及是否與Twins合作，Kenny搞鬼地說：「看來呢個已經係公開秘密，我怕太好睇，我可以同大家講我地嘅選歌肯定令大家啲回憶返晒黎，忍唔住要講一句係青春呀！」兩人的回應令粉絲對演唱會期待值爆燈。
網民熱議五一長假必去景點 星光大道展覽成新地標
展覽消息一出即引起網民熱烈討論，不少人已將星光大道列入五一長假必去清單。「終於有個正宗港式懷舊展覽啦！」、「復刻版Yes!一定要買返本收藏」、「維港夜景配英皇回憶，絕對係打卡勝地」等留言不斷湧現。展覽從即日起至5月9日每日上午11時至晚上9時開放，橫跨內地五一長假期，預料將吸引大批本地及海外樂迷朝聖，成為演唱會前後的熱門打卡好去處。