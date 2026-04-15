容祖兒關智斌星光大道狂推限量校刊 復刻版Yes雜誌8000本掀搶購熱潮

英皇娛樂25周年慶典進入最後衝刺階段，今日在星光大道隆重開幕的「EEG 25+ 限定展」瞬間成為全城熱話！霍汶希親自帶領容祖兒和關智斌現身揭幕，三人更化身「星級導賞員」向遊客狂推限量紀念品，當中復刻版《Yes!英皇25+紀念校刊》更被祖兒笑稱為「香港必買手信」，限量8,000本勢必掀起搶購熱潮。展覽4月15日開始，橫跨五一長假至5月9日，背靠維港夜景的星光大道即將成為樂迷朝聖新地標！