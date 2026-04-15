容祖兒關智斌星光大道狂推限量校刊 復刻版Yes雜誌8000本掀搶購熱潮

最新娛聞
東方新地

廣告

英皇娛樂25周年慶典進入最後衝刺階段，今日在星光大道隆重開幕的「EEG 25+ 限定展」瞬間成為全城熱話！霍汶希親自帶領容祖兒和關智斌現身揭幕，三人更化身「星級導賞員」向遊客狂推限量紀念品，當中復刻版《Yes!英皇25+紀念校刊》更被祖兒笑稱為「香港必買手信」，限量8,000本勢必掀起搶購熱潮。展覽4月15日開始，橫跨五一長假至5月9日，背靠維港夜景的星光大道即將成為樂迷朝聖新地標！

容祖兒關智斌化身星級導賞員 狂推限量校刊手信

揭幕禮上，容祖兒和關智斌親自前往「英皇25周年限定店」擔任導賞員，向絡繹不絕的途人「大sell」紀念品。祖兒遇到內地粉絲圍觀時更開玩笑表示：「呢本雜誌係宜家最火嘅必買手信，只此一家，手快有手慢無！」關智斌則飛快打開自己的專訪頁面，向粉絲透露：「入面有絕密採訪，更藏有一張『福利照』，有興趣嘅話買返去慢慢揭！」兩人賣力推銷的模樣令現場氣氛高漲，不少遊客即場購買收藏。

復刻版Yes校刊引爆集體回憶 限量8000本極具收藏價值

今次最矚目的周邊產品必數《Yes!英皇25+紀念校刊》雜誌，完美復刻經典「有信到」、「城市驚喜」、「校花校草選舉」及「出賣朋友計劃」等欄目，超過100頁精彩內容勾起無數樂迷的青春回憶。雜誌限量發行8,000本，加上其他周邊商品包括藝人演唱會模擬工作證、微縮版打卡歌詞鏡、歌詞磁石貼、貼紙及限量tote bag，全部極具收藏價值。不少網民已開始討論搶購攻略，預料五一長假期間將出現排隊搶購盛況。

星光大道11個巨型展板成打卡熱點 維港夜景襯托完美

展覽在星光大道設置11個大型「當年今日」藝人展板，配合打卡歌詞鏡讓粉絲與心愛歌手及經典歌曲同框拍照。容祖兒對選址深有感受：「星光大道係香港娛樂產業嘅輝煌象徵，沿路有好多我哋非常敬重嘅演藝前輩，相信沒有另外一個地方更加適合做我哋25+限定展。」關智斌亦表示：「星光大道係一個非常有代表性嘅香港景點，亦有好多內地及海外遊客，可以趁機向佢哋介紹我哋公司藝人同埋香港本地流行文化。」

森美主持競猜遊戲笑料百出 容祖兒大獲全勝

揭幕禮上，主持人森美與祖兒及Kenny大玩競猜經典CD封套遊戲，場面搞笑。祖兒笑言作品實在太多，考起她的記憶力，希望森美可以提供答案提示或者改做「連連看」！不過她最後還是大獲全勝，表示感激自己擁有那麼多讓人十分深刻的好作品。森美在台上大讚Kenny外貌二十年如一日，問他有什麼保養秘訣，Kenny表示：「開心、寬心和運動是年齡最大的『敵人』」，順便感謝老闆楊博士及台下的經紀人Mani，多年來為他營造一個愉快、少煩惱的工作環境。

4月17至18日草地公園音樂表演 驚喜陣容率先公布

活動上率先公布，將於4月17及18日在草地公園舉行一連兩日的音樂表演，驚喜陣容包括李幸倪、許靖韻、鄧小巧、洪助昇、黎展峯、曾傲棐、黃明德，以及樂隊Locksmiths開鎖佬、Daze in White、SULIS及鄭嘉欣。他們將分兩天於維港夜景襯托下輪流獻唱，帶來精彩的戶外音樂體驗。另外，陳家樂也將於17日出現在限定展中與大家見面，為展覽增添更多驚喜元素。

容祖兒關智斌透露演唱會驚喜 兩場歌單完全不同

被問及5月3及4日演唱會安排時，祖兒興奮表示：「宜家好忙，因為我兩場都會以SOLO為主，而且歌單兩日都唔一樣，等於籌備兩次小型演唱會，粉絲們一定要睇晒兩場唔好錯過！」而被問及是否與Twins合作，Kenny搞鬼地說：「看來呢個已經係公開秘密，我怕太好睇，我可以同大家講我地嘅選歌肯定令大家啲回憶返晒黎，忍唔住要講一句係青春呀！」兩人的回應令粉絲對演唱會期待值爆燈。

網民熱議五一長假必去景點 星光大道展覽成新地標

展覽消息一出即引起網民熱烈討論，不少人已將星光大道列入五一長假必去清單。「終於有個正宗港式懷舊展覽啦！」、「復刻版Yes!一定要買返本收藏」、「維港夜景配英皇回憶，絕對係打卡勝地」等留言不斷湧現。展覽從即日起至5月9日每日上午11時至晚上9時開放，橫跨內地五一長假期，預料將吸引大批本地及海外樂迷朝聖，成為演唱會前後的熱門打卡好去處。

容祖兒 關智斌 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
容祖兒 關智斌 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
容祖兒 關智斌 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
容祖兒 關智斌 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
容祖兒 關智斌 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
容祖兒 關智斌 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
容祖兒 關智斌 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
容祖兒 關智斌 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
容祖兒 關智斌 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
容祖兒 關智斌 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
容祖兒 關智斌 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）

圖片來源：大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 