容祖兒

容祖兒以6字暖心安慰𤓓爆TVB記者 獲網民大讚：好有梅姐風範

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容祖兒（Joey）昨日（21日）接受傳媒圍訪時，有一名TVB記者突然問錯問題𤓓爆Hang機，Joey見狀即時以6字安慰對方，主動為其化解尷尬場面，獲網民大讚舉動超暖心！

容祖兒 即場暖心安慰為TVB記者化解尷尬

當時Joey正出席商場聖誕亮燈活動，並接受訪問，雖然早前因病失聲，至今仍未完全康復，但Joey仍輕聲回答記者提問，講到她即將現身節目《聲生不息2》時，在她身旁的TVB娛樂新聞台記者蕭文諾即問她：「第二季角色同第一季會否唔同？」聽到Joey一臉問號，回應：「第一季我無上喎，阿仔…」

自知問錯問題的蕭文諾即場Hang機不知如何應對，令現場出現Dead air，場內其他記者急急轉話題場面，但容祖兒見到蕭文諾驚惶失措的狀態，特意挨近安慰對方：「唔緊要，無事㗎！」主動為其化解尷尬場面。

容祖兒 TVB娛樂新聞台記者蕭文諾圍訪容祖兒，問錯問題令她一臉問號。（圖片來源：YouTube@Viu1 HK）
TVB娛樂新聞台記者蕭文諾圍訪容祖兒，問錯問題令她一臉問號。（圖片來源：YouTube@Viu1 HK）
容祖兒 容祖兒回應：「第一季我無上喎！」蕭文諾即時𤓓爆Hang機。（圖片來源：YouTube@Viu1 HK）
容祖兒回應：「第一季我無上喎！」蕭文諾即時𤓓爆Hang機。（圖片來源：YouTube@Viu1 HK）

網民大讚容祖兒：好有梅姐風範

網民紛紛大讚容祖兒：「Joey真係好暖心」、「嗰一下安慰記者好有梅姐風範」，又質疑蕭文諾做訪問前冇做足準備：「無綫啲主播又唔做功課」、「個節目自己個台播都唔睇清楚就問，真心尷尬」等。

其後蕭文諾似乎亦感到自己犯了重大錯誤，在社交平台發文自責：「Ahhhh，睇咗咁多《新聞女王》，Fact Check 真係好重要！」

容祖兒 Deadair之後蕭文諾得到容祖兒即場暖心安慰：「唔緊要，無事㗎！」（圖片來源：YouTube@Viu1 HK）
Deadair之後蕭文諾得到容祖兒即場暖心安慰：「唔緊要，無事㗎！」（圖片來源：YouTube@Viu1 HK）
容祖兒 其後蕭文諾發文自責冇Fact Check。（圖片來源：Threads@ivannnnn_2019）
其後蕭文諾發文自責冇Fact Check。（圖片來源：Threads@ivannnnn_2019）

足本訪問睇容祖兒安慰蕭文諾事件（9分45秒開始）：

30歲蕭文諾是TVB新人 早前開價$6500租業主盤被嘲：份糧咁少？

現年30歲的TVB新人蕭文諾自2016年中學畢業後入讀副學士，之後考入2019年第30期TVB藝員訓練班，畢業後簽約成為旗下男藝人，不過就發展平平，目前主要於娛樂新聞台擔任主播。

蕭文諾早前在社交平台發文，表示：「嚟緊想搵一個租金$6500，300呎左右，四四方方既新蒲崗業主盤」不過帖文就引來唔少網民留言批評：「第一次租屋？」、「$6500工廠大廈都未必得」、「天真」、「搵到話我知」更有人直線抽擊TVB嘅工資：「TVB份糧咁少？」

容祖兒 蕭文諾早前在社交平台發文稱想以$6500租到300呎左右嘅業主盤，不過就遭唔少網民考驗狠批太離地。（圖片來源：threads@ivannnnn_2019）
蕭文諾早前在社交平台發文稱想以$6500租到300呎左右嘅業主盤，不過就遭唔少網民考驗狠批太離地。（圖片來源：threads@ivannnnn_2019）
容祖兒 蕭文諾2019年加入第30期無綫電視藝員訓練班，現時主要為娛樂新聞台主播。（圖片來源：ig@ivannnnn_2019）
蕭文諾2019年加入第30期無綫電視藝員訓練班，現時主要為娛樂新聞台主播。（圖片來源：ig@ivannnnn_2019）

蕭文諾火速再發文澄清

蕭文諾隨後再次火速在社交平台發文，澄清自己想搵嘅只係工廠大廈盤：「其實我係想搵個新蒲崗$6500嘅工廠大廈盤做studio啫！」為自己引起嘅誤會解畫，澄清自己並非網民所想不設實際，盼以$6500租到自住嘅業主盤。之後他接受傳媒訪問，再度說明自己人工有5位數，並非網民所估的3位數或4位數。

容祖兒 遭網民狠批嘅蕭文諾隨後又火速在社交平台澄清自己只係想搵工廠大廈盤。（圖片來源：threads@ivannnnn_2019）
遭網民狠批嘅蕭文諾隨後又火速在社交平台澄清自己只係想搵工廠大廈盤。（圖片來源：threads@ivannnnn_2019）
容祖兒 蕭文諾加入後發展平平，不過最近就在社交平台上透露自己有份出演由張曦雯、陳瀅以及羅毓儀主演嘅劇集《臥底嬌娃》。（圖片來源：ig@ivannnnn_2019）
蕭文諾加入後發展平平，不過最近就在社交平台上透露自己有份出演由張曦雯、陳瀅以及羅毓儀主演嘅劇集《臥底嬌娃》。（圖片來源：ig@ivannnnn_2019）
容祖兒 （圖片來源：ig@ivannnnn_2019）
（圖片來源：ig@ivannnnn_2019）

撰文：東方新地圖片來源：YouTube@Viu1 HK、IG@ivannnnn_2019、Threads@ivannnnn_2019

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