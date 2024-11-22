容祖兒以6字暖心安慰𤓓爆TVB記者 獲網民大讚：好有梅姐風範
容祖兒 即場暖心安慰為TVB記者化解尷尬
當時Joey正出席商場聖誕亮燈活動，並接受訪問，雖然早前因病失聲，至今仍未完全康復，但Joey仍輕聲回答記者提問，講到她即將現身節目《聲生不息2》時，在她身旁的TVB娛樂新聞台記者蕭文諾即問她：「第二季角色同第一季會否唔同？」聽到Joey一臉問號，回應：「第一季我無上喎，阿仔…」
自知問錯問題的蕭文諾即場Hang機不知如何應對，令現場出現Dead air，場內其他記者急急轉話題場面，但容祖兒見到蕭文諾驚惶失措的狀態，特意挨近安慰對方：「唔緊要，無事㗎！」主動為其化解尷尬場面。
網民大讚容祖兒：好有梅姐風範
網民紛紛大讚容祖兒：「Joey真係好暖心」、「嗰一下安慰記者好有梅姐風範」，又質疑蕭文諾做訪問前冇做足準備：「無綫啲主播又唔做功課」、「個節目自己個台播都唔睇清楚就問，真心尷尬」等。
其後蕭文諾似乎亦感到自己犯了重大錯誤，在社交平台發文自責：「Ahhhh，睇咗咁多《新聞女王》，Fact Check 真係好重要！」
足本訪問睇容祖兒安慰蕭文諾事件（9分45秒開始）：
30歲蕭文諾是TVB新人 早前開價$6500租業主盤被嘲：份糧咁少？
現年30歲的TVB新人蕭文諾自2016年中學畢業後入讀副學士，之後考入2019年第30期TVB藝員訓練班，畢業後簽約成為旗下男藝人，不過就發展平平，目前主要於娛樂新聞台擔任主播。
蕭文諾早前在社交平台發文，表示：「嚟緊想搵一個租金$6500，300呎左右，四四方方既新蒲崗業主盤」不過帖文就引來唔少網民留言批評：「第一次租屋？」、「$6500工廠大廈都未必得」、「天真」、「搵到話我知」更有人直線抽擊TVB嘅工資：「TVB份糧咁少？」
蕭文諾火速再發文澄清
蕭文諾隨後再次火速在社交平台發文，澄清自己想搵嘅只係工廠大廈盤：「其實我係想搵個新蒲崗$6500嘅工廠大廈盤做studio啫！」為自己引起嘅誤會解畫，澄清自己並非網民所想不設實際，盼以$6500租到自住嘅業主盤。之後他接受傳媒訪問，再度說明自己人工有5位數，並非網民所估的3位數或4位數。