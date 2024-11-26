容穎賢被KOL前度發長文狙擊攬阿姨食軟飯 《造星》出身與Ian同期入行
容穎賢 被爆多次食軟飯
Sarah與容穎賢拍拖一年半，過往不時在社交媒體上公開放閃，但兩人原來已分手。她昨晚發長文指控容穎賢在蘭桂坊公然攬阿姨，仲爆他曾食軟飯：「叻仔，無縫接軌終於食到咁大兜軟飯，之前仲成日拎阿姨同小鮮肉離婚單新聞出嚟笑，今日終於到自己接到呢兜軟飯，你唔同我氹到呀姨一億幾千萬唔該你哋千祈唔好分手，白費咗你幾段食人軟飯嘅經歷。」
前度Sarah 指控分手三日即攬阿姨
Sarah指控容穎賢在與她分手3日後即攬女，嬲爆決定爆大鑊：「我淨係想各不打擾就完咗佢，點知你前幾日喺蘭桂坊攬住阿姨出席公開活動，開心完一晚之後．都仲可以繼續打俾我，YOU MAKE ME SICK！9月23號同我講完『老婆一年半快樂』分手三日之後即刻攬住其他人，你係咪到呢刻都覺得兩年嚟你玩嘅嘢．我係咩都唔知？」之後她更公開容穎賢攬住兩女狂嘴的影片，心碎表示：「我只能親手毁滅，我先有十足嘅勇氣行返出去。」
容穎賢將社交帳戶轉私人
在Sarah公開指控後，容穎賢也有回應。他透過社交媒體聯絡Sarah，希望她刪除該文。他在對話中表示：「嗰日上半山佢嗰時個老公仲喺度喎。」、「分手後三日攬住邊個？」並試圖解釋誤會，希望能私下解決問題：「有啲咩令你誤會我同你道咗歉先，但係好哋哋傾兩句得唔得？」在事件發酵後，容穎賢已將其社交帳戶轉為私人帳戶。
「阿姨」Jathy對號入座開腔否認
至於Sarah所講的「阿姨」，她給予了不少線索：「阿姨係知名美容院老闆，IG FOLLOWERS: 1M，你冇睇錯，係一百萬！」雖然冇開名，但網民都估係失婚醫學美容公司CEO方潔盈（Jathy），對此Jathy亦有在IG直接開腔否認：「又要俾錢，又要俾人爽，包鴨？俾人包都唔制，點會去包人，從小都冇咁嘅興致。」而Sarah就著Jathy這個回應繼續狙擊容穎賢，嘲笑他：「就算前幾晚你跟出跟入照顧有加…企喺廁所門口等佢都好，今日你喺呀姨口中只係『鴨』…」
容穎賢 差點孖Ian陳卓賢組二人男子組合出道
現年30歲的容穎賢畢業自英國伯明翰阿斯頓大學工商管理系，和MIRROR成員Ian陳卓賢是中學同學兼好友，更曾是同公司師兄弟，兩人同期入行，在2017年1月更一齊拍過賀年MV，同年中旬，公司曾計劃安排他們組成二人男子組合出道，但最後未能成事，到2018年，Ian參加《全民造星》奪得亞軍，正式加入MIRROR出道。
而容穎賢落選後翌年再戰《全民造星2》，一度進入30強，再次落敗後他主力做演員，但除了早年曾參演過《PTU機動部隊》、《黑金風暴》和《戰毒》等電影和網劇外，近年一直未有新作品。此外容穎賢亦擁有健身教練的資格，2019年曾與兩位拍檔合資150萬開健身室。
容穎賢 曾與許靖韻拍拖3年
容穎賢近年較為人熟悉的，是曾與歌手許靖韻（Angela）拍拖3年，到2021年分手，許靖韻當日透露分手原因，是因為她不時要返內地工作，令兩人聚少離多變「Long D」，在生活和朋友圈子上亦生出矛盾，最後決定和平分手。