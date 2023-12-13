5大《東張》容羨媛失言事件 一句話令蔣家旻尷尬、質疑林敏驄「聾咗」
盤點容羨媛失言事件簿
1）容羨媛冇做功課 問到高海寧勁尷尬
容羨媛訪問一開波就講：「恭喜各位終於有代表作喇」，恭賀在場的高海寧，何依婷和王敏奕。而第一位受訪的高海寧，只能尷尬表示：「入行15年喇，今次真係確確實實feel到自己真係有代表作，係幾感動嘅一件事」。容羨媛的問題更被網民狠批冇做功課：「高Ling之前套《三十而已》已經好多人識啦」、「呢個主持喺幾個訪問裡面問嘢都好奇怪」、「入行15年喎…有冇諗過點樣問可以避免受訪者咁尷尬？」
新聞女王｜容羨媛直指何依婷「妹仔命」行為失禮
而容羨媛之後訪問何依婷的部分就更「失禮」，她先稱何依婷的角色十分慘，不單至跪地，而且劇中細妹的結局又超悲慘。而何依婷則表示：「仲會有更慘嘅」，容羨媛隨即就問：「你係唔係即係妹仔命啊？」，搞到何依婷呆晒超尷尬，要靠旁邊的高海寧幫口化解。而容羨媛持續失控的問題比網民鬧爆：「點講嘢㗎……係都係角色妹仔命啦」、「何依婷的表情都尷尬了」、「問題好冇水準，點解要派佢出呢啲大場面？」
2）容羨媛訪問何廣沛鄧智堅超唔客氣
除了女演員的訪問做到「炒晒車」外，容羨媛在訪問佘詩曼、何廣沛和鄧智堅時亦再度口出狂言。容羨媛一來就問佘詩曼：「Man姐你好，我可唔可以稱呼佢哋兩位為公公呢？」，搞到何廣沛同鄧智堅呆足4秒先開口回答，場面十分尷尬。而訪問結束前容羨媛再追問三位如何答謝大家的支持時，何廣沛原本只是輕輕帶過公開與佘詩曼在劇中的床照，可是容羨媛卻窮追猛打問佢幾點公開，又叫佢依家公開俾《東張西望》的觀眾睇，令佘詩曼同何廣沛兩位勁尷尬。
對於容羨媛在訪問時連番的不禮貌發言，不少網民都留言狠批她：「主持死𦧲唔停先最尷尬」、「嗰主持問啲嘢九唔搭八」、「東張可唔可以唔好倒米…只有唔收得嘅cheap劇集，先至會用床照呢啲做招來，唔該唔好降低套劇嘅level好唔好？」、「咩主持人黎？咁唔專業」
3）容羨媛問林敏驄「係咪聾喇？」
有網民狠批容羨媛經常在《東張西望》以高聲量說話非常誇張，不但觀眾覺得嘈，就連受訪藝人都頂唔順，包括林敏驄！容羨媛於今年2月採訪一眾《下流上車族》演員，站在林敏驄身後的容羨媛不斷「喂嘩鬼叫」，令林敏驄多次用手掩住耳朵，容羨媛見狀，更開口問：「係咪聾喇？」搞到林敏驄非常尷尬。
4）容羨媛質疑黃耀英未生仔有問題
容羨媛在節目中為了引入「香港為全球生育率最低的地方」這報道，竟質疑同事黃耀英與太太李旻芳結婚近4年未生小朋友是否有問題：「點解你結婚咁耐都冇生小朋友呢，其實係唔係你有問題啊？」令黃耀英面露尷尬表情解釋：「嗱，其實係香港做小朋友真係一啲都唔容易㗎！又要測試啊、考試啊…」但被容羨媛截停指他未有作正面回應係咪有問題，更叫對方要去檢查一下身體：「身體健康緊要呀嘛！」引來不少網民炮轟她「冇腦」！
5）容羨媛曾一句話令蔣家旻超尷尬
容羨媛曾訪問《美麗戰場》的蔣家旻和李成昌，她的大頭開場白竟然是勁興奮四萬咁話：「全城熱睇蔣家旻兩分鐘強姦戲！」在現場的蔣家旻顯得甚為尷尬，仲話：「其實俾人強姦都唔係好好受。」之後容羨媛又問李成昌：「你又強姦咗人，然後大家仲好開心支持你，你冇被人鬧，你咪最著數？」李成昌即尷尬否認：「我好多思考㗎！我哋男演員真係好多思考㗎，有啲位又唔可以過份，但係又要自然，好大壓力㗎！」「問題」完全零修飾，擁11年節目主持經驗都可以令場面尷尬。
20歲做DJ入行 擁碩士學歷
容羨媛自2004年讀大學期間參加DJ比賽，成為香港電台DJ入行，並先後修得香港理工大學建築經濟及管理學（榮譽）理學士，及香港浸會大學的傳理系碩士學位，是圈中少有高學曆的藝人之一。08年容羨媛轉投無綫，在無綫娛樂新聞台擔任節目主持，直至2012年加入《東張西望》，成為節目的廠景兼外景主持，至今已有11年。
自言讀書為令訪問更有深度
容羨媛曾透露自小已鍾意唱歌跳舞，好有表演慾，大學時曾於澳洲墨爾本一個社區電台工作，但因母親堅持，大學時才會選擇讀建築，因此她在大學畢業後，便再報讀浸會大學的傳理系碩士，她說：「我覺得讀得多書令我變得更有見識，做訪問時可以問到更有深度嘅問題。」
林敏驄的小朋友對於父母離婚有什麼行動？
在父母離異後，跟隨母親陳伶俐生活的他，曾經主動鼓勵母親主動去…詳見：林敏驄大仔遺傳爸爸好基因
陳伶俐改嫁新加坡富豪後，居山頂億半豪宅？
陳伶俐婚後搬入夫家位於山頂富豪級地段的布力徑獨立屋，屋內面積達三千呎、全海景花園超過千呎，以市值計算，物業價值超過億半。點擊即睇：豪宅室內圖