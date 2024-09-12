容羨媛主持《東張》多年大曬冷 分享海量巨星合照 憑歌寄意唔認衰
容羨媛 曬近百張明星集郵照勁感觸
容羨媛在IG上分享的影片中，匯集了她過去採訪時與多位明星的合照，包括梁朝偉、郭富城、張學友、任賢齊、陳奕迅、張艾嘉、杜琪峰、容祖兒、李克勤、鄭秀文、佘詩曼、楊茜堯、馬國明、郭晉安、吳君如、MC張天賦等，背景音樂則選用了鄭秀文在電影《百份百感覺》所唱的插曲《問我》，她更寫出這首歌的部分歌詞，表達自己的心聲：
「喺TVB工作16年，問我歡呼聲有幾多？問我悲哭聲有幾多？我如何能夠一一去數清楚；願我一生去到終結，無論歷盡幾許風波，我仍然能夠講一聲———我係我！」
網民寸爆：之前咪告別咗囉
許多網民和TVB的藝人都對容羨媛的離開表示祝福和不捨，包括黎芷珊、何沛珈、梁敏巧、賴慰玲、蔡國威等，但也有不少網民留言寸爆：「話咗好耐移民囉，仲未走咩？」、「好行夾唔送」、「又告別？之前咪告別咗囉」、「都好，佢真係無觀眾緣」、「早走早着啦」、「少佢無乜感覺」、「終於唔駛見件煩膠，好事嚟」等。
容羨媛 已於8月初正式離巢TVB
容羨媛於今年8月2日正式離開TVB。早在7月的《東張西望》慰勞宴上，TVB總經理曾志偉已透露容羨媛即將離職的消息。曾志偉當時對容羨媛表示：「我知道你下個禮拜就會離開我哋，希望你去到嗰度就會開心，有乜嘢唔開心就再返嚟，我哋大家畀個祝福佢。」
容羨媛離巢後發文：突然多咗好多人follow
容羨媛離巢消息傳開後，容羨媛即刻在社交平台發文表達感受，指16年在TVB學到好多東西、認識了很多人，雖然離開TVB感到不捨，但依然要為人生展開新一頁，希望大家能夠祝福自己：
尋晚之後，突然多咗好多人follow, 收到好多朋友同我講唔捨得，收到好多嘅祝福，多謝你哋每一位，大家都問我去邊，等我settle 之後再同大家講❤️
其實喺東張慶功宴上分享我離開TVB ，係因為我真係好想多謝東張台前幕後，13年𥚃面同我共事過嘅每一位！東張每一個崗位我都做過，由初初突發，出街可能淨係見到我支咪，到專題，可以拍多啲Tag, 然後再有娛樂專訪，而家仲可以坐埋廠，一步一步達成夢想，真係好開心！
呢16年喺TVB 識左好多野，好多人，亦令好多人認識左自己，而家要離開當然不捨，但亦希望大家祝福我，展開人生新一頁，一切順利❤️！
唔好講咁多，飲啦🥂
容羨媛職業生涯回顧
現年40歲的容羨媛曾在香港理工大學取得建築經濟及管理學的學位，後來又修畢香港浸會大學攻讀傳理系碩士學位。2004年，她加入了香港電台，擔任第二台及青年網上電台TeenPower的WebJ及Project Coordinator。2008年離開香港電台後，她加入了TVB，並於2012年成為《東張西望》的節目主持，同年她與圈外人Ben結婚，至今育有一子一女。
重溫容羨媛7大失言事件：
1）容羨媛叫鄭則仕「固執廢老」
有網民更翻出早前《神耆小子》主演齊齊為劇集作宣傳時，容羨媛到場訪問一眾演員。當訪問到鄭則仕，容羨媛竟叫他做「固執廢老」，令現場即時dead air，鄭則仕更黑面反問：「邊個係固執廢老？」容羨媛全程站在鄭則仕身後一邊遞咪一邊哈哈大笑，而樊亦敏則在旁邊打圓場，笑言：「我哋好沉默，聽完呢個稱呼之後，大家都唔敢講嘢。」
2）採訪垃圾屋婆婆被寸「幼稚」
容羨媛一向少有外出採訪時事題材，早前她難得被派去採訪一間垃圾屋屋主，當她問到屋主婆婆是否解決了噪音問題後，就可以搬回家中居住時，卻被婆婆寸爆她問得太「幼稚」！婆婆表示：
「如果可以嘅話就可以啦！係唔係啊？我覺得你都問得…我唔敢得罪啊，好幼稚！問得好幼稚！可以入去住我入去住啦！我想請問下係邊位請你哋嚟呢？」
3）容羨媛冇做功課 問到高海寧勁尷尬
容羨媛訪問一開波就講：「恭喜各位終於有代表作喇」，恭賀在場的高海寧，何依婷和王敏奕。而第一位受訪的高海寧，只能尷尬表示：「入行15年喇，今次真係確確實實feel到自己真係有代表作，係幾感動嘅一件事」。容羨媛的問題更被網民狠批冇做功課：「高Ling之前套《三十而已》已經好多人識啦」、「呢個主持喺幾個訪問裡面問嘢都好奇怪」、「入行15年喎…有冇諗過點樣問可以避免受訪者咁尷尬？」
新聞女王｜容羨媛直指何依婷「妹仔命」行為失禮
而容羨媛之後訪問何依婷的部分就更「失禮」，她先稱何依婷的角色十分慘，不單至跪地，而且劇中細妹的結局又超悲慘。而何依婷則表示：「仲會有更慘嘅」，容羨媛隨即就問：「你係唔係即係妹仔命啊？」，搞到何依婷呆晒超尷尬，要靠旁邊的高海寧幫口化解。
4）容羨媛訪問何廣沛鄧智堅超唔客氣
除了女演員的訪問做到「炒晒車」外，容羨媛在訪問佘詩曼、何廣沛和鄧智堅時亦再度口出狂言。容羨媛一來就問佘詩曼：「Man姐你好，我可唔可以稱呼佢哋兩位為公公呢？」，搞到何廣沛同鄧智堅呆足4秒先開口回答，場面十分尷尬。而訪問結束前容羨媛再追問三位如何答謝大家的支持時，何廣沛原本只是輕輕帶過公開與佘詩曼在劇中的床照，可是容羨媛卻窮追猛打問佢幾點公開，又叫佢依家公開俾《東張西望》的觀眾睇，令佘詩曼同何廣沛兩位勁尷尬。
5）容羨媛問林敏驄「係咪聾喇？」
有網民狠批容羨媛經常在《東張西望》以高聲量說話非常誇張，不但觀眾覺得嘈，就連受訪藝人都頂唔順，包括林敏驄！容羨媛於今年2月採訪一眾《下流上車族》演員，站在林敏驄身後的容羨媛不斷「喂嘩鬼叫」，令林敏驄多次用手掩住耳朵，容羨媛見狀，更開口問：「係咪聾喇？」搞到林敏驄非常尷尬。
6）容羨媛質疑黃耀英未生仔有問題
容羨媛在節目中為了引入「香港為全球生育率最低的地方」這報道，竟質疑同事黃耀英與太太李旻芳結婚近4年未生小朋友是否有問題：「點解你結婚咁耐都冇生小朋友呢，其實係唔係你有問題啊？」令黃耀英面露尷尬表情解釋：「嗱，其實係香港做小朋友真係一啲都唔容易㗎！又要測試啊、考試啊…」但被容羨媛截停指他未有作正面回應係咪有問題，更叫對方要去檢查一下身體：「身體健康緊要呀嘛！」引來不少網民炮轟她「冇腦」！
7）容羨媛曾一句話令蔣家旻超尷尬
容羨媛曾訪問《美麗戰場》的蔣家旻和李成昌，她的大頭開場白竟然是勁興奮四萬咁話：「全城熱睇蔣家旻兩分鐘強姦戲！」在現場的蔣家旻顯得甚為尷尬，仲話：「其實俾人強姦都唔係好好受。」之後容羨媛又問李成昌：「你又強姦咗人，然後大家仲好開心支持你，你冇被人鬧，你咪最著數？」李成昌即尷尬否認：「我好多思考㗎！我哋男演員真係好多思考㗎，有啲位又唔可以過份，但係又要自然，好大壓力㗎！」「問題」完全零修飾，擁12年節目主持經驗都可以令場面尷尬。