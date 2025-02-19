容羨媛親揭與老公分隔兩地原因 拍片爆喊訴苦「唔知喺香港會唔會搞搞震」
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前《東張西望》主持容羨媛去年宣布離開香港，與家人一起移居加拿大溫哥華。不過有眼尖的網民都發現每次拍片都唔見容羨媛老公身影，容羨媛日前親自開腔回應，指曾經要同老公分離三個月，更擔心過老公會在香港搞搞震…
容羨媛與老公分隔港加兩地 獨自面對「黑暗三個月」
容羨媛在影片中坦承，初到加拿大的前三個月是她人生中一段非常黑暗的日子。她的丈夫因為在香港的工作尚未結束，因此無法與家人一同移居，讓她不得不獨自一人承擔起照顧孩子和家庭的重擔：「其實因為我老公喺香港有工作未完成嘅關係，所以一路都未嚟到加拿大，所以喺頭三個月都係得我自己一個人湊仔女，再去適應新環境。」容羨媛亦在片中描述了自己如何從早到晚忙碌於家務和照顧孩子的日常，並且還要學習駕駛和做兼職工作。
爆喊透露曾擔心老公會搞搞震
在丈夫不在身邊的日子裡，容羨媛深感孤獨，她透露每晚都會與丈夫透過視訊通話，嘗試緩解相思之苦。容羨媛亦坦言擔心丈夫在香港「冇王管」的生活可能會影響他們的關係：「喺感情上，唔知道我老公喺香港會唔會搞搞震？我就話好忙啫，你唔知佢喺香港係點喎，老婆同仔女都唔喺身邊，一定係周圍去玩，夜夜笙歌，唔知老公返到嚟嗰陣，我哋感情會唔會有變？或者呢3個月我老公會唔會唔同咗？3個月冇見之後會點呢？」」
回憶重逢一刻忍不住淚崩
不過容羨媛亦於片中透露自己與老公的感情並未因此受到影響，而丈夫亦於三個月後終於來到加拿大。容羨媛對終於與老公重逢直言感動兼喜悅，在憶述期間更忍不住淚崩：「我哋再見返嘅時候，我哋嘅關係、我哋嘅感情係冇變嘅，喺我哋相遇嗰一刻都係非常之感人，好開心佢而家已經喺我身邊，咁我哋會一齊喺加拿大生活，一齊去建立一個加拿大嘅家。」
圖片來源：YouTube@容容Fion親子頻道、IG@fiyung資料或影片來源：原文刊於新假期