《東張西望》「最尷主持」容羨媛爆喊宣佈離巢 重溫7大失言事件！
《東張》「最尷主持」容羨媛爆喊宣佈離巢
昨晚，該節目舉行了一場慶功宴，邀請了眾多節目工作人員參加。在宴會上，TVB總經理曾志偉突然宣布容羨媛將於下周離開，結束她16年的TVB生涯。曾志偉表示：「我知道你下個禮拜就會離開我哋，希望你去到嗰度就會開心，有乜嘢唔開心就再返嚟，我哋大家畀個祝福佢。」
聽到這番話，容羨媛感動得眼眶泛淚，透露下周二將是她在TVB的最後一天，感謝並了節目的每一位工作人員，她說：「《東張》每個崗位我都做過，多謝每個Writer 、PA一直照顧我，其實我講錯嘢，佢哋都幫我剪走晒！」，此話一出即引起了全場大笑。
容羨媛離巢後發文：突然多咗好多人follow
容羨媛離巢消息傳開後，容羨媛即刻在社交平台發文表達感受，指16年在TVB學到好多東西、認識了很多人，雖然離開TVB感到不捨，但依然要為人生展開新一頁，希望大家能夠祝福自己：
尋晚之後，突然多咗好多人follow, 收到好多朋友同我講唔捨得，收到好多嘅祝福，多謝你哋每一位，大家都問我去邊，等我settle 之後再同大家講❤️
其實喺東張慶功宴上分享我離開TVB ，係因為我真係好想多謝東張台前幕後，13年𥚃面同我共事過嘅每一位！東張每一個崗位我都做過，由初初突發，出街可能淨係見到我支咪，到專題，可以拍多啲Tag, 然後再有娛樂專訪，而家仲可以坐埋廠，一步一步達成夢想，真係好開心！
呢16年喺TVB 識左好多野，好多人，亦令好多人認識左自己，而家要離開當然不捨，但亦希望大家祝福我，展開人生新一頁，一切順利❤️！
唔好講咁多，飲啦🥂
網民反應爆笑：太好 終於走
不過網民對於容羨媛終於離巢感到非常開心，認為容羨媛成日講嘢得罪人，早就不喜歡看容羨媛做訪問：「快的走，又吾識訪問，只聽到高音度（好嘈，好煩）」「太好 終於走 唔使見啦」「唔鍾意睇佢做訪問，恭喜早就唔要佢啦！」「終於走，成日講野得罪人」「又嘈，又唔靚，又成日講錯野…….」等。
20歲做DJ入行 擁碩士學歷
容羨媛自2004年讀大學期間參加DJ比賽，成為香港電台DJ入行，並先後修得香港理工大學建築經濟及管理學（榮譽）理學士，及香港浸會大學的傳理系碩士學位，是圈中少有高學曆的藝人之一。08年容羨媛轉投無綫，在無綫娛樂新聞台擔任節目主持，直至2012年加入《東張西望》，成為節目的廠景兼外景主持，至今已有12年。
自言讀書為令訪問更有深度
容羨媛曾透露自小已鍾意唱歌跳舞，好有表演慾，大學時曾於澳洲墨爾本一個社區電台工作，但因母親堅持，大學時才會選擇讀建築，因此她在大學畢業後，便再報讀浸會大學的傳理系碩士，她說：「我覺得讀得多書令我變得更有見識，做訪問時可以問到更有深度嘅問題。」
重溫容羨媛7大失言事件：
1）容羨媛叫鄭則仕「固執廢老」
有網民更翻出早前《神耆小子》主演齊齊為劇集作宣傳時，容羨媛到場訪問一眾演員。當訪問到鄭則仕，容羨媛竟叫他做「固執廢老」，令現場即時dead air，鄭則仕更黑面反問：「邊個係固執廢老？」容羨媛全程站在鄭則仕身後一邊遞咪一邊哈哈大笑，而樊亦敏則在旁邊打圓場，笑言：「我哋好沉默，聽完呢個稱呼之後，大家都唔敢講嘢。」
而蕭正楠則話支咪指住鄭則仕，「廢老」應是形容他，鄭則仕就趁機反寸容羨媛：「呢支咪個導航收錯料呀！」之後容羨媛引述劇情，鄭則仕又反駁：「你講呢啲我未拍過嘅？」又一度說自己好「兇狠」，似乎被焫起真火。
2）採訪垃圾屋婆婆被寸「幼稚」
容羨媛一向少有外出採訪時事題材，早前她難得被派去採訪一間垃圾屋屋主，當她問到屋主婆婆是否解決了噪音問題後，就可以搬回家中居住時，卻被婆婆寸爆她問得太「幼稚」！婆婆表示：
「如果可以嘅話就可以啦！係唔係啊？我覺得你都問得…我唔敢得罪啊，好幼稚！問得好幼稚！可以入去住我入去住啦！我想請問下係邊位請你哋嚟呢？」
3）容羨媛冇做功課 問到高海寧勁尷尬
容羨媛訪問一開波就講：「恭喜各位終於有代表作喇」，恭賀在場的高海寧，何依婷和王敏奕。而第一位受訪的高海寧，只能尷尬表示：「入行15年喇，今次真係確確實實feel到自己真係有代表作，係幾感動嘅一件事」。容羨媛的問題更被網民狠批冇做功課：「高Ling之前套《三十而已》已經好多人識啦」、「呢個主持喺幾個訪問裡面問嘢都好奇怪」、「入行15年喎…有冇諗過點樣問可以避免受訪者咁尷尬？」
新聞女王｜容羨媛直指何依婷「妹仔命」行為失禮
而容羨媛之後訪問何依婷的部分就更「失禮」，她先稱何依婷的角色十分慘，不單至跪地，而且劇中細妹的結局又超悲慘。而何依婷則表示：「仲會有更慘嘅」，容羨媛隨即就問：「你係唔係即係妹仔命啊？」，搞到何依婷呆晒超尷尬，要靠旁邊的高海寧幫口化解。
4）容羨媛訪問何廣沛鄧智堅超唔客氣
除了女演員的訪問做到「炒晒車」外，容羨媛在訪問佘詩曼、何廣沛和鄧智堅時亦再度口出狂言。容羨媛一來就問佘詩曼：「Man姐你好，我可唔可以稱呼佢哋兩位為公公呢？」，搞到何廣沛同鄧智堅呆足4秒先開口回答，場面十分尷尬。而訪問結束前容羨媛再追問三位如何答謝大家的支持時，何廣沛原本只是輕輕帶過公開與佘詩曼在劇中的床照，可是容羨媛卻窮追猛打問佢幾點公開，又叫佢依家公開俾《東張西望》的觀眾睇，令佘詩曼同何廣沛兩位勁尷尬。
5）容羨媛問林敏驄「係咪聾喇？」
有網民狠批容羨媛經常在《東張西望》以高聲量說話非常誇張，不但觀眾覺得嘈，就連受訪藝人都頂唔順，包括林敏驄！容羨媛於今年2月採訪一眾《下流上車族》演員，站在林敏驄身後的容羨媛不斷「喂嘩鬼叫」，令林敏驄多次用手掩住耳朵，容羨媛見狀，更開口問：「係咪聾喇？」搞到林敏驄非常尷尬。
6）容羨媛質疑黃耀英未生仔有問題
容羨媛在節目中為了引入「香港為全球生育率最低的地方」這報道，竟質疑同事黃耀英與太太李旻芳結婚近4年未生小朋友是否有問題：「點解你結婚咁耐都冇生小朋友呢，其實係唔係你有問題啊？」令黃耀英面露尷尬表情解釋：「嗱，其實係香港做小朋友真係一啲都唔容易㗎！又要測試啊、考試啊…」但被容羨媛截停指他未有作正面回應係咪有問題，更叫對方要去檢查一下身體：「身體健康緊要呀嘛！」引來不少網民炮轟她「冇腦」！
7）容羨媛曾一句話令蔣家旻超尷尬
容羨媛曾訪問《美麗戰場》的蔣家旻和李成昌，她的大頭開場白竟然是勁興奮四萬咁話：「全城熱睇蔣家旻兩分鐘強姦戲！」在現場的蔣家旻顯得甚為尷尬，仲話：「其實俾人強姦都唔係好好受。」之後容羨媛又問李成昌：「你又強姦咗人，然後大家仲好開心支持你，你冇被人鬧，你咪最著數？」李成昌即尷尬否認：「我好多思考㗎！我哋男演員真係好多思考㗎，有啲位又唔可以過份，但係又要自然，好大壓力㗎！」「問題」完全零修飾，擁12年節目主持經驗都可以令場面尷尬。