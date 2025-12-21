宿敵契約｜李沁失憶後竟愛上死敵陳哲遠！一箭之仇變一箭情緣？

明晚首播的無綫外購新劇《宿敵契約》劇情極具衝擊！由李沁飾演的紅衣女射手，竟在戰場上一箭重創敵國皇子陳哲遠，場面極為震撼！誰料她轉頭便遭遇伏擊失去記憶，更被昔日死敵帶在身邊，兩人由相愛相殺到萌生情愫，究竟這段「一箭之仇」將如何演變成「一箭情緣」？