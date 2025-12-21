宿敵契約｜李沁失憶後竟愛上死敵陳哲遠！一箭之仇變一箭情緣？
李沁演天下第一神射手 一箭射傷陳哲遠逆轉戰局
劇集開篇即上演高潮迭起的戲碼，李沁飾演的錦繡國女射手付一笑，憑著精準箭術獲封「天下第一神射手」，她身穿紅衣戰甲、梳起高馬尾的造型盡顯冷颯英氣。在一次關鍵戰役中，她以驚天一箭射傷敵國統帥兼皇子鳳隨歌（陳哲遠飾），成功逆轉戰果。然而，失憶後的她仍不失女豪傑風範，冷靜自救尋找真相。另一邊，對她懷恨在心的鳳隨歌，在重遇失憶的付一笑後，原打算利用她來報「一箭之仇」，二人在危機四伏的玉京城中互相利用又互相依靠，既有劍拔弩張的對峙，又有真心付出的動人情節，關係拉扯極具張力。
金牌導演朱銳斌操刀 打造電影感磅礴場面
《宿敵契約》的幕後班底堪稱鑽石級陣容，為劇集質素提供了絕對保證。導演朱銳斌曾執導《香蜜沉沉燼如霜》、《寧安如夢》等多部現象級古裝劇，而編劇團隊亦由曾參與《風起洛陽》、《燕雲台》等大熱劇集的青枚、武聰、王曉丹共同操刀。製作團隊極為用心，無論是血色箭雨、雪夜紅衣等壯麗場景，都營造出氣勢磅礴的氛圍。劇中的武打場面設計流暢有力，加上考究的美術設計與充滿電影感的光影運用，令每一個畫面都精緻華美，極具觀賞性。
內地開播2個月狂吸近10億點擊 熱度衝破9,000大關
劇集在香港播出前，早已在內地掀起追劇狂潮！自今年10月2日起在愛奇藝平台上線後，熱度一直維持在高水平，更成功衝破9,000大關，成為熱話劇集。根據數據，截至12月20日，劇集累計有效播放量已高達9.99億，足證其非凡吸引力。除了主角外，配角群同樣亮眼，包括由夏夢飾演表面溫順、實則心狠手辣的公主鳳戲陽，以及香港觀眾熟悉的老戲骨張兆輝飾演腹黑老練的丞相莊慎，眾多實力派演員共同交織出錯綜複雜的權鬥與情感關係，令劇情更加飽滿立體。
網民期待值爆燈 力捧聲秀歌手獻唱主題曲
劇集在內地取得的巨大成功，已引發香港網民的極高期待，不少觀眾表示對李沁與陳哲遠這對「相愛相殺」的組合充滿興趣。除了劇情吸引，劇集的音樂同樣是一大亮點。主題曲《不枉》由歌唱節目《聲秀》季軍胡子貝主唱，而片尾曲《半空浮盪》則由亞軍柯雨霏獻唱，這兩首歌更是二人的首支個人單曲。兩位新生代歌手充滿感染力的歌聲，配上為劇集度身訂造的悠揚旋律與歌詞，勢必讓觀眾更沉浸於這段甜蜜又虐心的愛情故事之中。