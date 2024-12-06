超級富二代學發哥幫襯《黑白大廚》餐廳 主廚安成宰冇做1事勁尷尬！

Netflix早前熱播嘅烹飪真人騷《黑白大廚：料理階級大戰》在本港捲起風潮，連帶在節目中擔任評審嘅韓國唯一嘅米芝蓮三星主廚安成宰都人氣急升！而安主廚在香港開設嘅餐廳亦隨之爆紅，就算想一嘗美食，預訂都要排足3個月！安成宰嘅人氣除咗吸引唔少觀眾外，就連國際影星周潤發都有現身幫襯，而TVB富二代男星都緊跟發哥嘅步伐，不過似乎就有啲尷尬……

