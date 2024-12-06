富二代 陳浚霆

超級富二代學發哥幫襯《黑白大廚》餐廳 主廚安成宰冇做1事勁尷尬！

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Netflix早前熱播嘅烹飪真人騷《黑白大廚：料理階級大戰》在本港捲起風潮，連帶在節目中擔任評審嘅韓國唯一嘅米芝蓮三星主廚安成宰都人氣急升！而安主廚在香港開設嘅餐廳亦隨之爆紅，就算想一嘗美食，預訂都要排足3個月！安成宰嘅人氣除咗吸引唔少觀眾外，就連國際影星周潤發都有現身幫襯，而TVB富二代男星都緊跟發哥嘅步伐，不過似乎就有啲尷尬……

周潤發現身幫襯安成宰

安成宰主廚於本地開設嘅餐廳Mosu人氣爆燈，就連周潤發都係座上客之一！近日安成宰主廚就在其個人社交平台曬出與發哥嘅合照，更配文向發哥示愛：「永遠的大哥，我愛你周潤發」而安成宰更在現場向發哥表示自己來港開餐廳係因為對方，更稱自己由細到大都係睇發哥嘅電影！

富二代 陳浚霆 安成宰主廚近日在社交平台上載與周潤發嘅合照。（圖片來源：ig@sungmosu）
安成宰主廚近日在社交平台上載與周潤發嘅合照。（圖片來源：ig@sungmosu）
富二代 陳浚霆 除咗周潤發之外，當日有份到訪Mosu嘅仲有香港影壇大亨林建岳博士！（圖片來源：ig@mosuhongkong）
除咗周潤發之外，當日有份到訪Mosu嘅仲有香港影壇大亨林建岳博士！（圖片來源：ig@mosuhongkong）

富二代男星緊跟發哥步伐

安成宰主廚嘅廚藝除咗引來周潤發幫襯之外，就連富二代陳浚霆都緊跟發哥嘅步伐！陳浚霆於安成宰主廚曬出與發哥嘅合照後，隨即亦在其社交平台曬出與安主廚嘅合照，更配文表示好榮幸可以有機會見到對方。雖然陳浚霆在照片中標註了安成宰主廚，不過對方就似乎冇回應，就連安主廚嘅社交平台都未見與陳浚霆嘅合照。

富二代 陳浚霆 陳浚霆都緊跟發哥嘅步伐到訪安成宰主廚嘅餐廳，並在社交平台曬出合照，不過安主廚就未有任何回應。（圖片來源：ig@chandrew117）
陳浚霆都緊跟發哥嘅步伐到訪安成宰主廚嘅餐廳，並在社交平台曬出合照，不過安主廚就未有任何回應。（圖片來源：ig@chandrew117）
富二代 陳浚霆 陳浚霆是圈中出咗名嘅富二代，居於山頂豪宅嘅佢更曾曬出與家中巨型聖誕樹合照嘅相片，而聖誕樹下更擺滿了名牌嘅包裝盒！（圖片來源：ig@chandrew117）
陳浚霆是圈中出咗名嘅富二代，居於山頂豪宅嘅佢更曾曬出與家中巨型聖誕樹合照嘅相片，而聖誕樹下更擺滿了名牌嘅包裝盒！（圖片來源：ig@chandrew117）
富二代 陳浚霆 陳浚霆嘅繼母是人稱「顧老闆」的顧紀筠，顧老闆亦曾在社交平台曬出好友們嘅合照，而她們身後嘅無敵大海景可謂十分搶fo！（圖片來源：ig@kooloban）
陳浚霆嘅繼母是人稱「顧老闆」的顧紀筠，顧老闆亦曾在社交平台曬出好友們嘅合照，而她們身後嘅無敵大海景可謂十分搶fo！（圖片來源：ig@kooloban）

撰文：東方新地圖片來源：ig@chandrew117、ig@sungmosu、ig@mosuhongkong、ig@kooloban

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