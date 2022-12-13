MIRROR四子唱《富士山下》獲讚好聽過原唱陳奕迅 上埋Google搜尋引網民熱討
MIRROR四子翻唱《富士山下》獲讚「唱得最好」
近日有網民翻出MIRROR四位成員現身ViuTV節目《CHILL CLUB》，翻唱Eason歌曲《富士山下》時的片段，發現有大批鏡粉留言指：「我未聽過呢首歌，我再找原唱者聽，Sor不是偏心，但真係MIRROR 4人唱得最好（成日想recall mirror版聽）」、「我同你一樣啱啱先搵到原唱者係邊個，但係冇聽晒陳奕迅同埋李克勤唱完成首歌，因為佢哋唱到好悶，同埋唱到一啲感覺都冇！」引來網上一片爭議。
健吾評價：真心癲
有不少網民都批評這些鏡粉太誇張，更力撐原唱Eason才是唱得最好聽，紛紛留言指：「覺得個別鏡粉太誇張，過份咗，做多咗」、「就嚟連林子祥梅艷芳張學友都唔及 mirror 唱得好聽」、「佢哋d套路嚟架，見其他歌手唱功勁，就話mirror有感情，到其他歌手有唱功有感情，就話mirror把聲比較有辨識度，到其他歌手有唱功有感情有辨識度，唔好意思，mirror人品好又謙虛又勤力」連KOL健吾都有出po評價這班鏡粉「真心癲」。
上Google搜尋第一位
有網民更發文說：「留意到Google搜尋《富士山下》第一個結果係MIRROR，係咪應該去信Google要求佢俾個交代。正式將呢首歌當係鏡歌。利申：愛鏡，聽咗好多次」但之後又「戴頭盔」補充：「Btw 我私心喜歡 Error多啲」健吾亦笑問他：「你有冇撩耳c?」不過亦有網民指不同用戶在Google的搜尋結果可能都會有所不同。
MIRROR版《富士山下》：
ERROR版《富士山下》：
Eason原唱版《富士山下》：
大家鍾意邊個版本多啲？
常見問題
導致意外發生的主因是有人虛報資料？
消息指，警方懷疑有人為盡快取得演出許可，故意虛報文件。藝能工程交付康文署之文件涉及虛報重量，數字並相差非常大。即看：MIRROR演唱會意外最新消息
阿Mo最新康復情況？
演唱會事件發生至今已超過兩個月，主辦單位之一MakerVille多月來被網民炮轟，於10月7日終於發聲明並列出5大原因去交代過去為何選擇沉默，更提及事件中受傷的舞者⋯⋯詳見：MakerVille列5大原因為沉默解畫，而受傷程度最嚴重的舞者，李父一直有透過禱文對外交代，詳見：阿Mo李啟言康復比預期快
讀者留言