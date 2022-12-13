MIRROR四子唱《富士山下》獲讚好聽過原唱陳奕迅 上埋Google搜尋引網民熱討

陳奕迅Eason近日的紅館騷開鑼，成為全城熱話，連MIRROR去年翻唱其歌曲《富士山下》的一段影片都翻Hit，更有網民指上Google搜尋《富士山下》，第一個出來的結果係MIRROR，有鏡粉更大讚4位翻唱的MIRROR成員姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）及Jer（柳應廷），唱得好聽過原唱的Eason！