富豪趙世曾豪宅內貌曝光極有派頭 范冰冰13字激讚 網民竟寸品味老土？
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在這個聖誕季，88歲的香港富豪趙世曾在其位於香港的豪宅「趙苑」舉辦了一場盛大的聖誕酒會，不僅邀請了家人，還邀請了眾多名人和媒體參加。其中最引人注目的嘉賓無疑是著名女星范冰冰。她不僅參與了聖誕樹的亮燈儀式，還在社交平台上對趙世曾的豪宅大加讚賞。趙世曾的豪宅不僅是私人居所，過去也曾是多部香港電影的取景地，究竟呢個傳說中的家有幾勁？
趙世曾豪宅內貌曝光極有派頭
趙世曾的聖誕酒會可謂星光熠熠，除了家人外，還邀請了60多位媒體和不少名人好友。范冰冰的到來無疑是高潮部分，她身穿中式套裝，搭配閃耀的鑽飾，風采絕倫。范冰冰接受訪問分享她的感受：「這是傳說中大家都想看到的家」，並對「趙苑」的氣派和無敵海景讚不絕口。趙世曾與范冰冰還共同主持了聖誕樹亮燈儀式，場面溫馨而華麗。
「趙苑」豪華設施一覽
「趙苑」不僅是趙世曾的家，也是一個充滿故事的地方。這座豪宅在90年代曾多次成為香港電影的取景地，包括成龍的《警察故事III超級警察》和周星馳的《情聖》。豪宅內部裝潢豪華，擁有超大的花園和露天泳池，即使是公眾泳池也難以匹敵其規模。趙世曾之前TVB娛樂新聞台節目《友話直說》接受訪問時帶領主持人參觀豪宅，展示了各種名貴的藝術品和雕塑，顯示出其獨特的審美和對藝術的熱愛。
網民唔識欣賞：成間情趣酒店咁
睇到趙世曾呢個傳說中的家之後，不少網民大開眼界，驚嘆表示：「有錢真好」、「成陣土豪X味」、「佢呢間屋就係當年拍情聖」、不過亦有網民唔識欣賞：「昭和love hotel 風」、「重回80年代」、「成間情趣酒店咁」。
趙世曾的多彩人生
趙世曾的人生充滿了色彩。他曾在英國學習建築，後來創立了卓能集團，專注於豪宅物業的開發。他的物業遍布香港、內地、澳門及馬來西亞。趙世曾也是一位著名的花花公子，曾自豪地聲稱擁有過1萬個不同國籍的女朋友。他選擇終身未婚，自述「唔結婚你自己鍾意點冇人會理，我選擇一個人自由啲開心啲」，展現了他對自由不羈生活的追求。
圖片來源：TVB、周星馳《情聖》電影圖片、TVB 娛樂新聞台