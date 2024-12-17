富豪 趙世曾

富豪趙世曾豪宅內貌曝光極有派頭 范冰冰13字激讚 網民竟寸品味老土？

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Keith

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在這個聖誕季，88歲的香港富豪趙世曾在其位於香港的豪宅「趙苑」舉辦了一場盛大的聖誕酒會，不僅邀請了家人，還邀請了眾多名人和媒體參加。其中最引人注目的嘉賓無疑是著名女星范冰冰。她不僅參與了聖誕樹的亮燈儀式，還在社交平台上對趙世曾的豪宅大加讚賞。趙世曾的豪宅不僅是私人居所，過去也曾是多部香港電影的取景地，究竟呢個傳說中的家有幾勁？

趙世曾豪宅內貌曝光極有派頭

趙世曾的聖誕酒會可謂星光熠熠，除了家人外，還邀請了60多位媒體和不少名人好友。范冰冰的到來無疑是高潮部分，她身穿中式套裝，搭配閃耀的鑽飾，風采絕倫。范冰冰接受訪問分享她的感受：「這是傳說中大家都想看到的家」，並對「趙苑」的氣派和無敵海景讚不絕口。趙世曾與范冰冰還共同主持了聖誕樹亮燈儀式，場面溫馨而華麗。

富豪 趙世曾 仲同趙世曾即場共舞仲同趙世曾即場共舞，巨廳擺了3米高聖誕樹！（圖片來源：TVB）
仲同趙世曾即場共舞仲同趙世曾即場共舞，巨廳擺了3米高聖誕樹！（圖片來源：TVB）
富豪 趙世曾 范冰冰接受訪問分享她的感受：「這是傳說中大家都想看到的家」，並對「趙苑」的氣派和無敵海景讚不絕口。（圖片來源：TVB）
范冰冰接受訪問分享她的感受：「這是傳說中大家都想看到的家」，並對「趙苑」的氣派和無敵海景讚不絕口。（圖片來源：TVB）

「趙苑」豪華設施一覽

「趙苑」不僅是趙世曾的家，也是一個充滿故事的地方。這座豪宅在90年代曾多次成為香港電影的取景地，包括成龍的《警察故事III超級警察》和周星馳的《情聖》。豪宅內部裝潢豪華，擁有超大的花園和露天泳池，即使是公眾泳池也難以匹敵其規模。趙世曾之前TVB娛樂新聞台節目《友話直說》接受訪問時帶領主持人參觀豪宅，展示了各種名貴的藝術品和雕塑，顯示出其獨特的審美和對藝術的熱愛。

富豪 趙世曾 這座豪宅在90年代曾多次成為香港電影的取景地，包括周星馳的《情聖》（圖片來源：周星馳《情聖》電影圖片）
這座豪宅在90年代曾多次成為香港電影的取景地，包括周星馳的《情聖》（圖片來源：周星馳《情聖》電影圖片）

網民唔識欣賞：成間情趣酒店咁

睇到趙世曾呢個傳說中的家之後，不少網民大開眼界，驚嘆表示：「有錢真好」、「成陣土豪X味」、「佢呢間屋就係當年拍情聖」、不過亦有網民唔識欣賞：「昭和love hotel 風」、「重回80年代」、「成間情趣酒店咁」。

趙世曾的多彩人生

趙世曾的人生充滿了色彩。他曾在英國學習建築，後來創立了卓能集團，專注於豪宅物業的開發。他的物業遍布香港、內地、澳門及馬來西亞。趙世曾也是一位著名的花花公子，曾自豪地聲稱擁有過1萬個不同國籍的女朋友。他選擇終身未婚，自述「唔結婚你自己鍾意點冇人會理，我選擇一個人自由啲開心啲」，展現了他對自由不羈生活的追求。

富豪 趙世曾 趙世曾之前TVB娛樂新聞台節目《友話直說》接受訪問時帶領主持人參觀豪宅（圖片來源：TVB 娛樂新聞台）
趙世曾之前TVB娛樂新聞台節目《友話直說》接受訪問時帶領主持人參觀豪宅（圖片來源：TVB 娛樂新聞台）
富豪 趙世曾 根據資料，這是中東王族送的禮物、西班牙藝術家安吉爾· 奧特羅的作品（圖片來源：TVB 娛樂新聞台）
根據資料，這是中東王族送的禮物、西班牙藝術家安吉爾· 奧特羅的作品（圖片來源：TVB 娛樂新聞台）
富豪 趙世曾 呢個私人泳池仲可以觀望180度無敵大海景（圖片來源：TVB 娛樂新聞台）
呢個私人泳池仲可以觀望180度無敵大海景（圖片來源：TVB 娛樂新聞台）
富豪 趙世曾 名貴家具（圖片來源：TVB 娛樂新聞台）
名貴家具（圖片來源：TVB 娛樂新聞台）
富豪 趙世曾 （圖片來源：TVB 娛樂新聞台）
（圖片來源：TVB 娛樂新聞台）
富豪 趙世曾 設有私人魚池及大量植物（圖片來源：TVB 娛樂新聞台）
設有私人魚池及大量植物（圖片來源：TVB 娛樂新聞台）

圖片來源：TVB、周星馳《情聖》電影圖片、TVB 娛樂新聞台

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