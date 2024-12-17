富豪趙世曾豪宅內貌曝光極有派頭 范冰冰13字激讚 網民竟寸品味老土？

在這個聖誕季，88歲的香港富豪趙世曾在其位於香港的豪宅「趙苑」舉辦了一場盛大的聖誕酒會，不僅邀請了家人，還邀請了眾多名人和媒體參加。其中最引人注目的嘉賓無疑是著名女星范冰冰。她不僅參與了聖誕樹的亮燈儀式，還在社交平台上對趙世曾的豪宅大加讚賞。趙世曾的豪宅不僅是私人居所，過去也曾是多部香港電影的取景地，究竟呢個傳說中的家有幾勁？

