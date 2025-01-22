富貴千團｜湯洛雯變師奶仔單眼放電 張寶兒玩伸脷 惡鬥性感老千傅嘉莉

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《富貴千團》由關文深監製，杜瑞榕、辛雅、郭建樂擔任編劇，一共有十集，將由1月27日起逢周一至周五晚8點半於翡翠台播映，當中兩大人妻之一的湯洛雯將飾演一名「生意奇才師奶仔」，另一人妻張寶兒則會繼《破毒強人》後再度冧莊飾演記者，惡鬥由傅嘉莉飾演的千團成員！

《富貴千團》湯洛雯張寶兒鬥曬人妻魅力

《富貴千團》的演員陣容包括有黃庭鋒、湯洛雯、姚宏遠、傅嘉莉、張寶兒、黃子恆、蔣志光、Ben Sir（歐陽偉豪）、韋家雄、林穎彤、蘇皓兒等。而故事內容不但創新又瘋狂，還帶有極致的勵志色彩。

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富貴千團 《富貴千團》成員有Ben Sir、姚宏遠、黃庭鋒、湯洛雯同埋蔣志光，組合夠晒新鮮。（圖片來源：TVB）
《富貴千團》成員有Ben Sir、姚宏遠、黃庭鋒、湯洛雯同埋蔣志光，組合夠晒新鮮。（圖片來源：TVB）

湯洛雯變師奶仔單眼放電

在劇中飾演師奶仔的湯洛雯，除了要分配時間湊小朋友、遊走街市收風兼講價外，還要經常參與千團計劃，為了成功達標更不惜施展渾身解數釋放女人魅。

富貴千團 湯洛雯演師奶仔，仲要係一位偶爾會放電嘅師奶仔。 （圖片來源：TVB）
湯洛雯演師奶仔，仲要係一位偶爾會放電嘅師奶仔。 （圖片來源：TVB）
富貴千團 劇中湯洛雯因誤墮「燈神」Ben Sir的「股票群組」老千局，成為苦主。（圖片來源：TVB）
劇中湯洛雯因誤墮「燈神」Ben Sir的「股票群組」老千局，成為苦主。（圖片來源：TVB）
富貴千團 後與同為苦主的黃庭鋒等人及Ben Sir組成「OPM」千團。（圖片來源：TVB）
後與同為苦主的黃庭鋒等人及Ben Sir組成「OPM」千團。（圖片來源：TVB）
富貴千團 湯洛雯與黃庭鋒更會有感情線。（圖片來源：TVB）
湯洛雯與黃庭鋒更會有感情線。（圖片來源：TVB）
富貴千團 由師奶仔變投資女神。（圖片來源：TVB）
由師奶仔變投資女神。（圖片來源：TVB）
富貴千團 更會露膊玩放電！（圖片來源：TVB）
更會露膊玩放電！（圖片來源：TVB）

張寶兒冧莊演記者玩伸脷

除了靚湯，另一位已升呢人妻的張寶兒，繼《破毒強人》後再度冧莊飾演記者，在無綫早前播映的官方預告片中，張寶兒在劇中亦不乏展現女人魅場口，其中一個伸脷表情更是電力十足，與靚湯各有各吸引。

富貴千團 張寶兒劇中玩伸脷。（圖片來源：TVB）
張寶兒劇中玩伸脷。（圖片來源：TVB）
富貴千團 再做靚靚記者。（圖片來源：TVB）
再做靚靚記者。（圖片來源：TVB）
富貴千團 將會與Ben Sir有感情線。（圖片來源：TVB）
將會與Ben Sir有感情線。（圖片來源：TVB）

兩大千團各出奇謀錢滾錢 3年內由負債變狂賺100億

《富貴千團》劇情講述研究生哈利（黃庭鋒飾），因為籌募科研資金，誤墮「燈神」古大師（Ben Sir飾）「股票群組」老千局，並與事件其他苦主—「財金詐騙高手」Simon Sir（蔣志光飾）、「生意奇才師奶仔」Katty（湯洛雯飾）及「古惑健身教練」Hook（姚宏遠飾）聯手追討損失。不打不相識的五人，最後組成賺錢聯盟「OPM」大玩倫敦金、股壇大莊、上市公司及IPO等各式各樣財技，最終在短短三年內錢滾錢大賺100億港元，堪稱「發達傳奇」！

富貴千團 「財金詐騙高手」Simon Sir（蔣志光飾）、「生意奇才師奶仔」Katty（湯洛雯飾）及「古惑健身教練」Hook（姚宏遠飾）都曾經係騙局下的苦主，之後都變成老千。（圖片來源：TVB）
「財金詐騙高手」Simon Sir（蔣志光飾）、「生意奇才師奶仔」Katty（湯洛雯飾）及「古惑健身教練」Hook（姚宏遠飾）都曾經係騙局下的苦主，之後都變成老千。（圖片來源：TVB）

傅嘉莉做敵對千團成員「PUA公關」

雖然《富貴千團》只有短短十集，但除了訊息量極龐大，出場人物亦為數不少，除了有以Simon Sir為首的千團、還有另一個以「魅力型教主」威廉（黃子恆飾）為首的千團，雖然成員只有「PUA公關」Irene（傅嘉莉飾）及「寡言幕後軍師」羅渣（泰臣飾），但同樣戰鬥力十足，對Simon Sir千團做成一定威脅！

富貴千團 剛勇奪最佳女配角獎嘅傅嘉莉，喺劇中飾演「PUA公關」。（圖片來源：TVB）
剛勇奪最佳女配角獎嘅傅嘉莉，喺劇中飾演「PUA公關」。（圖片來源：TVB）
富貴千團 劇中造型成熟又性感。（圖片來源：TVB）
劇中造型成熟又性感。（圖片來源：TVB）
富貴千團 黃子恆率領嘅千團，將會同蔣志光領軍嘅千團展開惡鬥。（圖片來源：TVB）
黃子恆率領嘅千團，將會同蔣志光領軍嘅千團展開惡鬥。（圖片來源：TVB）

黃庭鋒首做男一「方展博」上身惡搞大時代

至於首度升呢男主角的黃庭鋒，在劇中形象百變，並先後展現成功人士、熱血研究生、頹廢青年、生意失敗等不同面貌，絕對過足戲癮。

富貴千團 庭鋒嘅角色哈利，將會由一位踎躉研究生，搖身一變成為一位身家豐厚嘅成功人士。（圖片來源：TVB）
庭鋒嘅角色哈利，將會由一位踎躉研究生，搖身一變成為一位身家豐厚嘅成功人士。（圖片來源：TVB）
富貴千團 亦係一位熱血研究生。（圖片來源：TVB）
亦係一位熱血研究生。（圖片來源：TVB）

蔣志光變「丁蟹」掟「蟹仔」落街

劇情近乎天馬行空的《富貴千團》，劇集開首已擺明惡搞無綫經典商戰劇《大時代》，除剪輯了《大時代》的經典片段作為劇集opening外，黃庭鋒及蔣志光更先後方展博（劉青雲飾）及丁蟹（鄭少秋飾）上身，惡搞《大時代》中將蟹仔逐一掟落街的經典場口，配以眾人誇張而又別具喜感的演繹，期待值十足。

富貴千團 《富貴千團》一嚟就惡搞無綫經典商戰劇《大時代》。 （圖片來源：TVB）
《富貴千團》一嚟就惡搞無綫經典商戰劇《大時代》。 （圖片來源：TVB）
富貴千團 （圖片來源：TVB）
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富貴千團 （圖片來源：TVB）
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富貴千團 （圖片來源：TVB）
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富貴千團 （圖片來源：TVB）
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富貴千團 （圖片來源：TVB）
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富貴千團 （圖片來源：TVB）
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富貴千團 （圖片來源：TVB）
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撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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