富貴千團｜湯洛雯變師奶仔單眼放電 張寶兒玩伸脷 惡鬥性感老千傅嘉莉

《富貴千團》由關文深監製，杜瑞榕、辛雅、郭建樂擔任編劇，一共有十集，將由1月27日起逢周一至周五晚8點半於翡翠台播映，當中兩大人妻之一的湯洛雯將飾演一名「生意奇才師奶仔」，另一人妻張寶兒則會繼《破毒強人》後再度冧莊飾演記者，惡鬥由傅嘉莉飾演的千團成員！