富貴千團｜湯洛雯變師奶仔單眼放電 張寶兒玩伸脷 惡鬥性感老千傅嘉莉
《富貴千團》湯洛雯張寶兒鬥曬人妻魅力
《富貴千團》的演員陣容包括有黃庭鋒、湯洛雯、姚宏遠、傅嘉莉、張寶兒、黃子恆、蔣志光、Ben Sir（歐陽偉豪）、韋家雄、林穎彤、蘇皓兒等。而故事內容不但創新又瘋狂，還帶有極致的勵志色彩。
湯洛雯變師奶仔單眼放電
在劇中飾演師奶仔的湯洛雯，除了要分配時間湊小朋友、遊走街市收風兼講價外，還要經常參與千團計劃，為了成功達標更不惜施展渾身解數釋放女人魅。
張寶兒冧莊演記者玩伸脷
除了靚湯，另一位已升呢人妻的張寶兒，繼《破毒強人》後再度冧莊飾演記者，在無綫早前播映的官方預告片中，張寶兒在劇中亦不乏展現女人魅場口，其中一個伸脷表情更是電力十足，與靚湯各有各吸引。
兩大千團各出奇謀錢滾錢 3年內由負債變狂賺100億
《富貴千團》劇情講述研究生哈利（黃庭鋒飾），因為籌募科研資金，誤墮「燈神」古大師（Ben Sir飾）「股票群組」老千局，並與事件其他苦主—「財金詐騙高手」Simon Sir（蔣志光飾）、「生意奇才師奶仔」Katty（湯洛雯飾）及「古惑健身教練」Hook（姚宏遠飾）聯手追討損失。不打不相識的五人，最後組成賺錢聯盟「OPM」大玩倫敦金、股壇大莊、上市公司及IPO等各式各樣財技，最終在短短三年內錢滾錢大賺100億港元，堪稱「發達傳奇」！
傅嘉莉做敵對千團成員「PUA公關」
雖然《富貴千團》只有短短十集，但除了訊息量極龐大，出場人物亦為數不少，除了有以Simon Sir為首的千團、還有另一個以「魅力型教主」威廉（黃子恆飾）為首的千團，雖然成員只有「PUA公關」Irene（傅嘉莉飾）及「寡言幕後軍師」羅渣（泰臣飾），但同樣戰鬥力十足，對Simon Sir千團做成一定威脅！
黃庭鋒首做男一「方展博」上身惡搞大時代
至於首度升呢男主角的黃庭鋒，在劇中形象百變，並先後展現成功人士、熱血研究生、頹廢青年、生意失敗等不同面貌，絕對過足戲癮。
蔣志光變「丁蟹」掟「蟹仔」落街
劇情近乎天馬行空的《富貴千團》，劇集開首已擺明惡搞無綫經典商戰劇《大時代》，除剪輯了《大時代》的經典片段作為劇集opening外，黃庭鋒及蔣志光更先後方展博（劉青雲飾）及丁蟹（鄭少秋飾）上身，惡搞《大時代》中將蟹仔逐一掟落街的經典場口，配以眾人誇張而又別具喜感的演繹，期待值十足。