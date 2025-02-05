富貴千團結局篇｜湯洛雯主動勾引黃子恆 大膽激吻戲馬國明冇眼睇
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《富貴千團》即將迎來大結局，年初九播出的第8集中，更會有「靚湯」湯洛雯主動勾引並激吻黃子恆一幕，她笑指這場戲老公馬國明都拒絕去睇！
《富貴千團》湯洛雯激吻黃子恆
《富貴千團》第8集講到湯洛雯飾演的Katty加入了Smart CAP投資學院，跟威廉（黃子恆飾）勾結，並發生關係，湯洛雯透露這幕戲是由她主動去勾引黃子恆，要對他飛擒大咬，她直言：「我本人比較被動，又冇主動勾引人嘅經驗，所以拍攝時都好尷尬，好彩子恆好紳士，有教我點樣去做。」
湯洛雯準備使開馬國明去煮湯圓
《富貴千團》早於2021年完成拍攝，並在2022年於myTV SUPER上架，當時湯洛雯已同馬國明拍拖，她笑言：「馬生知有呢場戲，但佢話唔會睇、冇必要睇。到播出呢個劇情嘅時候，我哋會出去拜年，或者使開佢叫佢去煮湯圓。」
湯洛雯婚後冇劇拍要等公司安排
湯洛雯表示只要劇情有需要，不抗拒拍親熱戲，因為老公馬國明拍戲時都會遇到同樣情况，除非要性感演出，才會事先向他報備。她透露《富貴千團》已是她最後一部存貨，新劇要等公司安排，強調現時冇懷孕，亦冇講過婚後不拍劇。
馬國明忙到冇時間努力造人
至於蛇年會否努力造人，湯洛雯表示要隨緣，因為馬國明好忙，兩人連蜜月都未得閒去，她說：「度蜜月要等佢嘅期，佢有工作都開心，唔想做潑婦主動問，其實我哋有去短嘅旅行，但蜜月想去睇北極光，至少要兩星期，所以要等佢。」
撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG@roxannetong資料或影片來源：原文刊於新假期