《富貴千團》10集劇透線上看！黃庭鋒湯洛雯聯手百億財技大揭祕

由關文深監製，杜瑞榕、辛雅、郭建樂擔任編劇的《富貴千團》，演員陣容包括黃庭鋒、湯洛雯、姚宏遠、蔣志光、Ben Sir（歐陽偉豪）、張寶兒、黃嘉樂、黃子恆、傅嘉莉、泰臣、蘇皓兒、韋家雄、黃子雄等。由1月27日起，逢星期一至五晚8時30分翡翠台播映。