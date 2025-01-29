《富貴千團》10集劇透線上看！黃庭鋒湯洛雯聯手百億財技大揭祕
廣告
由關文深監製，杜瑞榕、辛雅、郭建樂擔任編劇的《富貴千團》，演員陣容包括黃庭鋒、湯洛雯、姚宏遠、蔣志光、Ben Sir（歐陽偉豪）、張寶兒、黃嘉樂、黃子恆、傅嘉莉、泰臣、蘇皓兒、韋家雄、黃子雄等。由1月27日起，逢星期一至五晚8時30分翡翠台播映。
《富貴千團》10集劇透線上看目錄
劇情概覽：從科研到財技跌宕起伏
《富貴千團》的故事圍繞研究生哈利（黃庭鋒飾）展開，他為籌募科研資金，加入了「燈神」古大師（Ben Sir飾）的股票群組，卻慘墮騙局血本無歸。無奈之下，哈利找上其他苦主Simon Sir（蔣志光飾）、Katty（湯洛雯飾）及Hook（姚宏遠飾）一起追討損失。「OPM」賺錢聯盟由此誕生，他們步上玩弄財技之路，涉及倫敦金、股壇大莊、上市公司甚至IPO等，賺上100億。「有人要錢為理想、有人要錢為財務自由，但當財技變成騙局，每人最後都被牽著鼻子走！」騙局越來越大，哈利等是否還可重拾初心，把騙局變回理想？
演員陣容介紹：多元角色展現演技
《富貴千團》的演員陣容堅強，黃庭鋒飾演的「哈利」是一位大學科研生，湯洛雯飾演的「Katty」是一位家庭主婦，姚宏遠飾演的「Hook」是一位金融古惑仔，蔣志光飾演的「Simon Sir」是一位退休公務員，Ben Sir飾演的「古大師」是一位過氣騙子。此外，張寶兒飾演的「Season」是一位新聞小花，黃子恆飾演的「威廉」是Smart CAP教練，傅嘉莉飾演的「Irene」是Smart CAP成員。
《富貴千團》OPM 劇情｜倉底劇農曆新年重出江湖！財技騙案盜海豪情
圖片來源：TVB