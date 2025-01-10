富貴千團 OPM 角色介紹：「賺錢聯盟」2021年參演藝人多位已經離巢

TVB農曆年期間播放的精裝劇集《富貴千團》（又稱OPM）早在2021年7月開拍，核心6位角色當中有兩位已經離巢，劇集仲有多位觸目藝員，先後於2021至2025年間先後離開TVB，今次觀眾可以喺農曆年間睇佢哋嘅演出，相信亦係短期內最後一次於大台曝光！