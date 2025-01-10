富貴千團 OPM 角色介紹：「賺錢聯盟」2021年參演藝人多位已經離巢
富貴千團 OPM 角色介紹目錄
黃庭鋒 飾演 哈利
大學科研生，後因受騙而加入OPM，區力勤之好友，徐瑩之大學師兄，喜歡杜綺琪，研發出「血滴紙」計劃，於第5集獲林雄投資，但後來發現計劃當中有誤，於第10集向警方自首造市及詐騙罪，並委託徐瑩為他繼續研發「血滴紙」，人物形象影射：伊莉莎白·霍姆斯（Elizabeth Holmes）-（Netflix 2022年劇集《新創大騙局》真人改編的原型人物）
蔣志光飾演Simon Sir（2023年7月離巢）
化名張世民，退休公務員，實為OPM主腦，與區力勤亦師亦友，後反目，九年前被控操控金融市場及發放虛假消息而判囚七年，數年前以「楊志輝」的名義向真正的張世民租房子，其後冒充其身份主理OPM，於第6集出賣OPM
Ben Sir 歐陽偉豪飾演古大師（2022年8月離巢）
投資班大師／股評人，與施晨有曖昧關係，於第10集向警方自首造市及詐騙罪
姚宏遠飾演區力勤（Hook）影射車志健
Hook，健身教練，實為OPM成員，曹家聲之好友，與何德信亦師亦友，後反目，於第10集向警方自首造市及詐騙罪，人物形象影射：車志健
張寶兒飾演記者Season
「求真社」記者Season ，原藉意潛入古柏榮身邊調查OPM的詐騙證據，後被揭發，與古柏榮有曖昧關係，於第3集登場，於第6集為調查張世民的真實身份而加入OPM
湯洛雯飾演家庭主婦Katty
家庭主婦，老公係黃嘉樂（與其奉子成婚，後離婚），後因家境問題而加入OPM，Irene之天敵，後與其勾結，於第8集加入Smart CAP，跟威廉勾結，並發生關係，於第10集發現FinTech City計劃是騙局，並托施晨轉告曹家聲，以暗中幫助OPM，於結局尾聲暗示她與Smart CAP其他成員在破產後一起捲款潛逃，並幻想其與即將自首的曹家聲互相表白。
富貴千團 OPM 劇情｜倉底劇農曆新年重出江湖！財技騙案盜海豪情
在《富貴千團》中，故事深入描繪了五位為錢而奔波的小人物——外賣速遞員、退休人士、年輕師奶、健身教練和投資班大師。他們的生活因股票群組的騙局而陷入債務危機，迫使他們組成賺錢聯盟，追求理想、家庭和自我證明。這些角色的困境與掙扎，真實地反映了現實生活中的挑戰，讓觀眾感同身受。每個人的故事都展示了在追求財富與自由過程中面臨的艱難選擇，展現出小人物的心酸與堅持。劇集不僅引發社會大眾的情感共鳴，也讓人反思自身的生活與理想，絕對是一部值得關注的作品。
隨著團隊逐步從負債走向百億的成功，他們的成長過程伴隨著理想的失落與家庭的破裂。當所謂的財技逐漸演變為騙局，成員們面臨艱難的選擇：是追求金錢，還是保持自我？劇中角色面臨的道德困境不僅是關於金錢的追求，還涉及到家庭、理想和自我價值的維護。這種深度使故事不僅停留在表面的貪婪，還深入探討了現實社會的經濟環境如何影響個人選擇。它批判了金融市場的操控和社會對金錢的崇拜，挑戰了觀眾對成功的定義。
《富貴千團》 的演員陣容十分新鮮，老戲骨蔣志光與張寶兒、黃庭鋒、湯洛雯、姚宏遠等一眾新晉小花小生的搭配組成賺錢聯盟「OPM」，令整部劇集充滿活力。這樣的成熟與年輕的組合相輔相成，形成了獨特的化學反應，讓角色之間的衝突和互動更加引人入勝。老戲骨的穩重與年輕演員的活力相遇，使得劇情更具層次感。這種代際合作不僅提升了演出質量，也讓觀眾更容易投入到故事中，感受到角色的情感與掙扎。Ben Sir在劇中的跨界演出更是為劇集增添亮點。他的表現令人驚喜，展現了他不同於以往的教授形象，充分顯示出他在演技上的多樣性，讓觀眾對他的角色充滿期待！