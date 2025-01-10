富貴千團 opm

富貴千團 OPM 角色介紹：「賺錢聯盟」2021年參演藝人多位已經離巢

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TVB農曆年期間播放的精裝劇集《富貴千團》（又稱OPM）早在2021年7月開拍，核心6位角色當中有兩位已經離巢，劇集仲有多位觸目藝員，先後於2021至2025年間先後離開TVB，今次觀眾可以喺農曆年間睇佢哋嘅演出，相信亦係短期內最後一次於大台曝光！

富貴千團 OPM 角色介紹目錄

黃庭鋒 飾演 哈利

大學科研生，後因受騙而加入OPM，區力勤之好友，徐瑩之大學師兄，喜歡杜綺琪，研發出「血滴紙」計劃，於第5集獲林雄投資，但後來發現計劃當中有誤，於第10集向警方自首造市及詐騙罪，並委託徐瑩為他繼續研發「血滴紙」，人物形象影射：伊莉莎白·霍姆斯（Elizabeth Holmes）-（Netflix 2022年劇集《新創大騙局》真人改編的原型人物）

富貴千團 opm 研究生哈利為籌募科研資金，加入有「燈神」之稱、 財演古大師的股票群組，慘墮騙局血本無歸，於是找上其他苦主Simon Sir、Katty及Hook一起追討損失。 他們及後組成賺錢聯盟「OPM」，步上玩弄財技之路...（圖片來源：富貴千團 OPM 劇照）
研究生哈利為籌募科研資金，加入有「燈神」之稱、 財演古大師的股票群組，慘墮騙局血本無歸，於是找上其他苦主Simon Sir、Katty及Hook一起追討損失。 他們及後組成賺錢聯盟「OPM」，步上玩弄財技之路…（圖片來源：富貴千團 OPM 劇照）

蔣志光飾演Simon Sir（2023年7月離巢）

化名張世民，退休公務員，實為OPM主腦，與區力勤亦師亦友，後反目，九年前被控操控金融市場及發放虛假消息而判囚七年，數年前以「楊志輝」的名義向真正的張世民租房子，其後冒充其身份主理OPM，於第6集出賣OPM

Ben Sir 歐陽偉豪飾演古大師（2022年8月離巢）

投資班大師／股評人，與施晨有曖昧關係，於第10集向警方自首造市及詐騙罪

姚宏遠飾演區力勤（Hook）影射車志健

Hook，健身教練，實為OPM成員，曹家聲之好友，與何德信亦師亦友，後反目，於第10集向警方自首造市及詐騙罪，人物形象影射：車志健

張寶兒飾演記者Season

「求真社」記者Season ，原藉意潛入古柏榮身邊調查OPM的詐騙證據，後被揭發，與古柏榮有曖昧關係，於第3集登場，於第6集為調查張世民的真實身份而加入OPM

湯洛雯飾演家庭主婦Katty

家庭主婦，老公係黃嘉樂（與其奉子成婚，後離婚），後因家境問題而加入OPM，Irene之天敵，後與其勾結，於第8集加入Smart CAP，跟威廉勾結，並發生關係，於第10集發現FinTech City計劃是騙局，並托施晨轉告曹家聲，以暗中幫助OPM，於結局尾聲暗示她與Smart CAP其他成員在破產後一起捲款潛逃，並幻想其與即將自首的曹家聲互相表白。

富貴千團 opm （圖片來源：富貴千團 OPM 劇照）
（圖片來源：富貴千團 OPM 劇照）
富貴千團 opm （圖片來源：富貴千團 OPM 劇照）
（圖片來源：富貴千團 OPM 劇照）
富貴千團 opm （圖片來源：富貴千團 OPM 劇照）
（圖片來源：富貴千團 OPM 劇照）
富貴千團 opm （圖片來源：富貴千團 OPM 劇照）
（圖片來源：富貴千團 OPM 劇照）
富貴千團 opm （圖片來源：富貴千團 OPM 劇照）
（圖片來源：富貴千團 OPM 劇照）

其他演員包括Bella林穎彤（2024年11月離巢）

Bella林穎彤飾演的曹麗麗，因家境問題而用美色引誘顧客購買倫敦金，第二集就開始大晒冷。

富貴千團 opm Bella喺新劇谷到盡晒身材。（圖片來源：mytvsuper）
Bella喺新劇谷到盡晒身材。（圖片來源：mytvsuper）

泰臣飾演 Smart CAP 成員

羅渣 泰臣於第10集因沽空股票無力平倉而導致破產並潛逃

富貴千團 opm 泰臣飾演Smart CAP成員（圖片來源：富貴千團 OPM 劇照）
泰臣飾演Smart CAP成員（圖片來源：富貴千團 OPM 劇照）

孫慧雪飾演 求真社編輯（2023年10月離巢）

富貴千團 opm （圖片來源：富貴千團 OPM 劇照）
（圖片來源：富貴千團 OPM 劇照）

蘇皓兒飾徐瑩

大學科研生，曹家聲（黃庭鋒）之大學師妹，於第2集登場，於第10集獲曹家聲委託為他繼續研發「血滴紙」

富貴千團 opm （圖片來源：富貴千團 OPM 劇照）
（圖片來源：富貴千團 OPM 劇照）

黃子雄飾演陸承霖

盛唐國際主席兼行政總裁，FinTech City計劃創辦人，陸超蓮之父，於第7集登場，於第10集因FinTech City計劃失敗而被政府列入投標黑名單，亦令集團股價大跌

富貴千團 opm （圖片來源：富貴千團 OPM 劇照）
（圖片來源：富貴千團 OPM 劇照）

富貴千團 OPM 劇情｜倉底劇農曆新年重出江湖！財技騙案盜海豪情

在《富貴千團》中，故事深入描繪了五位為錢而奔波的小人物——外賣速遞員、退休人士、年輕師奶、健身教練和投資班大師。他們的生活因股票群組的騙局而陷入債務危機，迫使他們組成賺錢聯盟，追求理想、家庭和自我證明。這些角色的困境與掙扎，真實地反映了現實生活中的挑戰，讓觀眾感同身受。每個人的故事都展示了在追求財富與自由過程中面臨的艱難選擇，展現出小人物的心酸與堅持。劇集不僅引發社會大眾的情感共鳴，也讓人反思自身的生活與理想，絕對是一部值得關注的作品。

隨著團隊逐步從負債走向百億的成功，他們的成長過程伴隨著理想的失落與家庭的破裂。當所謂的財技逐漸演變為騙局，成員們面臨艱難的選擇：是追求金錢，還是保持自我？劇中角色面臨的道德困境不僅是關於金錢的追求，還涉及到家庭、理想和自我價值的維護。這種深度使故事不僅停留在表面的貪婪，還深入探討了現實社會的經濟環境如何影響個人選擇。它批判了金融市場的操控和社會對金錢的崇拜，挑戰了觀眾對成功的定義。

《富貴千團》 的演員陣容十分新鮮，老戲骨蔣志光與張寶兒、黃庭鋒、湯洛雯、姚宏遠等一眾新晉小花小生的搭配組成賺錢聯盟「OPM」，令整部劇集充滿活力。這樣的成熟與年輕的組合相輔相成，形成了獨特的化學反應，讓角色之間的衝突和互動更加引人入勝。老戲骨的穩重與年輕演員的活力相遇，使得劇情更具層次感。這種代際合作不僅提升了演出質量，也讓觀眾更容易投入到故事中，感受到角色的情感與掙扎。Ben Sir在劇中的跨界演出更是為劇集增添亮點。他的表現令人驚喜，展現了他不同於以往的教授形象，充分顯示出他在演技上的多樣性，讓觀眾對他的角色充滿期待！


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圖片來源：TVB

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