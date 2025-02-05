富貴千團結局篇｜27歲雙料華姐林可悅變身拜金小三 現實同樣火辣 當年輸畀呢一位

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TVB《富貴千團》將於本周五（2月7日）大結局，近日劇中出現了一名性感火辣的拜金小三Angel，成功引起不少網民關注，原來她真身係現年27歲的雙料華姐林可悅（Angela）。

《富貴千團》林可悅 展現超強柔軟度

林可悅在《富貴千團》與黃嘉樂的床戲引起了觀眾的廣泛關注，一開場林可悅已展現出其超強的柔軟度，並穿著性感的Bra Top，大騷其完美身形，網民對此讚不絕口，並對她的真實身份感到好奇，原來林可悅是選美出身，2016年曾參加紐約華裔小姐選舉，並獲得「最佳旗袍演繹」及「友誼小姐」獎，同屆冠軍為余思霆。現時林可悅更已考獲健身教練牌，難怪身形超Fit！

富貴千團 林可悅在《富貴千團》中飾演拜金小三Angel。（圖片來源：TVB）
林可悅在《富貴千團》中飾演拜金小三Angel。（圖片來源：TVB）
富貴千團 對住大婆湯洛雯都冇面畀。（圖片來源：TVB）
對住大婆湯洛雯都冇面畀。（圖片來源：TVB）
富貴千團 表現相當吸睛。（圖片來源：TVB）
表現相當吸睛。（圖片來源：TVB）

大讚黃嘉樂拍床戲勁專業

談到與黃嘉樂的床戲，林可悅接受TVB訪問時，坦言拍攝前十分緊張：「因為係第一次拍床戲，拍攝當日仲要係第一次同嘉樂真人見面，就已經要攬住喺床上面試戲。拍攝嘅時候嘉樂勁專業，一次NG都冇，而且只要一cut機，我哋兩個都會即刻分開，一開機先黐返埋一齊，所以拍嗰陣一直係咁分開、黐埋，分開、黐埋。嘉樂成個過程都好gentlemen、好nice，完全冇令我尷尬，有咗今次經驗，我以後拍床戲應該都唔會太驚。」

富貴千團 另一幕就係同黃家樂的床上戲。（圖片來源：TVB）
另一幕就係同黃家樂的床上戲。（圖片來源：TVB）
富貴千團 林可悅穿著Bra Top上陣，網民都話佢好拼搏。（圖片來源：TVB）
林可悅穿著Bra Top上陣，網民都話佢好拼搏。（圖片來源：TVB）
富貴千團 仲有一幕要一邊做瑜伽動作、一邊反白眼、講電話。（圖片來源：TVB）
仲有一幕要一邊做瑜伽動作、一邊反白眼、講電話。（圖片來源：TVB）
富貴千團 證明林可悅筋骨好柔軟！（圖片來源：TVB）
證明林可悅筋骨好柔軟！（圖片來源：TVB）

《愛回家》曾飾演近30個小角色

曾於美國留學的林可悅，回港後在2018及19年兩度參選港姐，雖然均未能成功入圍，但仍被睇中，獲安排入讀2019年TVB藝員訓練班，畢業後簽入TVB。林可悅自小立志加入TVB，因此不介意扮演各種小角色，她在處境劇《愛·回家之開心速遞》中已扮演過近30個不同的角色，包括路人、美女、新娘、護士、記者、名媛、天氣小姐、模特兒及妃子等。

此外，在2021年的《七公主》及《我家無難事》中，林可悅也扮演過多個角色，如客人、途人、替身、朋友、記者及情侶替身等，出場集數多達19集。也有網民記得，她曾在古裝劇《痞子殿下》中，飾演「八嬌」之一的碧澄。

富貴千團 2016年林可悅參選華姐，獲得「最佳旗袍演繹」及「友誼小姐」獎。（圖片來源：FB@Angela Lammy）
2016年林可悅參選華姐，獲得「最佳旗袍演繹」及「友誼小姐」獎。（圖片來源：FB@Angela Lammy）
富貴千團 同屆冠亞季軍分別為余思霆（左二）、娜娜（左一）及金子涵（右二）。（圖片來源：IG@misschinesepageant）
同屆冠亞季軍分別為余思霆（左二）、娜娜（左一）及金子涵（右二）。（圖片來源：IG@misschinesepageant）
富貴千團 2019年的港姐選舉中，林可悅曾打入第二輪面試。（圖片來源：TVB）
2019年的港姐選舉中，林可悅曾打入第二輪面試。（圖片來源：TVB）
富貴千團 林可悅（左一）是《痞子殿下》八嬌之一的碧澄。（圖片來源：IG@angela.lammy）
林可悅（左一）是《痞子殿下》八嬌之一的碧澄。（圖片來源：[email protected]
富貴千團 這是她少有的有名字角色。（圖片來源：TVB）
這是她少有的有名字角色。（圖片來源：TVB）
富貴千團 造型亦相當有睇頭。（圖片來源：IG@angela.lammy）
造型亦相當有睇頭。（圖片來源：[email protected]
富貴千團 仲有林可悅《金宵大廈2》造型。（圖片來源：IG@angela.lammy）
仲有林可悅《金宵大廈2》造型。（圖片來源：[email protected]
富貴千團 林可悅亦係《愛回家》常客。（圖片來源：IG@angela.lammy）
林可悅亦係《愛回家》常客。（圖片來源：[email protected]
富貴千團 （圖片來源：IG@angela.lammy）
（圖片來源：[email protected]
富貴千團 Angela年紀輕輕已經考獲健身教練牌，身形難怪咁弗。（圖片來源：IG@angela.lammy）
Angela年紀輕輕已經考獲健身教練牌，身形難怪咁弗。（圖片來源：[email protected]
富貴千團 （圖片來源：IG@angela.lammy）
（圖片來源：[email protected]
富貴千團 （圖片來源：IG@angela.lammy）
（圖片來源：[email protected]
富貴千團 （圖片來源：IG@angela.lammy）
（圖片來源：[email protected]
富貴千團 （圖片來源：IG@angela.lammy）
（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、FB@Angela Lammy、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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