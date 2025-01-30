賀歲劇《富貴千團》大尺度場面曝光 劇情大暴走：合家歡時段播呢啲?
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TVB每年農曆年賀歲檔期都會安排開播喜劇，讓觀眾一家大細都能夠開開心心齊齊煲劇。今年就安排短劇《富貴千團》將由1月27日起，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映，不過第三集劇情超大尺度，睇到令人心癢癢！
賀歲劇《富貴千團》大尺度場面曝光
《富貴千團》原名為《OPM》，在2022年線上首播，獲安排在2025年賀歲黃金檔播出。《富貴千團》是一齣真人真事改編、小人物發達翻身為主題的10集短劇。演員陣容包括黃庭鋒、湯洛雯、姚宏遠、傅嘉莉、張寶兒、黃子恆、蔣志光、Ben Sir（歐陽偉豪），近4成演員已離巢⋯⋯
不過即將在年初2晚上八點半播出的《富貴千團》第三集就突然畫風大變，大玩制服誘惑，一班女演員身穿激短校服做學生妹，飾演女教師的黃子桐更大曬傲人上圍。
劇情大暴走 超大尺度場面惹爭議
之後劇情開始大暴走，「女教師」黃子桐突然要叫學生玩敲擊樂，不斷帶頭打學生屁股，學生們都開始瘋狂互打，尺度極大搞到網民都不禁留言質疑：「依套劇可唔可以喺合家歡時段播㗎」
女教師黃子桐曾演賀歲片妓女 私下背景大起底
在以上片段飾演女教師的黃子桐，曾經在去年賀歲片《本尊就位》中飾演妓女甘藍，當時已經一度惹來網民關注。黃子桐外表標緻身材火辣，原來私下更為學霸一名。
現年28歲的黃子桐在香港大學主修中文及犯罪學系，曾經一度擔任醫療機構的營運主管。黃子桐在2018年參加香港小姐入圍最後12強，在2020年正式成為TVB合約藝人。黃子桐入行後並沒有忽略學業，反而一邊拍劇，一邊完成中文大學的碩士學位，主修公共衛生。
圖片來源：TVB、mytv super、IG@rachelw603資料或影片來源：原文刊於新假期