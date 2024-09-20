啦啦隊女神秀秀子「朝天蹬」開波 超犯規姿勢網民激讚：有一個大膽的想法

富邦悍將棒球隊於本月14及15日舉辦年度「寵愛女孩」主題活動，而15日的開球儀式由Fubon Angels的大隊長秀秀子擔任開球代表。秀秀子以「朝天蹬」方式開波，喺球場上大騷超強柔軟度同長腿，連環獲網民激讚！

