富邦悍將 開球儀式

啦啦隊女神秀秀子「朝天蹬」開波 超犯規姿勢網民激讚：有一個大膽的想法

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富邦悍將棒球隊於本月14及15日舉辦年度「寵愛女孩」主題活動，而15日的開球儀式由Fubon Angels的大隊長秀秀子擔任開球代表。秀秀子以「朝天蹬」方式開波，喺球場上大騷超強柔軟度同長腿，連環獲網民激讚！

富邦悍將大隊長秀秀子驚人的「朝天蹬」姿勢開球

台灣富邦悍將早前舉辦了「寵愛女孩」主題活動，22位啦啦隊女孩全員到齊，其中由大隊長秀秀子以一個驚人的「朝天蹬」姿勢投出了開球。有趣的是，雖然秀秀子本身是左撇子，但她選擇用右手來投球，原因竟因為秀秀子認為自己的左臉比較好。

根據台媒報導，原來這個開球動作是悍將的投手教練建議，她更笑言「感覺教練對我比我對我自己還有自信！而且叮囑我一定要站穩！一氣呵成！」。雖然「朝天蹬」是舞蹈系學生的基本技能，但她已很久沒練習，她坦言由於開球前過度練習，比賽當天她在跳應援時感到大腿有些抽筋。

富邦悍將 開球儀式 秀秀子在開球前不斷地在場下練習，甚至還在牆壁上掛腳拉筋，吸引了其他女孩的目光。（圖片來源：FB@富邦悍將）
秀秀子在開球前不斷地在場下練習，甚至還在牆壁上掛腳拉筋，吸引了其他女孩的目光。（圖片來源：FB@富邦悍將）

網民大讚秀秀子非常厲害「秀秀子最讚了」「能踢這麼高 非常厲害」「這柔軟度真的只能佩服」「我有一個大膽的想法」「啦啦隊才是球賽的重點」「這姿勢會很深」「被秀秀子圈粉了」「我就問有多少人“截圖+放大」「讚讚讚 姿勢解鎖」

富邦悍將 開球儀式 秀秀子坦言由於開球前過度練習，比賽當天她在跳應援時感到大腿有些抽筋（圖片來源：ig＠showshowz1124）
秀秀子坦言由於開球前過度練習，比賽當天她在跳應援時感到大腿有些抽筋（圖片來源：ig＠showshowz1124）

秀秀子多才多藝 唔止識跳舞 變魔術都得？

秀秀子原名王永秀，舞蹈專業出身的她不僅擅長各種舞蹈，更是多才多藝，識變魔術、彈吉他、國術、川劇變臉等。2019年加入富邦悍將成為其啦啦隊隊員，2020年起曾加入女團「L.C.G.勵齊女孩」，其後自行宣布因個人因素及合約問題，於同年6月21日後暫停相關活動。

富邦悍將 開球儀式 （圖片來源：ig＠showshowz1124）
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富邦悍將 開球儀式 （圖片來源：ig＠showshowz1124）
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富邦悍將 開球儀式 （圖片來源：ig＠showshowz1124）​
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撰文：東方新地圖片來源：FB@富邦悍將、ig＠showshowz1124、ig＠showshowz1124​

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