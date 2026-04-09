寒戰1994｜雲集10大影帝同框！周潤發梁家輝古天樂封帝戰績大盤點
1｜周潤發三度封帝 資深大律師身份登場
70歲的發哥在《寒戰1994》中飾演資深大律師簡奧偉，這個角色承接《寒戰2》的劇情線，預告片中他重現經典金句「我講過，下半世我咩都唔做，淨係招呼佢一個」，瞬間勾起影迷回憶。作為三屆金像影帝得主，周潤發分別於1987年憑《英雄本色》、1988年憑《龍虎風雲》及1990年憑《阿郎的故事》三度封帝，其中《阿郎的故事》更展現其內斂細膩演技，成功擺脫早期英雄形象。今次在《寒戰1994》中，發哥以律師身份掌握關鍵線索，相信又會為觀眾帶來驚喜演出。
2｜梁家輝雙時空演出 四屆影帝實力保證
現年68歲的梁家輝在《寒戰1994》中分飾2017年的前警務處副處長。作為史上最多影帝得主之一，梁家輝合共四次封帝，包括1984年憑《垂簾聽政》、1990年《愛在別鄉的季節》、1993年《92黑玫瑰對黑玫瑰》及2006年憑《黑社會》再奪影帝。他戲路極廣，能駕馭喜劇與黑幫角色，《黑社會》中沉穩而具壓迫感的演出尤其備受肯定。今次在《寒戰1994》中，梁家輝要演繹李文彬從年輕到中年的轉變，絕對是演技大考驗。
3｜郭富城警務處處長坐鎮 連莊影帝魅力不減
60歲的城城在《寒戰1994》中繼續飾演警務處處長劉傑輝，與周潤發聯手追查李文彬失蹤真相。郭富城曾於2016年憑《踏雪尋梅》獲得金像獎影帝；並在2006年憑《三岔口》、2007年憑《父子》連續兩年奪得金馬獎最佳男主角，成為少數連莊影帝之一。《父子》中其飾演失敗父親，情緒層次複雜，顛覆偶像形象，成功轉型為實力派演員。在《寒戰》系列中，郭富城的劉傑輝角色深入民心，今次在前傳中相信會有更多精彩發揮。
4｜古天樂候任特首亮相 2018年封帝實至名歸
55歲的古仔在《寒戰1994》中飾演候任特首葉舜廷，預告片中他在上任前夕面對動盪變局，神情凝重。古天樂於2018年憑《殺破狼·貪狼》首度奪得香港電影金像獎最佳男主角，片中他飾演一名為尋女遠赴泰國的父親，動作與情感並重，展現高度投入的演出。多年來累積穩定作品量，此次封帝被視為對其長期努力的肯定。今次在《寒戰1994》中，古天樂要演繹政治人物的複雜心理，相信又是另一次演技突破。
5｜鄭則仕神秘角色現身 兩屆影帝細膩演技
74歲的鄭則仕在《寒戰1994》中的角色暫時保密，但以其深厚演技功底，相信會為電影增添不少看點。鄭則仕以細膩演技見稱，曾兩度奪得金像影帝，分別為1986年憑《何必有我？》及1996年憑《三個受傷的警察》。他擅長演繹社會邊緣人物，《何必有我？》中對弱勢群體的刻畫尤其感人，成為其代表作之一。今次在《寒戰1994》這部群星雲集的作品中，鄭則仕的演出必定值得期待。
6｜太保角色成謎 2019年封帝備受肯定
75歲的太保在《寒戰1994》中的角色同樣神秘，但憑其近年的出色表現，相信會有精彩演出。太保於2020年憑《叔·叔》奪得第39屆香港電影金像獎最佳男主角，片中他飾演晚年同志男性，面對家庭與自我身份的掙扎，其內斂克制的演出獲一致好評，亦為其從影多年後的重要里程碑。今次加盟《寒戰1994》，太保的演技實力必定為電影加分不少。
7｜吳慷仁台灣實力派 2023年金馬封帝
43歲的吳慷仁在《寒戰1994》中的角色暫未曝光，但作為台灣新生代實力派演員，其加盟已令影迷期待不已。吳慷仁於2023年憑《富都青年》奪得第60屆金馬獎最佳男主角，片中他飾演馬來西亞底層無證移工，以近乎無對白的演出呈現壓抑人生，其肢體與眼神表達極具感染力，被評為其演藝生涯巔峰之作。今次首度參演港產片，相信會為《寒戰1994》帶來不同的演技風格。
8｜謝君豪經典演技重現 1997年金馬影帝
63歲的謝君豪在《寒戰1994》中同樣有重要角色，憑其深厚的舞台劇功底，必定會有出色發揮。謝君豪於1997年憑《南海十三郎》奪得第34屆金馬獎最佳男主角，片中他飾演粵劇編劇江譽鏐（南海十三郎），將角色由才華橫溢到精神崩潰的轉變演繹得淋漓盡致，至今仍被視為華語影壇經典表演。今次在《寒戰1994》中，謝君豪的演技實力相信會為電影增添不少戲劇張力。
9｜劉俊謙年輕李文彬 2023年評論學會封帝
37歲的劉俊謙在《寒戰1994》中飾演1994年的年輕李文彬，與梁家輝形成跨時空的角色呼應。劉俊謙於2023年憑《年少日記》奪得香港電影評論學會大獎最佳男演員，片中他飾演教師角色，逐步揭開童年創傷與家庭壓力，表演層次細膩且情緒克制，成功建立新一代實力派演員形象。今次在《寒戰1994》中，劉俊謙要演繹年輕時期的李文彬，與吳彥祖飾演的蔡元祺展開宿命對決。
10｜白只神秘現身 2014年評論學會影帝
現年46歲的白只在《寒戰1994》中的角色暫時保密，但以其突破性的演技風格，相信會為電影帶來驚喜。白只於2015年憑《踏血尋梅》奪得香港電影評論學會大獎最佳男演員（同時亦獲金像獎最佳男配角），他在片中飾演心理複雜的邊緣青年，表演極具張力與真實感，被評論界高度評價為突破性演出。今次加盟《寒戰1994》，白只的演技實力必定會為這部群星薈萃的作品增添更多看點。
雙雄暗戰引爆期待 吳彥祖劉俊謙宿命對決
預告片中最令人期待的莫過於吳彥祖飾演的警務處行動副處長蔡元祺與劉俊謙飾演的年輕李文彬之間的宿命交鋒。蔡元祺極具城府地拋出一句「有啲嘢，做得唔講得，有啲講得唔做得，明唔明？」，而滿腔熱血的李文彬則毫不退讓地反擊「你真係以為，香港你揸莊？」這場亦戰亦友、亦正亦邪的雙雄暗戰，延續了《寒戰》系列一貫冷冽的博弈張力，加上十位影帝的精湛演技加持，絕對是今年最不容錯過的港產片巨作！