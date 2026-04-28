《寒戰1994》首映曬冷9大影帝！周潤發激罕咀爆鄭裕玲 梁家輝欽點劉俊謙做接班人！

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堪稱港產片近年最鼎盛陣容的電影《寒戰1994》昨日（27日）舉行全球記者會及首映禮，場面墟冚到嚇親人！現場星光熠熠，最震撼的莫過於周潤發、郭富城、梁家輝等九大影帝世紀同框，簡直重現港片黃金盛世！全晚高潮迭起，發哥周潤發不但拖實發嫂壓軸登場，更在台上激罕「咀爆」大會主持Do姐鄭裕玲，而影帝梁家輝更公開點名，大讚後輩劉俊謙的演出精彩到令他「懷疑人生」，欽點接班人的意味極濃，引爆全場話題！

寒戰1994曬冷九大影帝

電影《寒戰1994》卡士陣容強勁到難以複製，單是影帝級人馬已佔九席，包括周潤發、郭富城、梁家輝、劉俊謙、吳慷仁、謝君豪、鄭則士、太保及白只，再加上吳彥祖、廖子妤、王丹妮、陳家樂、MIRROR成員楊樂文（Lokman）及邱士縉（Stanley）、魏浚笙（Jeffrey）等超過20位紅星，齊集戲曲中心行紅地氈，場面墟冚。雖然郭富城因塞車一度遲到，但無損現場氣氛。紅地氈上，發哥、城城及梁家輝更主動讓出前排「C位」予鄭則仕等前輩，而吳彥祖與劉俊謙則為企位上演「扭抱」互讓場面，盡顯大將之風與劇組好感情。

周潤發全場焦點咀爆Do姐

全晚焦點絕對落在壓軸登場的發哥周潤發身上！他先與發嫂溫馨行紅氈，之後在台上更化身「氣氛擔當」，不但與梁家輝全程拖實對方，又帶頭坐到台前方便傳媒拍照，更拿出手機與全體演員及傳媒大玩自拍。期間發哥嫌燈光不夠，搞笑大呼被遮光，又叫大家「笑吓啦！」，盡顯親民鬼馬一面。最令人驚喜的一幕，是發哥在活動尾聲突然情不自禁親吻了擔任主持的Do姐鄭裕玲，經典畫面重現，即時令全場high爆，掀起整晚最高潮！

梁家輝睇好劉俊謙讚到懷疑人生

除了發哥搶鏡，梁家輝與劉俊謙的互動亦成為另一焦點。戲中劉俊謙飾演梁家輝角色的年輕版，當Do姐問及二人是否相像時，梁家輝毫不吝嗇地大讚後輩，更語出驚人表示：「上次記者會已講過，自己看完《寒戰1994》開始懷疑人生，他的演出實在太精彩！」此番言論被視為影帝級的傳承與肯定，梁家輝的公開讚賞無疑是為劉俊謙打下最強心針，令外界對這位新晉影帝的演出更加期待，完美演繹「薪火相傳」。

寒戰宇宙佈局曝光續集有望

梁家輝在記者會上亦意外透露了《寒戰》系列的未來動向，他大讚導演梁樂民非常醒目，似乎已為續集鋪路，更笑言可以繼續拍95、96、《寒戰III》及《寒戰IV》等。他感性表示：「今日最開心的一件事，是見到我一班舊夥計，原來我在《寒戰》所犧牲的一班人，在1994時是這樣子的。」這番話暗示了《寒戰1994》作為前傳，將會解開前作的不少謎團，同時也為「寒戰宇宙」的宏大佈局埋下伏筆，令一眾系列粉絲期待值爆燈。

寒戰1994 周潤發 （圖片來源：Viu1HK）
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寒戰1994 周潤發 （圖片來源：東方新地）
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寒戰1994 周潤發 （圖片來源：東方新地）
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寒戰1994 周潤發 （圖片來源：東方新地）
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寒戰1994 周潤發 （圖片來源：東方新地）
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寒戰1994 周潤發 （圖片來源：東方新地）
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寒戰1994 周潤發 （圖片來源：東方新地）
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寒戰1994 周潤發 （圖片來源：東方新地）
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寒戰1994 周潤發 （圖片來源：東方新地）
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寒戰1994 周潤發 （圖片來源：東方新地）
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圖片來源：Viu1HK、東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期

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