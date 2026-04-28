《寒戰1994》首映曬冷9大影帝！周潤發激罕咀爆鄭裕玲 梁家輝欽點劉俊謙做接班人！

堪稱港產片近年最鼎盛陣容的電影《寒戰1994》昨日（27日）舉行全球記者會及首映禮，場面墟冚到嚇親人！現場星光熠熠，最震撼的莫過於周潤發、郭富城、梁家輝等九大影帝世紀同框，簡直重現港片黃金盛世！全晚高潮迭起，發哥周潤發不但拖實發嫂壓軸登場，更在台上激罕「咀爆」大會主持Do姐鄭裕玲，而影帝梁家輝更公開點名，大讚後輩劉俊謙的演出精彩到令他「懷疑人生」，欽點接班人的意味極濃，引爆全場話題！