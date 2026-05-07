《寒戰1994》沙田偉華中心神還原啟德機場 網民揭商場都市傳說更嚇人！

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電影《寒戰1994》票房破千萬，周潤發、郭富城、梁家輝、古天樂等巨星坐鎮固然吸睛，但近日最令網民嘩然的竟然不是演員，而是片中一幕「啟德機場離境大堂」——原來這個令人秒回90年代的場景，並非CG特效，亦非搭建片場，而是借用了沙田偉華中心實地拍攝！消息一出即引爆討論，網民大讚「搵景果個真係勁」，更有人發現這個商場不止一次扮演啟德機場，背後仲有一段流傳多年的都市傳說，令偉華中心瞬間成為全城熱話的神祕地標。

《寒戰1994》沙田偉華中心秒變啟德機場

社交平台Threads近日有網民以《寒戰1994》電影劇照與沙田偉華中心地下某位置作對比，發現劇組只是在商場加裝啟德機場標誌性的黃色告示牌及候機座位，再配合飾演空姐及乘客的臨時演員，整個場景即時「秒變」1998年前的啟德離境大堂。啟德機場於1998年7月完成歷史任務後正式關閉，其特色大堂至今仍是上一代港人的集體回憶，而偉華中心因為裝潢多年未有大翻新，保留了濃厚的90年代氣息，成為劇組還原舊時代場景的絕佳選擇。

網民熱議偉華中心「凍齡」裝潢勁過CG

帖文一出即引來大量網民留言讚嘆，「犀利，咁都起到個景」、「唔怪得睇嘅時候覺得唔似純CG，原來係善用舊商場搭實景！」、「偉華真係好似停留咗係90年代」、「你講咗出嚟之後，搞到我每次行落去搭小巴都好似穿越咁樣」。亦有沙田街坊留言稱，兩年前某晚曾經過現場附近，親眼見到有電影劇組取景拍攝，當時未知是甚麼製作，如今終於真相大白。《寒戰1994》官方小編亦現身回應：「劇組整到，你又認到，勁！」「好佩服搵景嘅同事，真係好厲害！」

廖子妤爆料《梅艷芳》都曾借沙田場地扮啟德

有份出演《寒戰1994》的金像獎影后廖子妤亦轉發帖文，大讚「好犀利，佩服美術指導」，更主動爆料指自己拍攝電影《梅艷芳》期間，劇中同樣有啟德機場的情節，當時劇組則利用了沙田大會堂來扮演啟德機場。換言之，沙田區內至少有兩個地點曾經在大銀幕上「變身」成為已消失的啟德機場，可見這個區域的建築風格確實自帶一種懷舊濾鏡，難怪被美術指導們視為寶藏取景地。

偉華中心神祕走廊長期空置 網民驚呼「沙田結界」

不過偉華中心的話題性遠不止於電影取景。早前有沙田街坊在網上發文，提及偉華中心連接新城市廣場的位置，有一處以仿古設計的走廊展覽場長期空置，從圖片可見該處有一條長型走廊，兩邊以紅磚牆身設計，牆身內嵌了展覽品，天花板掛有大紅燈籠，中間放了多張石櫈，整體充滿中國式擺設風格。樓主好奇發問：「有冇人同我一樣覺得呢個位好靈異，喺寸金尺土嘅商場，竟然有個空間長期唔放租，淨係擺陳設品」，更指該處還有管理員看守，懷疑是否與風水有關。

網民惡搞「唔好提當年單嘢」製造懸疑氣氛

帖文引來大量網民以神祕口吻留言，「沙田結界其中一個點」、「唔好提當年單嘢啦」、「好似係同單天水圍五芒星有關」、「好多人講講下就失蹤埋」，刻意營造恐怖氣氛。不過亦有住在沙田超過40年的舊街坊表示從未聽過任何事故，直言「真定假呀，個個都懶神秘又唔講得，咪鬼留言啦」，有網民更指出這些留言只是以流言製造法惡搞，利用別人好奇心產生話題，與「天水圍六星陣」一樣屬於沒有實質內容的都市傳說。

沙田舊街坊拆解謎團：地契列明公共空間

最終有一位居住在沙田數十年的舊街坊出來拆解謎團，表示該處很有可能是地契列明的公共空間，所以業主根本不能將其出租作商業用途，只能以擺設形式開放。從電影中的「時光倒流」取景聖地，到現實中的「靈異結界」都市傳說，沙田偉華中心這個看似平平無奇的舊商場，竟然同時承載住港人的集體回憶與獵奇想像，難怪有網民總結：「偉華真係好似停留咗係90年代」——或者正正因為它的「凍齡」，先至令大銀幕同都市傳說都揀中了它。

寒戰1994 沙田偉華中心 （圖片來源：《寒戰1994》劇照）
（圖片來源：《寒戰1994》劇照）
寒戰1994 沙田偉華中心 啟德機場（圖片來源：網上圖片）
啟德機場（圖片來源：網上圖片）
寒戰1994 沙田偉華中心 （圖片來源：threads）
（圖片來源：threads）
寒戰1994 沙田偉華中心 （圖片來源：threads）
（圖片來源：threads）
寒戰1994 沙田偉華中心 （圖片來源：threads）
（圖片來源：threads）
寒戰1994 沙田偉華中心 （圖片來源：《梅艷芳》劇照）
（圖片來源：《梅艷芳》劇照）
寒戰1994 沙田偉華中心 廖子妤爆料《梅艷芳》都曾借沙田場地扮啟德（圖片來源：《梅艷芳》劇照）
廖子妤爆料《梅艷芳》都曾借沙田場地扮啟德（圖片來源：《梅艷芳》劇照）
寒戰1994 沙田偉華中心 有沙田街坊提及偉華中心連接新城市廣場的位置，發現有處走廊展覽場長期空置，好奇它的真正用途。（圖片來源：wendy428@unsplash）
有沙田街坊提及偉華中心連接新城市廣場的位置，發現有處走廊展覽場長期空置，好奇它的真正用途。（圖片來源：wendy428@unsplash）
寒戰1994 沙田偉華中心 事主認係寸金尺土的商場，竟然有個空間長期唔放租，還有管理員看守感到奇怪。（圖片來源：《回魂夜》劇照）
事主認係寸金尺土的商場，竟然有個空間長期唔放租，還有管理員看守感到奇怪。（圖片來源：《回魂夜》劇照）

從圖片可見，該處有一條長型走廊，兩邊以紅磚牆身設計，及在牆身內嵌了展覽品，而天花板掛有大紅燈籠，整個都是中國式擺設設計，中間位置則放了多張石櫈，有網民直言看起來像「靈堂」，亦有人說該處以往是酒樓。不過大部分網友留言疑似是惡搞，指該處是「沙田結界其中一個點」、「唔好提當年單嘢啦」、「好似係同單天水圍五芒星有關」、「好多人講講下就失蹤埋」，稱該處曾有事發生。

寒戰1994 沙田偉華中心 整個都是中國式擺設設計，有網民直言看起來像「靈堂」。（圖片來源：「沙田之友」@FB群組）
整個都是中國式擺設設計，有網民直言看起來像「靈堂」。（圖片來源：「沙田之友」@FB群組）

另外亦有沙田舊街坊對於留言感好奇，「真定假呀，個個都懶神秘又唔講得，咪鬼留言啦」、「我住沙田40年都未聽過咩事，而且差唔多日日經過，好想知呀」，有網民指帖文的留言以流言製造法去惡搞，利用別人好奇心產生，像「天水圍六星陣」，是沒有內容的留言。

寒戰1994 沙田偉華中心 （圖片來源：《失蹤》劇照）
（圖片來源：《失蹤》劇照）

圖片來源：《寒戰1994》劇照、網上圖片、threads、《梅艷芳》劇照、wendy428@unsplash、《回魂夜》劇照、「沙田之友」@FB群組、《失蹤》劇照資料或影片來源：原文刊於新假期

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