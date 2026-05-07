《寒戰1994》沙田偉華中心神還原啟德機場 網民揭商場都市傳說更嚇人！
《寒戰1994》沙田偉華中心秒變啟德機場
社交平台Threads近日有網民以《寒戰1994》電影劇照與沙田偉華中心地下某位置作對比，發現劇組只是在商場加裝啟德機場標誌性的黃色告示牌及候機座位，再配合飾演空姐及乘客的臨時演員，整個場景即時「秒變」1998年前的啟德離境大堂。啟德機場於1998年7月完成歷史任務後正式關閉，其特色大堂至今仍是上一代港人的集體回憶，而偉華中心因為裝潢多年未有大翻新，保留了濃厚的90年代氣息，成為劇組還原舊時代場景的絕佳選擇。
網民熱議偉華中心「凍齡」裝潢勁過CG
帖文一出即引來大量網民留言讚嘆，「犀利，咁都起到個景」、「唔怪得睇嘅時候覺得唔似純CG，原來係善用舊商場搭實景！」、「偉華真係好似停留咗係90年代」、「你講咗出嚟之後，搞到我每次行落去搭小巴都好似穿越咁樣」。亦有沙田街坊留言稱，兩年前某晚曾經過現場附近，親眼見到有電影劇組取景拍攝，當時未知是甚麼製作，如今終於真相大白。《寒戰1994》官方小編亦現身回應：「劇組整到，你又認到，勁！」「好佩服搵景嘅同事，真係好厲害！」
廖子妤爆料《梅艷芳》都曾借沙田場地扮啟德
有份出演《寒戰1994》的金像獎影后廖子妤亦轉發帖文，大讚「好犀利，佩服美術指導」，更主動爆料指自己拍攝電影《梅艷芳》期間，劇中同樣有啟德機場的情節，當時劇組則利用了沙田大會堂來扮演啟德機場。換言之，沙田區內至少有兩個地點曾經在大銀幕上「變身」成為已消失的啟德機場，可見這個區域的建築風格確實自帶一種懷舊濾鏡，難怪被美術指導們視為寶藏取景地。
偉華中心神祕走廊長期空置 網民驚呼「沙田結界」
不過偉華中心的話題性遠不止於電影取景。早前有沙田街坊在網上發文，提及偉華中心連接新城市廣場的位置，有一處以仿古設計的走廊展覽場長期空置，從圖片可見該處有一條長型走廊，兩邊以紅磚牆身設計，牆身內嵌了展覽品，天花板掛有大紅燈籠，中間放了多張石櫈，整體充滿中國式擺設風格。樓主好奇發問：「有冇人同我一樣覺得呢個位好靈異，喺寸金尺土嘅商場，竟然有個空間長期唔放租，淨係擺陳設品」，更指該處還有管理員看守，懷疑是否與風水有關。
網民惡搞「唔好提當年單嘢」製造懸疑氣氛
帖文引來大量網民以神祕口吻留言，「沙田結界其中一個點」、「唔好提當年單嘢啦」、「好似係同單天水圍五芒星有關」、「好多人講講下就失蹤埋」，刻意營造恐怖氣氛。不過亦有住在沙田超過40年的舊街坊表示從未聽過任何事故，直言「真定假呀，個個都懶神秘又唔講得，咪鬼留言啦」，有網民更指出這些留言只是以流言製造法惡搞，利用別人好奇心產生話題，與「天水圍六星陣」一樣屬於沒有實質內容的都市傳說。
沙田舊街坊拆解謎團：地契列明公共空間
最終有一位居住在沙田數十年的舊街坊出來拆解謎團，表示該處很有可能是地契列明的公共空間，所以業主根本不能將其出租作商業用途，只能以擺設形式開放。從電影中的「時光倒流」取景聖地，到現實中的「靈異結界」都市傳說，沙田偉華中心這個看似平平無奇的舊商場，竟然同時承載住港人的集體回憶與獵奇想像，難怪有網民總結：「偉華真係好似停留咗係90年代」——或者正正因為它的「凍齡」，先至令大銀幕同都市傳說都揀中了它。
從圖片可見，該處有一條長型走廊，兩邊以紅磚牆身設計，及在牆身內嵌了展覽品，而天花板掛有大紅燈籠，整個都是中國式擺設設計，中間位置則放了多張石櫈，有網民直言看起來像「靈堂」，亦有人說該處以往是酒樓。不過大部分網友留言疑似是惡搞，指該處是「沙田結界其中一個點」、「唔好提當年單嘢啦」、「好似係同單天水圍五芒星有關」、「好多人講講下就失蹤埋」，稱該處曾有事發生。
另外亦有沙田舊街坊對於留言感好奇，「真定假呀，個個都懶神秘又唔講得，咪鬼留言啦」、「我住沙田40年都未聽過咩事，而且差唔多日日經過，好想知呀」，有網民指帖文的留言以流言製造法去惡搞，利用別人好奇心產生，像「天水圍六星陣」，是沒有內容的留言。