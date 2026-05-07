《寒戰1994》沙田偉華中心神還原啟德機場 網民揭商場都市傳說更嚇人！

電影《寒戰1994》票房破千萬，周潤發、郭富城、梁家輝、古天樂等巨星坐鎮固然吸睛，但近日最令網民嘩然的竟然不是演員，而是片中一幕「啟德機場離境大堂」——原來這個令人秒回90年代的場景，並非CG特效，亦非搭建片場，而是借用了沙田偉華中心實地拍攝！消息一出即引爆討論，網民大讚「搵景果個真係勁」，更有人發現這個商場不止一次扮演啟德機場，背後仲有一段流傳多年的都市傳說，令偉華中心瞬間成為全城熱話的神祕地標。