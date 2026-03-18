寒戰1994｜發佈會劇透3大重點 兩代李文彬同場激盪 揭開宇宙起源神秘真相

「寒戰宇宙」強勢回歸，最新力作《寒戰1994》將故事時空推回香港回歸前夕，透過全新視角揭開整個系列的神秘起源。這部備受矚目的華語警匪電影集結了10大影帝及共40位國際實力派巨星華麗登場，12位人物海報強勢列陣，兩代「李文彬」更在發佈會上現身激盪火花，令影迷期待值瞬間爆燈。