寒戰1994｜發佈會劇透3大重點 兩代李文彬同場激盪 揭開宇宙起源神秘真相
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「寒戰宇宙」強勢回歸，最新力作《寒戰1994》將故事時空推回香港回歸前夕，透過全新視角揭開整個系列的神秘起源。這部備受矚目的華語警匪電影集結了10大影帝及共40位國際實力派巨星華麗登場，12位人物海報強勢列陣，兩代「李文彬」更在發佈會上現身激盪火花，令影迷期待值瞬間爆燈。
《寒戰1994》回到關鍵年代揭開宇宙起源
出品人江志強在發佈會上強調，《寒戰1994》並非單純回到過去的前傳作品，而是一次更深入的故事延伸。「對我們來說，續集是向前走，而這一部是向更深處走。我們希望帶觀眾看到整個寒戰故事的源頭，慢慢建立一個完整的『寒戰宇宙』。」江志強表示，1994年正值香港歷史的關鍵時刻，各方勢力在權力交接的真空期重新佈局，正是引發日後《寒戰1》及《寒戰2》連場風暴的真正起點。
導演梁樂民早埋伏筆建構宏大敘事格局
導演梁樂民透露，早在構思第一集《寒戰》時，其實已經埋下1994年的重要線索。「很多觀眾多年來都在分析《寒戰》系列的劇情與人物，《寒戰1994》會讓大家找到不少當年的伏筆與謎團，也會看到整個寒戰世界的真正原點。」梁樂民指出，這部電影將帶觀眾回到那個看似平靜、實際卻波譎雲詭的年代，透過更宏大的敘事格局，呈現警隊內部、商界巨富與黑道之間錯綜複雜的權力拉鋸戰。
40位國際巨星集結兩代李文彬同場較勁
《寒戰1994》陣容空前強大，集結了10大影帝及共40位國際實力派巨星參演，12位主要角色的人物海報已強勢曝光，每一張都充滿神秘感和張力。最令影迷興奮的是，兩代「李文彬」竟然在發佈會上同時現身，激盪出令人期待的火花，暗示劇情將有重大突破和驚喜安排。
網民熱烈討論期待解開多年謎團
消息一出，網民紛紛在社交平台熱烈討論，不少《寒戰》系列忠實粉絲表示「終於等到啦！」「好想知道當年到底發生咩事」。有影迷分析指「1994年確實係香港一個好特別嘅年代，各種勢力交錯，拍成電影一定好精彩」，亦有網民期待「希望可以解開前兩集留低嘅謎團」。部分觀眾更表示對兩代李文彬的同場演出充滿好奇，紛紛猜測劇情走向和角色關係。
圖片來源：《寒戰1994》劇照資料或影片來源：原文刊於新假期