寒戰1994｜10大影帝破天荒同台！吳彥祖6年後重返香港影壇 陣容震撼全城

香港電影界即將迎來史無前例的重磅炸彈，《寒戰1994》集結了10位影帝破天荒同台飆戲，陣容之浩大令全城震撼。周潤發、郭富城、梁家輝、古天樂四大巨頭特別坐鎮演出，配合吳彥祖睽違6年重返香港影壇，加上劉俊謙、吳慷仁、謝君豪等實力派演員傾巢而出，更有《權力遊戲》及《唐頓莊園》英美神劇演員加盟助陣。這部被譽為近年香港電影鮮見的空前重量級鉅製，究竟會為觀眾帶來怎樣的視覺震撼。