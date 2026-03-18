寒戰1994｜10大影帝破天荒同台！吳彥祖6年後重返香港影壇 陣容震撼全城
吳彥祖6年後重返香港影壇飾冷血副處長
監製何韻明在發佈會上率先揭露戲中12大要角的神秘面紗，其中最令人矚目的是男神吳彥祖睽違6年重返香港影壇，飾演冷血且極具野心的警務處行動副處長蔡元祺。香港電影評論學會影帝劉俊謙則飾演熱血富正義感的O記署任總警司李文彬，兩位金馬影帝吳慷仁與謝君豪化身掌握香港經濟命脈的潘氏家族父子潘志昂及潘雋亨。金像級女演員王丹妮與廖子妤分別飾演代表黑道勢力的阮若蘭，以及潘氏家族核心成員潘怡心，整個1994年時空的權力版圖錯綜複雜。
《寒戰》系列三大靈魂人物強勢歸位
《寒戰》系列的三位靈魂人物將強勢歸位，包括周潤發飾演資深大律師簡奧偉、郭富城飾演警務處處長劉傑輝、梁家輝飾演前警務處副處長李文彬。聯同由古天樂飾演的新登場角色候任特首葉舜廷，四位影帝演出的巨頭角色將出現在2017年的故事線之中，與1994年的暗戰形成關鍵連結。戲中兩代「李文彬」將於不同時空交錯出現，串連起整個權力版圖，讓觀眾見證這位傳奇警隊高層的性格蛻變與宿命交錯。
英美神劇演員破天荒加盟香港電影
劇組更破天荒請來英美神劇《權力遊戲》的艾頓基倫及《唐頓莊園》的曉邦納威利加盟，飾演左右大局的英方重臣。這次國際級演員的加入，不僅提升了電影的國際視野，更為香港警匪片注入全新元素。親臨發佈會的四位演員梁家輝、劉俊謙、謝君豪與王丹妮，分別在台上親自分享了今次演出的角色與挑戰，為電影中錯綜複雜的權力網絡提供更多線索。
網民激讚史上最強香港電影陣容
消息一出，網民紛紛留言表示震撼，「10位影帝同台真係前所未見」、「呢個陣容絕對係香港電影史上最強」、「周潤發郭富城梁家輝古天樂四大天王齊聚一堂」。有影迷更表示「吳彥祖6年後回歸香港影壇已經值得入場」，亦有網民期待「《權力遊戲》演員會講廣東話定英文」。除已公佈的12位演員外，其他角色陣容將陸續曝光，香港影壇中堅分子、新生代實力偶像派演員傾巢而出，更有重量級金像金馬影帝助陣，勢必掀起全城新一輪寒戰風暴。