Annabelle Tam遇跟蹤狂三度騷擾 「寒流女」身材太好曾公審偷拍狂
Annabelle Tam大爆遭跟蹤狂搶鞋
其實早前Annabelle Tam已自爆遇上偷拍狂，沒想到日前又再發生另一騷擾事件，她大爆遇上跟蹤狂，情況比起偷拍更可怕，Annabelle Tam於IG分享非第一次見到這位跟蹤狂，事緣日前她在街頭等車時，被可疑男子一眼認出，Annabelle Tam指他躲在一旁偷望，當她要上車時，該男子快速地衝到她後方：「踩甩咗我隻鞋拎起隻鞋，掟咗出車，佢收埋咗喺車後面嘅紙箱，想引我落車。」幸好的是，有正義的女士為她拾回被搶的鞋，司機亦有下車大罵該男子更揚言報警嚇走對方，不過對方在她坐車離開時仍站在街邊偷看她。
捉唔到涉事跟蹤狂：結果得個吉
日前（2日）Annabelle Tam再遭不幸，第三次遇上該可疑男子，「今朝早佢真係喺到徘徊搵緊我！好彩附近有個照應，話畀我聽佢出現咗。」Annabelle Tam即時報警，又稱日前報警等了13分鐘，無奈最終5位警員一同找該男子仍找不到：「5個警察一齊show up咗，分頭係附近招下，又去咗附近大廈問下，結果得個吉。」
Annabelle Tam公審偷拍狂：唔好偷拍我
原來Annabelle Team於2月時曾經遇上偷拍狂，身材太好也有煩惱，她更於IG上分享事件，更提提各粉絲不要偷拍，想合照可以隨時提出！
「前幾日發生一件都幾搞笑嘅事 想Share比大家聽
事源係 我趕緊返工嘅路上
去緊地鐵站
有個男仔 企係出口位 靠牆邊
遠距離已經舉起部手機對住我
我邊行邊郁嘅時候 部手機都跟住我郁
我第一時間當然係覺得影緊我啦
然後我就即刻走上前去直接問佢」
「Annabelle Tam: Hello 你頭先係咪影我啊？
男生: (除下耳機) 係啊..影咗條片..(直接show比我睇)
Annabelle Tam: 可唔可以Delete 條片啊？
男生: (即刻Delete)
Annabelle Tam: 你..周不時見到我去地鐵站？
男生: 係啊…間唔中都見到你
Annabelle Tam: 望還望, 但唔好偷拍我
男生: 嗯..
Annabelle Tam: 好啦..Byebye
男生: Byebye (隔住口罩都望到對眼 好似好開心咁…)」
Annabelle Tam為「搏出位」反擊網民：「唔通要紮胸先可以出街咩？」
「著靚少少出街 博出位，接受街訪 博出位，開Public account 博出位，心口大少少 又係博出位，，好似著咩衫都變咗有問題咁」
「咁呢D係我實實在在有嘅嘢 唔通要紮胸先可以出街咩 ？每一個人睇法都唔同，有人會覺得暴露 有人會覺得正常冇問題。那如果換轉係一位平胸著，情況又會唔同咗？」
露Gap又話push up bra 一定係夾出黎 谷出嚟。唔露Gap 又話『咁都叫大？』你地真係好難搞
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