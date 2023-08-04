Annabelle Tam遇跟蹤狂三度騷擾 「寒流女」身材太好曾公審偷拍狂

因為無懼寒風的低胸性感打扮獲封「寒流女」綽號的網紅譚泳銚Annabelle Tam，憑導彈級身材，社交平台不時大派福利，好身材引人妒忌。原來Annabelle Tam大爆曾經遇上跟蹤狂！近日她於IG自爆遭跟蹤狂三度騷擾，最終報警處理。