寒流女 跟蹤狂

Annabelle Tam遇跟蹤狂三度騷擾 「寒流女」身材太好曾公審偷拍狂

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因為無懼寒風的低胸性感打扮獲封「寒流女」綽號的網紅譚泳銚Annabelle Tam，憑導彈級身材，社交平台不時大派福利，好身材引人妒忌。原來Annabelle Tam大爆曾經遇上跟蹤狂！近日她於IG自爆遭跟蹤狂三度騷擾，最終報警處理。

寒流女 跟蹤狂 Annabelle獲封「寒流女」
Annabelle獲封「寒流女」（圖片來源：[email protected]__tam）

Annabelle Tam大爆遭跟蹤狂搶鞋

其實早前Annabelle Tam已自爆遇上偷拍狂，沒想到日前又再發生另一騷擾事件，她大爆遇上跟蹤狂，情況比起偷拍更可怕，Annabelle Tam於IG分享非第一次見到這位跟蹤狂，事緣日前她在街頭等車時，被可疑男子一眼認出，Annabelle Tam指他躲在一旁偷望，當她要上車時，該男子快速地衝到她後方：「踩甩咗我隻鞋拎起隻鞋，掟咗出車，佢收埋咗喺車後面嘅紙箱，想引我落車。」幸好的是，有正義的女士為她拾回被搶的鞋，司機亦有下車大罵該男子更揚言報警嚇走對方，不過對方在她坐車離開時仍站在街邊偷看她。

寒流女 跟蹤狂 她大爆遇上跟蹤狂，情況比起偷拍更可怕
她大爆遇上跟蹤狂，情況比起偷拍更可怕（圖片來源：[email protected]__tam）
寒流女 跟蹤狂 有正義的女士為她拾回被搶的鞋，司機亦有下車大罵該男子更揚言報警嚇走對方，不過對方在她坐車離開時仍站在街邊偷看她。
有正義的女士為她拾回被搶的鞋，司機亦有下車大罵該男子更揚言報警嚇走對方，不過對方在她坐車離開時仍站在街邊偷看她。（圖片來源：[email protected]__tam）
寒流女 跟蹤狂 Annabelle指他躲在一旁偷望
Annabelle指他躲在一旁偷望（圖片來源：[email protected]__tam）

捉唔到涉事跟蹤狂：結果得個吉

日前（2日）Annabelle Tam再遭不幸，第三次遇上該可疑男子，「今朝早佢真係喺到徘徊搵緊我！好彩附近有個照應，話畀我聽佢出現咗。」Annabelle Tam即時報警，又稱日前報警等了13分鐘，無奈最終5位警員一同找該男子仍找不到：「5個警察一齊show up咗，分頭係附近招下，又去咗附近大廈問下，結果得個吉。」

寒流女 跟蹤狂 Annabelle Tam報警求助。
Annabelle Tam報警求助。（圖片來源：[email protected]__tam）
寒流女 跟蹤狂 無奈最終5位警員一同找該男子仍找不到
無奈最終5位警員一同找該男子仍找不到（圖片來源：[email protected]__tam）

Annabelle Tam公審偷拍狂：唔好偷拍我

原來Annabelle Team於2月時曾經遇上偷拍狂，身材太好也有煩惱，她更於IG上分享事件，更提提各粉絲不要偷拍，想合照可以隨時提出！

「前幾日發生一件都幾搞笑嘅事 想Share比大家聽
事源係 我趕緊返工嘅路上
去緊地鐵站
有個男仔 企係出口位 靠牆邊
遠距離已經舉起部手機對住我
我邊行邊郁嘅時候 部手機都跟住我郁
我第一時間當然係覺得影緊我啦
然後我就即刻走上前去直接問佢」

寒流女 跟蹤狂 Annabelle Tam Annabelle Tam今年22歲。
Annabelle Tam因為口罩造型受注目，不過就無參加口罩小姐。 （圖片來源： Annabelle Tam IG ）

「Annabelle Tam: Hello 你頭先係咪影我啊？
男生: (除下耳機) 係啊..影咗條片..(直接show比我睇)
Annabelle Tam: 可唔可以Delete 條片啊？
男生: (即刻Delete)
Annabelle Tam: 你..周不時見到我去地鐵站？
男生: 係啊…間唔中都見到你
Annabelle Tam: 望還望, 但唔好偷拍我
男生: 嗯..
Annabelle Tam: 好啦..Byebye
男生: Byebye (隔住口罩都望到對眼 好似好開心咁…)」

寒流女 跟蹤狂
（圖片來源： Annabelle Tam IG）
寒流女 跟蹤狂
（圖片來源： Annabelle Tam IG）
寒流女 跟蹤狂
（圖片來源：Annabelle Tam IG）

Annabelle Tam為「搏出位」反擊網民：「唔通要紮胸先可以出街咩？」

「著靚少少出街 博出位，接受街訪 博出位，開Public account 博出位，心口大少少 又係博出位，，好似著咩衫都變咗有問題咁」

「咁呢D係我實實在在有嘅嘢 唔通要紮胸先可以出街咩 ？每一個人睇法都唔同，有人會覺得暴露 有人會覺得正常冇問題。那如果換轉係一位平胸著，情況又會唔同咗？」

露Gap又話push up bra 一定係夾出黎 谷出嚟。唔露Gap 又話『咁都叫大？』你地真係好難搞

寒流女 跟蹤狂 Annabelle Tam 攝影師Nicholas KU以霓虹燈做主題為Annabelle影靚相。
攝影師Nicholas KU以霓虹燈做主題為Annabelle影靚相。（圖片來源：nicholasku_ IG）
寒流女 跟蹤狂 Annabelle Tam 攝影師Nicholas KU以霓虹燈做主題為Annabelle影靚相。
本地攝影師Nicholas KU為Annabelle影燈。 （圖片來源：nicholasku_ IG）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]__tam

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