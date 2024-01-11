「寒流女」Annabelle震撼角度騷健力士證書 原來係破最多人同時XXX紀錄！

現年25歲的KOL Annabelle Tam（譚泳銚），因2021年寒流襲港時以低胸性感打扮獲封「寒流女」，成為網民的焦點。不過Annabelle就十分大方，仲經常在社交平台大派福利，騷自己玲瓏浮凸的完美身材！早前Annabelle在社交平台再派福利，以超震撼的角度大騷自己的健力士世界紀錄證書，令網民一時間都唔知要睇邊到好……