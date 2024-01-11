「寒流女」Annabelle震撼角度騷健力士證書 原來係破最多人同時XXX紀錄！
廣告
現年25歲的KOL Annabelle Tam（譚泳銚），因2021年寒流襲港時以低胸性感打扮獲封「寒流女」，成為網民的焦點。不過Annabelle就十分大方，仲經常在社交平台大派福利，騷自己玲瓏浮凸的完美身材！早前Annabelle在社交平台再派福利，以超震撼的角度大騷自己的健力士世界紀錄證書，令網民一時間都唔知要睇邊到好……
「寒流女」Annabelle低炒騷證書 巨胸極搶fo
Annabelle早前在社交平台更新了一則限時動態，並以低炒的角度自拍，向大家展示自己的健力士世界紀錄證書。不過網民的關注點就落在了Annabelle極搶fo的巨胸上，仲齊齊大讚：「完全睇唔到張證書」、「嘩……好震撼」、「個健力士紀錄係唔係關於身材㗎？」、「呢個角度真係搞唔掂！」
「寒流女」Annabelle破健力士世界紀錄
Annabelle隨後亦公開了自己的健力士世界紀錄證書，原來她獲得的是最多人同時參與掟飛鏢接力的紀錄！Annabelle早前已經在社交平台分享了幾張參與活動時的照片，雖然打扮得十分密實，但係都藏不住超勁爆的傲人身材！
「寒流女」Annabelle去年曾參加選美真人騷
現年25歲的「寒流女」Annabelle Tam譚泳銚擁有35E導彈級身材，現任模特兒兼網絡紅人，開設了一間皮革訂製網店，同時亦是飛標比賽選手。去年她曾參加HoyTV舉辦的選美真人騷《Summer Girls 2022》，但在第二輪便慘被淘汰，未能進入決賽。
睇更多Annabelle fit爆靚相！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：IG@annabelle__tam、YouTube@HOY免費電視77台及78台