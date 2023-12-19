「寒流女」Annabelle著超薄緊身背心性感遊日本 短髮造型似足翻版林明禎

近日冷鋒襲港，氣溫急跌，不少人出街都要包到實！不過睇番「寒流女」Annabelle的IG，打扮依然同氣候不符，近日她大派到日本旅遊的福利片，片中就見到她穿著一身超薄兼無袖的緊身樽領背心，再加埋超短裙上陣，站在天陰陰的街頭，真係睇見都覺凍！