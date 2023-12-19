「寒流女」Annabelle著超薄緊身背心性感遊日本 短髮造型似足翻版林明禎
「寒流女」Annabelle 著超緊身背心現Bra形
因為無懼寒風的低胸性感打扮獲封「寒流女」綽號的網紅譚泳銚Annabelle Tam，不時在社交網大派福利，近日她就分享了一段在日本拍攝的影片，片中天色陰沉，看來太陽並不猛烈，但Annabelle卻穿著得十分單薄，身上只穿著一件超薄兼無袖的緊身樽領背心以及一件超短裙，令網民都忍不住問她：「去咗日本邊度玩？好似唔太凍！」
「寒流女」Annabelle 短髮造型似足林明禎
事實上Annabelle今次日本之旅是在10月時進行，當時她一連去了大阪和京都兩個地點，而這段影片正是在大阪取景拍攝，但10月時的大阪氣溫平均只有19度，最低更只得15度！有不少網民更留意到Annabelle的短髮造型愈來愈似大馬女神林明禎，事實上Annabelle也曾直言想以林明禎為目標，推出個人寫真集。
「寒流女」Annabelle去年曾參加選美真人騷
現年25歲的「寒流女」Annabelle Tam譚泳銚擁有35E導彈級身材，現任模特兒兼網絡紅人，開設了一間皮革訂製網店，同時亦是飛標比賽選手。去年她曾參加HoyTV舉辦的選美真人騷《Summer Girls 2022》，但在第二輪便慘被淘汰，
Annabelle 為何叫「寒流女 」？
Annabelle Tam今年25歲，2021年情人節曾兩度被報章於街訪捕獲，更因為無懼寒風的低胸穿著獲封「寒流女」綽號，成功上位。Annabelle成功彈起後好識keep 人氣，不時在IG分享性感照，在IG首發三點式靚相時，更引來粉絲熱烈反應，紛紛留言大讚：「會唔會太正」、「椰青配大木瓜，你當我是浮誇」、「如果忍到三分鐘都算勁」。
「寒流女」Annabelle曾遇跟蹤狂三度騷擾
Annabelle曾大爆遇上跟蹤狂！早前她於IG自爆遭跟蹤狂三度騷擾，最終報警處理，無奈最終5位警員一同找該男子仍找不到：「5個警察一齊show up咗，分頭係附近招下，又去咗附近大廈問下，結果得個吉。」
Annabelle曾公審偷拍狂：唔好偷拍我
原來身材太好也有煩惱，Annabelle曾經遇上偷拍狂，她更於IG上分享事件，提醒各粉絲不要偷拍，想合照可以隨時提出！
「前幾日發生一件都幾搞笑嘅事 想Share比大家聽
事源係 我趕緊返工嘅路上
去緊地鐵站
有個男仔 企係出口位 靠牆邊
遠距離已經舉起部手機對住我
我邊行邊郁嘅時候 部手機都跟住我郁
我第一時間當然係覺得影緊我啦
然後我就即刻走上前去直接問佢」
Annabelle為「搏出位」反擊網民：「唔通要紮胸先可以出街咩？」
「著靚少少出街 博出位，接受街訪 博出位，開Public account 博出位，心口大少少 又係博出位，，好似著咩衫都變咗有問題咁」
「咁呢D係我實實在在有嘅嘢 唔通要紮胸先可以出街咩 ？每一個人睇法都唔同，有人會覺得暴露 有人會覺得正常冇問題。那如果換轉係一位平胸著，情況又會唔同咗？」
「露Gap又話push up bra 一定係夾出黎 谷出嚟。唔露Gap 又話『咁都叫大？』你地真係好難搞」
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