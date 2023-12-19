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「寒流女」Annabelle著超薄緊身背心性感遊日本 短髮造型似足翻版林明禎

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近日冷鋒襲港，氣溫急跌，不少人出街都要包到實！不過睇番「寒流女」Annabelle的IG，打扮依然同氣候不符，近日她大派到日本旅遊的福利片，片中就見到她穿著一身超薄兼無袖的緊身樽領背心，再加埋超短裙上陣，站在天陰陰的街頭，真係睇見都覺凍！

「寒流女」Annabelle 著超緊身背心現Bra形

因為無懼寒風的低胸性感打扮獲封「寒流女」綽號的網紅譚泳銚Annabelle Tam，不時在社交網大派福利，近日她就分享了一段在日本拍攝的影片，片中天色陰沉，看來太陽並不猛烈，但Annabelle卻穿著得十分單薄，身上只穿著一件超薄兼無袖的緊身樽領背心以及一件超短裙，令網民都忍不住問她：「去咗日本邊度玩？好似唔太凍！」

寒流女 Annabelle件衫薄到連Bra形都現埋！
Annabelle件衫薄到連Bra形都現埋！（圖片來源：IG@annabelle__tam）
寒流女 之後坐巴士時Annabelle挺胸收腹周圍望，問大家：「要跟我展開一個日本巴士之旅嗎？」
之後坐巴士時Annabelle挺胸收腹周圍望，問大家：「要跟我展開一個日本巴士之旅嗎？」（圖片來源：IG@annabelle__tam）

「寒流女」Annabelle 短髮造型似足林明禎

事實上Annabelle今次日本之旅是在10月時進行，當時她一連去了大阪和京都兩個地點，而這段影片正是在大阪取景拍攝，但10月時的大阪氣溫平均只有19度，最低更只得15度！有不少網民更留意到Annabelle的短髮造型愈來愈似大馬女神林明禎，事實上Annabelle也曾直言想以林明禎為目標，推出個人寫真集。

寒流女 箍牙後的Annabelle被指更加似林明禎。
箍牙後的Annabelle被指更加似林明禎。（圖片來源：IG@annabelle__tam）
寒流女 呢個係正版林明禎。
呢個係正版林明禎。（圖片來源：IG@minchen333）
寒流女 去到京都時見到Annabelle已披上了一件薄外套保暖。
去到京都時見到Annabelle已披上了一件薄外套保暖。（圖片來源：IG@annabelle__tam）

「寒流女」Annabelle去年曾參加選美真人騷

現年25歲的「寒流女」Annabelle Tam譚泳銚擁有35E導彈級身材，現任模特兒兼網絡紅人，開設了一間皮革訂製網店，同時亦是飛標比賽選手。去年她曾參加HoyTV舉辦的選美真人騷《Summer Girls 2022》，但在第二輪便慘被淘汰，

寒流女 Annabelle參加《Summer Girls 2022》的造型。
Annabelle參加《Summer Girls 2022》的造型。（圖片來源：IG@annabelle__tam）

Annabelle 為何叫「寒流女 」？

Annabelle Tam今年25歲，2021年情人節曾兩度被報章於街訪捕獲，更因為無懼寒風的低胸穿著獲封「寒流女」綽號，成功上位。Annabelle成功彈起後好識keep 人氣，不時在IG分享性感照，在IG首發三點式靚相時，更引來粉絲熱烈反應，紛紛留言大讚：「會唔會太正」、「椰青配大木瓜，你當我是浮誇」、「如果忍到三分鐘都算勁」。

寒流女 Summer Girls 24歲Annabelle譚泳銚平日愛好水上活動
25歲Annabelle著三點式力證身形真材實料。（圖片來源：IG@annabelle__tam）

「寒流女」Annabelle曾遇跟蹤狂三度騷擾

Annabelle曾大爆遇上跟蹤狂！早前她於IG自爆遭跟蹤狂三度騷擾，最終報警處理，無奈最終5位警員一同找該男子仍找不到：「5個警察一齊show up咗，分頭係附近招下，又去咗附近大廈問下，結果得個吉。」

寒流女 summer girls Annabelle擁有好身材。
Annabelle擁有好身材。（圖片來源：IG@annabelle__tam）
寒流女 跟蹤狂 無奈最終5位警員一同找該男子仍找不到
無奈最終5位警員一同找該男子仍找不到（圖片來源：IG@annabelle__tam）

Annabelle曾公審偷拍狂：唔好偷拍我

原來身材太好也有煩惱，Annabelle曾經遇上偷拍狂，她更於IG上分享事件，提醒各粉絲不要偷拍，想合照可以隨時提出！

「前幾日發生一件都幾搞笑嘅事 想Share比大家聽
事源係 我趕緊返工嘅路上
去緊地鐵站
有個男仔 企係出口位 靠牆邊
遠距離已經舉起部手機對住我
我邊行邊郁嘅時候 部手機都跟住我郁
我第一時間當然係覺得影緊我啦
然後我就即刻走上前去直接問佢」

寒流女 跟蹤狂 Annabelle Tam Annabelle Tam今年22歲。
Annabelle Tam因為口罩造型受注目，不過就無參加口罩小姐。 （圖片來源： IG@annabelle__tam）

Annabelle為「搏出位」反擊網民：「唔通要紮胸先可以出街咩？」

「著靚少少出街 博出位，接受街訪 博出位，開Public account 博出位，心口大少少 又係博出位，，好似著咩衫都變咗有問題咁」

「咁呢D係我實實在在有嘅嘢 唔通要紮胸先可以出街咩 ？每一個人睇法都唔同，有人會覺得暴露 有人會覺得正常冇問題。那如果換轉係一位平胸著，情況又會唔同咗？」

「露Gap又話push up bra 一定係夾出黎 谷出嚟。唔露Gap 又話『咁都叫大？』你地真係好難搞」

Annabelle Tam 情人節街訪又上位 「寒流女 」IG回應李先生女友唔係PTGF （多圖）
出名後Annabelle仲同Ben Sir歐陽偉豪合作過拍片。（圖片來源：IG@annabelle__tam）

睇埋「寒流女」Annabelle其他靚相：

寒流女 著運動裝一樣咁澎湃！
著運動裝一樣咁澎湃！（圖片來源：IG@annabelle__tam）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@annabelle__tam

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