寶寶大過天｜《BB來了》允豬長大演香香囡囡童童 監製大讚4歲梁芯語喊戲收放自如

《寶寶大過天》是兩年前《BB來了》續集，男女主角雖由李佳芯和黎諾懿換上岑麗香和馬國明，但劇中女兒童童（梁芯語飾），原來是《BB來了》其中一個允豬，4歲梁芯語精靈可愛，更話喊就喊，監製大讚有演戲天份﹗

文：東方新地｜圖：《寶寶大過天》劇照、梁芯語IG、岑麗香IG、黎逽懿IG、《東張西望》截圖