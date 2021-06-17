寶寶大過天｜《BB來了》允豬長大演香香囡囡童童 監製大讚4歲梁芯語喊戲收放自如
文：東方新地｜圖：《寶寶大過天》劇照、梁芯語IG、岑麗香IG、黎逽懿IG、《東張西望》截圖
《寶寶大過天》岑麗香女童童最搶鏡
新劇《寶寶天過天》今周首播，岑麗香和馬國明道盡初為人父母的辛酸，令家長們好有共鳴，四大長老互鬥夠真實，劇中小演員童童多場話喊就喊的戲份，加上活潑可愛，成為劇中靈魂人物﹗
梁芯語未夠一歲演《BB來了》允豬
飾演童童的小演員梁芯語，曾是兩年前《BB來了》其中一個允豬，由於該劇講新手父母面對初生嬰兒到trouble 2的小朋友，劇中用了八個小演員演允豬，而梁芯語是其中一個。雖然有演戲經驗，不過梁芯語也是透過面試才成功獲取童童一個。
梁芯語在《寶寶大過天》演出成為焦點，被監製廖晉碩大讚有演戲天份，有記性又不怕生，而且演喊戲是「收放自如」，一聽到嗌cut便自動收聲。梁芯語媽媽在IG也留言多謝監製讚賞，並指「 我同佢講叫佢培養感情一開機就要喊，點知佢真係一開機就喊 一cut機就即刻收聲，跟住問我佢頭先係咪喊得好好﹗」
《BB來了》允豬唔止一個小演員
《BB來了》內容貼地寫實加上一班好戲嘅演員，引起唔少觀眾嘅共鳴，仲喺網上受到熱議，可以話係相當有口碑。其中主角允豬由BB演到1歲大，監製解構拍BB嘅難度，仲話用咗唔止一位小演員㖭﹗《BB來了》以陪月員作為背景，主要講述新手爸媽嘅血淚史，更包含婆媳關係同家庭糾紛等貼地嘅生活日常問題，引起極大迴響，劇集人氣可謂節節上升。無論係未婚定已婚，未生BB定已生BB，劇集嘅討論度都甚高，更難得有唔少90、00後都肯坐定定睇！
套劇由17年11 開拍，到18年3月拍完，但就要講出初生「允豬」到近一1歲嘅成長經過，試問一個小演員點會演到呢！
起用八位小演員
《BB來了》曾在Big Big Channel開Live，大談劇名的由來之餘，監製廖晉碩劇集透露一共起用8位小演員演「允豬」葉允，又透露為了不令小演員太疲倦，每位小演員所有戲份，都要集中一天至數天內完成！
由劇集第三集開始講李佳芯生BB，「允豬」葉允喺嗰時就出現喇！呢位初生bb只係演出一集咋！
之後再允豬大少少，劇組就用咗另一個BB演員「妃頤」，呢位小演員當時只係得4個月大咋！
巧媛BB 演的「允豬」
然後劇情講允豬豬再大啲，劇組又用咗另一個BB演員，佢叫巧媛！
巧媛媽咪在其社交平台大讚黎諾懿，話佢同劇中的小演員對手戲最多，但佢戲內戲外都是位好爸爸！
呢場戲，講李佳芯約幾位媽媽谷好友吹水，巧媛都有份演出！
拍攝期間，演「允豬」的巧媛撞見《愛回家》的KC，當然要集郵啦！
第14集的「允豬」 叫Tasi
喺第14集出現嘅「允豬」係九個月大嘅，劇組找咗另一個小演員，佢叫Tasi，片頭播主題曲出現嘅允豬豬就係Tasi，好可愛呀！連高海寧都話佢次次見都Tasi都忍唔住又抱又錫！
Tasi演的「允豬」，有片睇：
Tasi的媽媽在其fb專頁話套劇題材真貼地、寫實，令她回憶起Tasi出現喺我生命中嘅點滴，又說：「始終第一胎，好驚做人阿媽㗎 真係睇到眼濕濕」
三個都係「允豬」！
五個月前劇集煞科，一眾台前幕後齊齊吃飯慶功，其中三位允豬小演員都聚首一堂，好難得！