61歲寶珮如曝拍戲被真打傷痕照 半邊臉傷到觸目驚心 出手者竟是金像獎女星
寶珮如展示傷勢照片半邊臉觸目驚心
寶珮如在訪問中談及最深刻的拍攝經歷，透露在《藍天白雲》中有一場需要被女兒角色連續掌摑的戲份，為求畫面逼真，該場戲採取「真打」方式進行。她形容拍攝後「打我打得我臉都花了」，並即場展示當時拍下的傷勢照片。從照片可見，她半邊臉頰出現大面積深紫色瘀傷，情況相當嚴重。經醫生診斷，確認為「整個微絲血管爆裂」，需要一段時間才能完全康復。
梁雍婷真打寶珮如事件引發專業討論
寶珮如在訪問中並未對梁雍婷作出任何指責，反而將焦點放在自己對演戲的熱情上。她坦言雖然經歷過不快，但從未因此對演藝事業卻步。值得一提的是，梁雍婷在2024年憑電影《白日之下》贏得香港電影金像獎最佳女配角殊榮，演技實力獲得業界肯定。兩位演員在《藍天白雲》中的母女對手戲，雖然過程慘烈，但亦反映出雙方對角色投入的程度。
梁雍婷拍攝《藍天白雲》太入戲曾令對手斷片
事實上，梁雍婷在《藍天白雲》的拍攝過程中不止一次因太過入戲而令對手受驚。片中有一場她與演員顧定軒合力勒斃戲中父親的場面，飾演父親的陳哲民事後回憶：「這次真的斷片，前一刻還在掙扎，一張開眼已經被劇組工作人員圍住，超怕我真的被勒死！」梁雍婷本人亦曾透露，殺青後無法與弒親角色抽離，一度抗拒與劇組再接觸，形容：「因為拍這部電影會不停勾起你的黑暗面，『原來做人可以做到這樣』。」她更坦言《藍天白雲》是一塊揹了三年的沉重石頭。
寶珮如憑《藍天白雲》獲金像獎提名重新出發
寶珮如在1999年曾遭遇嚴重車禍導致毀容，下顎面骨盡碎、盤骨碎裂，一度陷入人生最低谷。其後她憑藉《藍天白雲》中飾演悲情母親的角色，演技大獲好評，獲得第37屆香港電影金像獎「最佳女配角」提名。她感觸地對王俊棠表示：「說起來大哥，我被提名後才是真真正正開始進回這個圈。」這次提名成為她演藝事業重新出發的標誌，自此工作不斷。
網民熱議掌摑戲份是否需要真打
事件曝光後隨即引發網民熱烈討論，不少人對梁雍婷的力度表示質疑。有網民直言：「証明個女仔唔識做戲，要真打才有說服力，不是好戲」，認為專業演員應該懂得控制力道。亦有網民表示：「拍戲啫唔使咁大力打人㗎，係咪公報私仇呀？」更有人認為責任在於導演：「應該唔關對手事，關個導演事多啲吧？」不過亦有網民大讚寶珮如敬業精神：「Baby好專業，但不要太賣命，要愛錫自己。」