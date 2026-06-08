61歲寶珮如曝拍戲被真打傷痕照 半邊臉傷到觸目驚心 出手者竟是金像獎女星

61歲寶珮如近日接受好友王俊棠訪問，憶述拍攝電影《藍天白雲》期間一場掌摑戲份，遭飾演女兒角色的女演員連續「真打」，導致半邊臉佈滿深紫色瘀傷，醫生診斷為微絲血管爆裂。而當年出手的女演員，正是後來憑《白日之下》奪得金像獎最佳女配角的梁雍婷。