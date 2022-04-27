寶礦力代言人｜COLLAR廣告齊人！重溫歷代寶礦力女主角 你最Like邊個？
COLLAR上位！8位成員齊集寶礦力廣告
繼逐位成員推出8秒短片廣告後，寶礦力日前再推出COLLAR八位成員首度合體廣告相，預告將有全新代言廣告片來襲，網民都紛紛表示非常期待，更希望寶礦力可以推出相關的周邊產品，作為買寶礦力的贈品，例如閃卡、海報或鎖匙扣等，必定會大受歡迎！
歷代寶礦力廣告女主角！港日韓大比拼！
寶礦力水特廣告代言人向來都以清新、可愛為主，對初出茅爐的年青新人非常吃香。加上每次寶礦力廣告所帶的意念創新性，都令觀眾眼前為之一亮，人氣隨為大爆發。以下就為大家重溫一下，到底港日韓歷代「寶礦力女神」有哪幾位！
寶礦力廣告女主角2022：COLLAR
今年1月簽約儀式之後，來到4月新一輯廣告陸續登場，八位成員的8秒短片分階段流出：
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寶礦力廣告女主角2022：COLLAR
記招上COLLAR即席表演，據報稍後仲有全新一首為寶礦力而創作的團歌！
寶礦力廣告女主角2020：譚旻萱 Mandy Tam
寶礦力廣告女主角2020年是譚旻萱 Mandy Tam，主題是「Sweat Is Fun」，年僅20歲的譚旻萱入行僅一年多，憑住一副激似香香（岑麗香）及韓星朴敏英的靚樣，除了極速成為廣告界寵兒外，仲拍過Edan〈E先生連環不幸事件〉MV而為人熟悉：
寶礦力廣告女主角2017：王思敏 Sadie
在2017年因《點五步》而人氣急升的王思敏，成功接棒成為香港的「寶礦力女郎」。在廣告中同樣大SHOW濕身水著Look，難道是香港版的導演喜好？
寶礦力廣告女主角2016：蘇麗珊
蘇麗珊曾是香港初代的「寶礦力女郎」，蘇麗珊因電影《哪一天我們會飛》而廣為大眾認識，當年24歲充滿少女味的她，在廣告更以濕身學生Look示人，令人引象深刻。
寶礦力廣告女主角2015：Audrey Lim
香港首個寶礦力廣告代言人在2015年登場，原來唔係拍過電影的蘇麗珊，第一代水特女是Primo模特兒出身的單車女神Audrey Lim，當年就讀半山國際學校，還有參演其他廣告作品，近年已淡出廣告界：
日本寶礦力廣告女主角：宮澤理惠（1988年–1990年）
替寶礦力水特拍第一支廣告時，宮澤理惠才15歲。她亦因此廣告而成為許多男學生心目中的女神。而且由88年一直拍到90年，大家在廣告中看著宮澤理惠由清純稚氣漸漸長大成健康性感。
日本寶礦力廣告女主角：一色紗英
雖然年青一代未必聽過她的名字，不過一色紗英絕對是90年代日本玉女偶像代表之一。濃眉大眼、長長頭髮、帶點西方味的輪廓，這種長相可謂當時最讓人受落的日本少女，就連木村拓哉也在27年前曾向當時16歲未成年的一色紗英求過婚。
日本寶礦力廣告女主角：深田恭子
不少70、80後的女神深田恭子，不只拍劇、唱歌樣樣精，在2013年接拍的寶礦力廣告的美人魚Look造型更是讓人眼前一亮。性 感迷人的人魚跟魚兒戲水，連潛水員也對她一見鍾情，單看海報也Feel到那份清涼感！
日本寶礦力廣告女主角：綾瀨遙（2011）
當年在日劇版《在世界中心呼喚愛》開播後，26歲的綾瀨遙即時就獲採用成為寶礦力廣告代言人。凹凸有致完美身材的她，無論穿上學生裝或白色比基尼，都極具清涼暢快感，深受一眾男士喜愛，更有人表示「看到瀨遙就口渴了」。
日本寶礦力廣告女主角：川口春奈（2012）
模特兒出身的川口春奈，拍寶礦力廣告時候才14歲，超嫩超可愛。蔚藍天空與白淨沙灘，將川口的青春活力襯托得更加耀眼！這支廣告後開始被更多人認識，因此有更多日劇演出機會，如在《金田一少年之事件簿》飾演七瀨美雪。
韓國寶礦力廣告女主角：TWICE
韓國女團TWICE雖然出道只有幾年，不過在全球各地都累積不少人氣。她們亦打破寶礦力30年來不用女團代言的紀錄，由2017年至連續3年成為寶礦力廣告代言人的代言人。沒有水著look，但9位青春活潑成員在海邊嬉戲經已滿滿的夏日清涼感覺。
寶礦力廣告女主角FAQ
Q:香港首個寶礦力廣告代言人在哪一年登場？
A:香港首個寶礦力廣告代言人在2015年登場，原來唔係拍過電影的蘇麗珊，第一代水特女是模特兒公司找來的單車女神Audrey Lim
Q:ViuTV女團COLLAR的成員有哪幾位?
A:ViuTV女團COLLAR的8位成員有全民造星4冠、亞、季軍Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）及Day（許軼）及…詳情請看。
常見問題
香港首個寶礦力廣告代言人在哪一年登場？
香港首個寶礦力廣告代言人在2015年登場，原來唔係拍過電影的蘇麗珊，第一代水特女是模特兒公司找來的單車女神⋯⋯按此收看更多女神資料
ViuTV女團COLLAR的成員有哪幾位?
ViuTV女團COLLAR的8位成員有全民造星4冠、亞、季軍Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）及Day（許軼）及…詳情請看。
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