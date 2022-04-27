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寶礦力代言人｜COLLAR廣告齊人！重溫歷代寶礦力女主角 你最Like邊個？

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COLLAR代言寶礦力！ViuTV女團COLLAR廣告已經接到手軟，年初更簽約代言「寶礦力水特（Pocari Sweat）」，成為其登陸香港40周年的代表人物，其實這個日本健康飲品早就搵過香港青春女神做代言人，不過印象最深都係日本代表，盤點歷年港日韓三地寶礦力女郎，你最愛又是哪位呢？

COLLAR上位！8位成員齊集寶礦力廣告

繼逐位成員推出8秒短片廣告後，寶礦力日前再推出COLLAR八位成員首度合體廣告相，預告將有全新代言廣告片來襲，網民都紛紛表示非常期待，更希望寶礦力可以推出相關的周邊產品，作為買寶礦力的贈品，例如閃卡、海報或鎖匙扣等，必定會大受歡迎！

寶礦力 粉絲都大讚COLLAR今次的廣告相影得好靚，充滿熱血和活力！
粉絲都大讚COLLAR今次的廣告相影得好靚，充滿熱血和活力！（圖片來源：[email protected] Sweat HK (Official)）
寶礦力 除了合體廣告照外，仲有8位成員各自獨照，包括Candy 王家晴。
除了合體廣告照外，仲有8位成員各自獨照，包括Candy王家晴。（圖片來源：[email protected] Sweat HK (Official)）
寶礦力 八人之一最多Like數係 Ivy 蘇雅琳，第2係Candy。
八人之中最多Like數係Ivy蘇雅琳，第2係Candy。（圖片來源：[email protected] Sweat HK (Official)）
寶礦力 第3多Like數的是 Day 許軼。
第3多Like數的是Day許軼。（圖片來源：[email protected] Sweat HK (Official)）
寶礦力 Marf 邱彥筒 被指著得最密實。
Marf邱彥筒被指著得最密實。（圖片來源：[email protected] Sweat HK (Official)）
寶礦力 Winka 陳泳伽 被指最有活力。
Winka 陳泳伽 被指最有活力。（圖片來源：[email protected] Sweat HK (Official)）
寶礦力 Sumling 李芯駖 曲線玲瓏，獲讚最有女人味！
Sumling 李芯駖 曲線玲瓏，獲讚最有女人味！（圖片來源：[email protected] Sweat HK (Official)）
寶礦力 Gao 沈貞巧
Gao 沈貞巧（圖片來源：[email protected] Sweat HK (Official)）
寶礦力 So Ching 蘇芷晴
So Ching 蘇芷晴（圖片來源：[email protected] Sweat HK (Official)）

歷代寶礦力廣告女主角！港日韓大比拼！

寶礦力水特廣告代言人向來都以清新、可愛為主，對初出茅爐的年青新人非常吃香。加上每次寶礦力廣告所帶的意念創新性，都令觀眾眼前為之一亮，人氣隨為大爆發。以下就為大家重溫一下，到底港日韓歷代「寶礦力女神」有哪幾位！

寶礦力廣告女主角2022：COLLAR

今年1月簽約儀式之後，來到4月新一輯廣告陸續登場，八位成員的8秒短片分階段流出：

寶礦力 Day@COLLAR
[email protected]（圖片來源：寶礦力）
寶礦力 Candy@COLLAR
[email protected]（圖片來源：寶礦力）
寶礦力 Ivy@COLLAR
[email protected]（圖片來源：寶礦力）
寶礦力 winka@COLLAR
[email protected]（圖片來源：寶礦力）
寶礦力 SoChing@COLLAR
[email protected]（圖片來源：寶礦力）
寶礦力 Gao@COLLAR
[email protected]（圖片來源：寶礦力）

相關文章： COLLAR成為寶礦力水特最新代言人 Candy全程著錯鞋自嘲：人體實驗

寶礦力廣告女主角2022：COLLAR

記招上COLLAR即席表演，據報稍後仲有全新一首為寶礦力而創作的團歌！

寶礦力廣告女主角2020：譚旻萱 Mandy Tam

寶礦力廣告女主角2020年是譚旻萱 Mandy Tam，主題是「Sweat Is Fun」，年僅20歲的譚旻萱入行僅一年多，憑住一副激似香香（岑麗香）及韓星朴敏英的靚樣，除了極速成為廣告界寵兒外，仲拍過Edan〈E先生連環不幸事件〉MV而為人熟悉：

寶礦力廣告女主角2020譚旻萱Mandy
譚旻萱Mandy是2020年的寶礦力代言人。（圖片來源：PocariSweatHongKong ）
寶礦力廣告女主角2020：譚旻萱 Mandy Tam
因為〈E先生連環不幸事件〉MV擔，譚旻萱Mandy 與Edan、Locker成好友 。（圖片來源：[email protected]_xd）

寶礦力廣告女主角2017：王思敏 Sadie

在2017年因《點五步》而人氣急升的王思敏，成功接棒成為香港的「寶礦力女郎」。在廣告中同樣大SHOW濕身水著Look，難道是香港版的導演喜好？

寶礦力代言人重溫歷代寶礦力女神 你最Like又係邊個？
王思敏（圖片來源：PocariSweatHongKong）

寶礦力廣告女主角2016：蘇麗珊

蘇麗珊曾是香港初代的「寶礦力女郎」，蘇麗珊因電影《哪一天我們會飛》而廣為大眾認識，當年24歲充滿少女味的她，在廣告更以濕身學生Look示人，令人引象深刻。

寶礦力代言人重溫歷代寶礦力女神 你最Like又係邊個？
蘇麗珊（圖片來源：PocariSweatHongKong）

寶礦力廣告女主角2015：Audrey Lim

香港首個寶礦力廣告代言人在2015年登場，原來唔係拍過電影的蘇麗珊，第一代水特女是Primo模特兒出身的單車女神Audrey Lim，當年就讀半山國際學校，還有參演其他廣告作品，近年已淡出廣告界：

2015年香港首個寶礦力少女Audrey Lim。
2015年香港首個寶礦力少女Audrey Lim。 （圖片來源：PocariSweatHongKong ）
寶礦力 2015年的代言人Audrey Lim ，曾被稱為「第一代水特女」。
2015年的代言人Audrey Lim ，曾被稱為「第一代水特女」。 （圖片來源：PocariSweatHongKong）

日本寶礦力廣告女主角：宮澤理惠（1988年–1990年）

替寶礦力水特拍第一支廣告時，宮澤理惠才15歲。她亦因此廣告而成為許多男學生心目中的女神。而且由88年一直拍到90年，大家在廣告中看著宮澤理惠由清純稚氣漸漸長大成健康性感。

寶礦力 88年到90年的宮澤理惠。
88年到90年的宮澤理惠。（圖片來源：PocariSweatHongKong）
寶礦力 大Sell健康性感。
大Sell健康性感。（圖片來源：PocariSweatHongKong）

日本寶礦力廣告女主角：一色紗英

雖然年青一代未必聽過她的名字，不過一色紗英絕對是90年代日本玉女偶像代表之一。濃眉大眼、長長頭髮、帶點西方味的輪廓，這種長相可謂當時最讓人受落的日本少女，就連木村拓哉也在27年前曾向當時16歲未成年的一色紗英求過婚。

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日本寶礦力廣告女主角：深田恭子

不少70、80後的女神深田恭子，不只拍劇、唱歌樣樣精，在2013年接拍的寶礦力廣告的美人魚Look造型更是讓人眼前一亮。性 感迷人的人魚跟魚兒戲水，連潛水員也對她一見鍾情，單看海報也Feel到那份清涼感！

寶礦力代言人重溫歷代寶礦力女神 你最Like又係邊個？

寶礦力代言人重溫歷代寶礦力女神 你最Like又係邊個？

日本寶礦力廣告女主角：後藤理沙

FLaMme事務所出道的清純美少女，當時事務所有意將她捧為「廣末涼子接班人」，當年人氣亦紅極一時。可惜後來星途混得不太好，轉拍性感寫真及AV，清純美少女形象隨之幻滅。

寶礦力代言人重溫歷代寶礦力女神 你最Like又係邊個？

寶礦力代言人重溫歷代寶礦力女神 你最Like又係邊個？

日本寶礦力廣告女主角：綾瀨遙（2011）

當年在日劇版《在世界中心呼喚愛》開播後，26歲的綾瀨遙即時就獲採用成為寶礦力廣告代言人。凹凸有致完美身材的她，無論穿上學生裝或白色比基尼，都極具清涼暢快感，深受一眾男士喜愛，更有人表示「看到瀨遙就口渴了」。

寶礦力代言人重溫歷代寶礦力女神 你最Like又係邊個？

寶礦力代言人重溫歷代寶礦力女神 你最Like又係邊個？

日本寶礦力廣告女主角：川口春奈（2012）

模特兒出身的川口春奈，拍寶礦力廣告時候才14歲，超嫩超可愛。蔚藍天空與白淨沙灘，將川口的青春活力襯托得更加耀眼！這支廣告後開始被更多人認識，因此有更多日劇演出機會，如在《金田一少年之事件簿》飾演七瀨美雪。

寶礦力代言人重溫歷代寶礦力女神 你最Like又係邊個？

寶礦力代言人重溫歷代寶礦力女神 你最Like又係邊個？

日本寶礦力廣告女主角：中條彩未（2015）

在2015年接拍寶礦力廣告，當時18歲的她擁有九頭身身材，是位混血模特兒，更獲日本網民稱為「宇宙第一可愛」。

寶礦力代言人重溫歷代寶礦力女神 你最Like又係邊個？

寶礦力代言人重溫歷代寶礦力女神 你最Like又係邊個？

日本寶礦力廣告女主角：八木莉可子（2016）

以15歲之齡成為「寶礦力女郎」，年紀輕輕便仙氣十足。於模特兒選拔優勝而入行，更被譽為水原希子接班人。2016年的廣告以一身學生妹造型登場，青春無敵！

寶礦力代言人重溫歷代寶礦力女神 你最Like又係邊個？

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韓國寶礦力廣告女主角：金所炫

童星出身，曾參演人氣劇集《鬼怪》，形象清純中帶點可愛，成為寶礦力廣告代言人後人氣直線上升。
寶礦力代言人重溫歷代寶礦力女神 你最Like又係邊個？

韓國寶礦力廣告女主角：TWICE

韓國女團TWICE雖然出道只有幾年，不過在全球各地都累積不少人氣。她們亦打破寶礦力30年來不用女團代言的紀錄，由2017年至連續3年成為寶礦力廣告代言人的代言人。沒有水著look，但9位青春活潑成員在海邊嬉戲經已滿滿的夏日清涼感覺。

寶礦力代言人重溫歷代寶礦力女神 你最Like又係邊個？

寶礦力廣告女主角FAQ

Q:香港首個寶礦力廣告代言人在哪一年登場？
A:香港首個寶礦力廣告代言人在2015年登場，原來唔係拍過電影的蘇麗珊，第一代水特女是模特兒公司找來的單車女神Audrey Lim

Q:ViuTV女團COLLAR的成員有哪幾位?
A:ViuTV女團COLLAR的8位成員有全民造星4冠、亞、季軍Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）及Day（許軼）及…詳情請看

常見問題

香港首個寶礦力廣告代言人在哪一年登場？

香港首個寶礦力廣告代言人在2015年登場，原來唔係拍過電影的蘇麗珊，第一代水特女是模特兒公司找來的單車女神⋯⋯按此收看更多女神資料

ViuTV女團COLLAR的成員有哪幾位?

ViuTV女團COLLAR的8位成員有全民造星4冠、亞、季軍Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）及Day（許軼）及…詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected] Sweat HK (Official)、大塚製藥、Youtube影片截圖資料或影片來源：PocariSweatHongKong

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