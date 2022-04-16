COLLAR代言寶礦力！ViuTV女團COLLAR廣告已經接到手軟，年初更簽約代言「寶礦力水特（Pocari Sweat）」，成為其登陸香港40周年的代表人物，其實這個日本健康飲品早就搵過香港青春女神做代言人，不過印象最深都係日本代表，盤點歷年港日韓三地寶礦力女郎，你最愛又是哪位呢？