封神榜｜王偉樑息影12年近況曝光？ 曾傳出家做和尚 精神恍惚自言自語
TVB劇《封神榜》（2001）近期於翡翠台午間劇場重播，除咗主演陳浩民、錢嘉樂、葉璇、苑瓊丹之外，不少觀眾亦留意到一些已消失的「小角色」，當中飾演「鄧九公」的王偉樑近日突然備受關注，早前更曾有網民希望得知他的近況而在社交網站進行人肉搜索，竟然獲得不少結果！
王偉樑息影12年
王偉樑於1989年在TVB劇集《他來自江湖》中首次有「角色」，其後在《卡拉屋企》、《壹號皇庭》等劇亦可以找到他的身影，而他所飾演的總是「變態佬」、精神病患者、癮君子或其他小角色，不過在古裝片卻又常扮演武術高手。直至1995年的《情濃大地》，王偉樑飾演「大包米」令人印象深刻，隨後的角色亦愈見顯眼，例如在《醉打金枝》（1997）飾演「長樂坊五虎」華十八、《尋秦記》中的趙高、以及《大唐雙龍傳》中的虛行之等等。不過直至2010年《施公奇案II 》出演胡公公後，就消失在了熒幕上，結束了大約20年的演員生涯，曾參演過的作品逾100部。
王偉樑近況曝光？
由於王偉樑的演出往往都令人印象深刻，所以每逢在TVB重播的劇集見到他的身影都特別掛念。但原來不少網民都對他的動向很是關心，早年更有網民在社交網站上為他開設專頁並追查他息影後的去向。皇天不負有心人，有熱心網友就表示，大約在10年前見到他剃光了頭，一身和尚服現身東薈城，疑似出家做和尚；而在3、4年前，更有人貼出一張照疑似王偉樑的近照，相片中的王偉樑雖然銀鬚滿面，但尚算精神飽滿。
王偉樑幫人洗頭
另一方面，有網民又分享自己曾經在一間油塘的髮型屋見過王偉樑，並表示他幫過自己洗頭髮，「佢幫我洗頭，佢仲話我差唔多就生（果陣我個肚8個月），佢叫我慢慢小心返埋位」；但與此同時，在討論區亦有不少網民都表示在街上遇見過王偉樑，更透露他「呆下呆下唔知做咩咁」、「2004年果陣見到佢已經成日自言自語」。不過至於消息孰真孰假卻難以證實，事關據知有傳媒曾經嘗試聯絡過王偉樑，可惜對方已經更改了聯絡方法。