封神榜｜王偉樑息影12年近況曝光？ 曾傳出家做和尚 精神恍惚自言自語

TVB劇《封神榜》（2001）近期於翡翠台午間劇場重播，除咗主演陳浩民、錢嘉樂、葉璇、苑瓊丹之外，不少觀眾亦留意到一些已消失的「小角色」，當中飾演「鄧九公」的王偉樑近日突然備受關注，早前更曾有網民希望得知他的近況而在社交網站進行人肉搜索，竟然獲得不少結果！